Коронавирус
DP.RUВ Петербурге зафиксировали пять новых случаев заражения коронавирусом
В Петербурге зарегистрировали пять новых новых случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили в официальном telegram-канале городского правительства "Петербург против коронавируса".
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Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Общество
Россия отменила временный запрет на экспорт круп
Россельхознадзор отменил введенный с 20 марта запрет на экспорт круп из России, сообщил "Интерфаксу" источник в экспортных кругах.
Здоровье
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Политика
Опубликовано видео с Путиным в защитном костюме в Коммунарке
Президента России Владимира Путина одели в защитный костюм во время посещения больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с новым коронавирусом.
Происшествия
В доме российского епископа нашли нарколабораторию
На квартире епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана нашли нарколабораторию. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ».
Шоу-бизнес
Актер Александр Домогаров со скандалом ушел из МХАТа имени Горького
Общество
МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе
Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
Общество
На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом
На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Правительство России поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса.
Общество
В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит
В период с 9 по 22 марта в России на 130% увеличились продажи комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Армия и оружие
В Италии определили город для работы военных вирусологов из России
Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Футбол
Чемпионат Белоруссии отказались прерывать из-за коронавируса
В Белорусской федерации футбола (АБФФ) заявили, что ситуация с пандемией коронавируса в стране позволяет проводить матчи чемпионата по футболу, в том числе со зрителями на трибунах.
Общество
В центре российского города обнаружили фашистский бункер
Бункер нашли строители, которые прокладывали трубопровод, пишет «Блокнот-Новороссийск». О находке доложили в поисковый центр.
Политика
Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии
Технологии
«Лаборатория Касперского» обнаружила новый вредоносный троян
Обнаруженный троянец может загружать и выполнять команды от своего оператора, собирать различную информацию с атакованной машины и отправлять её на командно-контрольный сервер, а также обновляться до более новой версии.
Экономика
WSJ подсчитала прибыль Безоса от проданных до обвала на бирже акций
Топ-менеджеры из США в феврале—марте продали акции возглавляемых ими компаний на общую сумму около $9,2 млрд и благодаря этому избежали потерь примерно на $1,9 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на подсчеты своих аналитиков.
Политика
Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на все экономики мира
Коронавирус негативно отражается на всех экономиках мира, премьер Михаил Мишустин ежедневно докладывает о ситуации в стране, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством по борьбе с распространением заболевания в России.
Общество
Ледовый каток в Мадриде превратили в морг из-за коронавируса
Вместимость катка в торговом центре «Ледовый Дворец» (Palacio de Hielo), который будет функционировать в качестве морга, оценена в 1,8 тысячи человек.
Общество
В Башкирии зафиксированы сразу три случая заражения коронавирусом
Глава Башкирии сообщил, что все уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов.
Армия и оружие
Истребители Японии сопроводили российские Ту-95МС над Тихим океаном
Отмечается, что на некоторых частях маршрута самолеты сопровождали истребители F-2 ВВС Японии.
Общество
Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день
Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
Общество
В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса
Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России
В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Футбол
Фабрегас: Хаби Алонсо умолял о переходе из «Ливерпуля» в «Арсенал»
Экс-полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас, выступающий в составе «Монако», рассказал, как его бывший партнёр по сборной Испании Хаби Алонсо мог перейти из «Ливерпуля» в лондонский клуб летом 2009 года.
Политика
Липецкий губернатор вступил в «Единую Россию»
Липецк, 24 марта 2020, 18:34 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 24 марта встретился с Дмитрием Медведевым и вступил в партию «Единая Россия».
Общество
Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны
Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.