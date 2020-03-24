В Петербурге зарегистрировали пять новых новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в официальном telegram-канале городского правительства "Петербург против коронавируса".

В Петербурге зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом

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