Происшествия
ИзвестияВ Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»
Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 2 февраля. По предварительным данным, сейчас существует угроза обрушения крыши.
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Начальник ГУ МЧС по городу о пожаре в БЦ «Лениздат»: «Дальнейшей угрозы распространения огня нет»
Петербургский дневник04:11
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Происшествия
Под Львовом в авторефрижераторе обнаружили нелегальных мигрантов
Авторефрижератор, как сообщает украинское средство массовой информации, был с российскими номерами.
Общество
В Приморье через пункты пропуска началась эвакуация россиян из Китая
1 февраля началась эвакуация граждан России из Китая, через автомобильные пункты пропуска в Забайкалье, Приморском крае и Амурской области уже эвакуировано более 200 человек.
Футбол
Сарри: «Меня не беспокоит количество пропущенных мячей»
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями о том, что его команда часто пропускает голы, когда должна контролировать ситуацию.
Происшествия
В Петербурге один человек погиб, пятеро ранены в ДТП с маршруткой
При столкновении водитель иномарки погиб на месте. Пострадали пятеро пассажиров автобуса. Их оперативно увезли в ближайшую больницу.
Происшествия
На борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир
На борту лайнера авиакомпании «Победа», прилетевшего из Челябинска во Внуково, скончался пассажир.
Политика
2 февраля 1920 года Россия и Эстония подписали Тартуский договор
Тартуский мирный договор был заключен ровно сто лет назад - 2 февраля 1920 года.
Общество
Ученые заявили, что 76 тысяч китайцев в Ухане поражены коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Ухане согласно созданной учеными Университета Гонконга модели должно составлять около 76 тысяч человек, South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.
Общество
На Филиппинах зафиксирована первая смерть из-за коронавируса вне КНР
На Филиппинах зафиксирована первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая: скончался 44-летний мужчина.
Хоккей
«Адмирал» обыграл по буллитам «Салават Юлаев» в КХЛ
Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» обыграл в серии послематчевых буллитов уфимскую команду «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Первые ночные регистрации брака прошли в Москве
В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Общество
С 1 февраля вырастут выплаты для льготников
С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников вырастут. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.
Политика
Захар Прилепин создал в России партию «За правду»
Политика
Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции
Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Происшествия
Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени
Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Здоровье
Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей
Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Общество
Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения
Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
Общество
В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ
Глава думского комитета призвал разработчиков новой редакции КоАП учесть идею о привязке штрафов к МРОТ.
Общество
Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Здоровье
Госпитализированная из-за коронавируса россиянка рассказала о лечении
Жительница Новосибирска, госпитализированная из-за подозрений на коронавирус, рассказала о своем лечении.
Происшествия
В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе
Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.
Происшествия
Три человека погибли в двойной аварии во Владимирской области
На месте ДТП погибли три человека – два пассажира "девятки" и водитель грузовика, первым попавший в аварию.
Политика
Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем
Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Авто
УАЗ на 29% увеличил экспорт автомобилей в 2019 году
В страны дальнего зарубежья в 2019 году УАЗ поставлял в 1,7 раз чаще, чем в 2018-ом.
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019 пСоV.
Политика
Песков объяснил увольнение главы Чувашии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева неприемлемым поведением чиновника на этом посту.