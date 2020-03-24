Коронавирус

DP.RUDP.RUВ Петербурге зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге зарегистрировали пять новых новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в официальном telegram-канале городского правительства "Петербург против коронавируса".
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В Петербурге ещё пять пациентов с коронавирусом, в России число новых случаев уменьшилось

Фонтанка.Ру07:30

За сутки в Петербурге выявили 5 новых случаев заражения коронавирусом

78.ru07:31

В Петербурге зарегистрированы 5 новых случаев заражения коронавирусом

Телеканал Санкт-Петербург07:30

Количество зараженных коронавирусом в Петербурге на 24 марта 2020 года: У 7 пациентов подтвердился диагноз

КП - Санкт-Петербург07:43

В Петербурге зарегистрированы 5 новых случаев заражения коронавирусом

Konkretno.ru07:39

В Петербурге выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом

АБН07:33

В Петербурге выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Город+07:51
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Российская газета 09:07
Происшествия

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

РБК 09:26
Общество

Россия отменила временный запрет на экспорт круп

Россельхознадзор отменил введенный с 20 марта запрет на экспорт круп из России, сообщил "Интерфаксу" источник в экспортных кругах.
Интерфакс 10:23
Здоровье

В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса

Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Город Глазов 04:00
Политика

Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке

Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Rambler News Service 09:35
Происшествия

В доме российского епископа нашли нарколабораторию

На квартире епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана нашли нарколабораторию. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ».
Lenta.ru вчера в 18:52
Шоу-бизнес

Актер Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТа имени Горького

Актуальные Новости 10:54
Общество

МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе

Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
ТАСС 07:44
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом

На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург 11:28
Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Правительство России поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса.
Известия 11:32
Общество

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

В период с 9 по 22 марта в России на 130% увеличились продажи комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ИжевскИнфо.РУ 09:40
Армия и оружие

В Италии определили город для работы военных вирусологов из России

Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Известия 06:59
Футбол

Чемпионат Белоруссии отказались прерывать из-за коронавируса

В Белорусской федерации футбола (АБФФ) заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в стране позволяет проводить матчи чемпионата по футболу, в том числе со зрителями на трибунах.
Матч ТВ 09:35
Общество

В центре российского города обнаружили фашистский бункер

Бункер нашли строители, которые прокладывали трубопровод, пишет «Блокнот-Новороссийск». О находке доложили в поисковый центр.
Взгляд.ру 08:04
Политика

Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Комсомольская правда вчера в 17:35
Технологии

«Лаборатория Касперского» обнаружила новый вредоносный троян

Обнаруженный троянец может загружать и выполнять команды от своего оператора, собирать различную информацию с атакованной машины и отправлять её на командно-контрольный сервер, а также обновляться до более новой версии.
News.ru 08:43
Экономика

WSJ подсчитала прибыль Безоса от проданных до обвала на бирже акций

Топ-менеджеры из США в феврале—марте продали акции возглавляемых ими компаний на общую сумму около $9,2 млрд и благодаря этому избежали потерь примерно на $1,9 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на подсчеты своих аналитиков.
РБК 11:16
Политика

Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на все экономики мира

Коронавирус негативно отражается на всех экономиках мира, премьер Михаил Мишустин ежедневно докладывает о ситуации в стране, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством по борьбе с распространением заболевания в России.
Взгляд.ру 11:28
Общество

Ледовый каток в Мадриде превратили в морг из-за коронавируса

Вместимость катка в торговом центре «Ледовый Дворец» (Palacio de Hielo), который будет функционировать в качестве морга, оценена в 1,8 тысячи человек.
Lenta.ru 08:36
Общество

В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом

Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
ProUfu.ru 01:06
Армия и оружие

Истребители Японии сопроводили российские Ту-95МС над Тихим океаном

Отмечается, что на некоторых частях маршрута самолеты сопровождали истребители F-2 ВВС Японии.
РБК 06:24
Общество

Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день

Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
ТАСС 11:00
Общество

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:34
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России

В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:36
Футбол

Фабрегас: Хаби Алонсо умолял о переходе из «Ливерпуля» в «Арсенал»

Экс-полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас, выступающий в составе «Монако», рассказал, как его бывший партнёр по сборной Испании Хаби Алонсо мог перейти из «Ливерпуля» в лондонский клуб летом 2009 года.
Чемпионат 11:36
Политика

Липецкий губернатор вступил в «Единую Россию»

Липецк, 24 марта 2020, 18:34 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 24 марта встретился с Дмитрием Медведевым и вступил в партию «Единая Россия».
REGNUM 11:34
Общество

Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны

Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.
ИА Новороссия вчера в 13:14
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
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