Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Санкт-Петербурге загорелось здание «Лениздата»

Крупный пожар произошел в здании «Лениздата» на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 2 февраля. По предварительным данным, сейчас существует угроза обрушения крыши.
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Источник: открытое горение в здании «Лениздата» в Петербурге ликвидировали

ТАСС05:13

Начальник ГУ МЧС по городу о пожаре в БЦ «Лениздат»: «Дальнейшей угрозы распространения огня нет»

Петербургский дневник04:11

Пожар в «Лениздате» локализовали через два часа

Фонтанка.Ру04:31

Видео с места пожара в здании «Лениздата» в Петербурге

РЕН ТВ01:50

Начальник петербургских спасателей рассказал о главной сложности при тушении БЦ «Лениздат»

78.ru04:25

В Петербурге загорелся бизнес-центр «Лениздат»

Интерфакс02:12

В МЧС опровергли данные об обрушении в здании «Лениздата» в Петербурге

РИА Новости03:34
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Авто

В России выпустили очень крутой фургон на базе Lada 4x4

Вести.Ru 01:38
Происшествия

Под Львовом в авторефрижераторе обнаружили нелегальных мигрантов

Авторефрижератор, как сообщает украинское средство массовой информации, был с российскими номерами.
REGNUM 05:44
Общество

В Приморье через пункты пропуска началась эвакуация россиян из Китая

1 февраля началась эвакуация граждан России из Китая, через автомобильные пункты пропуска в Забайкалье, Приморском крае и Амурской области уже эвакуировано более 200 человек.
МонаВиста вчера в 19:39
Футбол

Сарри: «Меня не беспокоит количество пропущенных мячей»

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мыслями о том, что его команда часто пропускает голы, когда должна контролировать ситуацию.
Soccer.ru вчера в 09:01
Происшествия

В Петербурге один человек погиб, пятеро ранены в ДТП с маршруткой

При столкновении водитель иномарки погиб на месте. Пострадали пятеро пассажиров автобуса. Их оперативно увезли в ближайшую больницу.
Российская газета вчера в 23:40
Происшествия

Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело

Lenta.ru 04:22
Происшествия

На борту самолета «Победы» из Челябинска в Москву умер пассажир

На борту лайнера авиакомпании «Победа», прилетевшего из Челябинска во Внуково, скончался пассажир.
РБК 05:44
Политика

2 февраля 1920 года Россия и Эстония подписали Тартуский договор

Тартуский мирный договор был заключен ровно сто лет назад - 2 февраля 1920 года.
Газета.Ru 04:32
Общество

Ученые заявили, что 76 тысяч китайцев в Ухане поражены коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Ухане согласно созданной учеными Университета Гонконга модели должно составлять около 76 тысяч человек, South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.
Московский Комсомолец вчера в 10:05
Общество

На Филиппинах зафиксирована первая смерть из-за коронавируса вне КНР

На Филиппинах зафиксирована первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая: скончался 44-летний мужчина.
Газета.Ru 05:08
Хоккей

«Адмирал» обыграл по буллитам «Салават Юлаев» в КХЛ

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» обыграл в серии послематчевых буллитов уфимскую команду «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
REGNUM 05:45
Общество

Первые ночные регистрации брака прошли в Москве

В ночь с субботы на воскресенье первые ночные регистрации брака прошли в Грибоедовском ЗАГСе - Дворце бракосочетания №1. В "красивую" дату, 02.02.2020, поженились восемь пар молодоженов.
Российская газета 01:24
Общество

С 1 февраля вырастут выплаты для льготников

С 1 февраля ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников вырастут. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда РФ.
Мой Брянск 31 января в 05:40
Политика

Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru вчера в 08:00
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
Происшествия

Врачи назвали стабильным состояние студентки с коронавирусом в Тюмени

Состояние заболевшей коронавирусом студентки из Китая, госпитализированной в Тюмени, удовлетворительное, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
Интерфакс вчера в 03:17
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru вчера в 08:16
Здоровье

Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей

Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Газета.Ru 05:39
Общество

Росстат назвал регионы России с наибольшей убылью населения

Согласно предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год, в Приволжском (110,8 тыс. человек), Сибирском (54,2 тыс.) и Дальневосточном (21,3 тыс.) федеральных округах отмечена наибольшая убыль населения.
ТАСС 04:56
Общество

В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ

Глава думского комитета призвал разработчиков новой редакции КоАП учесть идею о привязке штрафов к МРОТ.
РИА Новости 00:24
Общество

Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии

РИА Новости 05:27
Здоровье

Госпитализированная из-за коронавируса россиянка рассказала о лечении

Жительница Новосибирска, госпитализированная из-за подозрений на коронавирус, рассказала о своем лечении.
Lenta.ru вчера в 09:29
Происшествия

В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.
ТАСС вчера в 17:02
Происшествия

Три человека погибли в двойной аварии во Владимирской области

На месте ДТП погибли три человека – два пассажира "девятки" и водитель грузовика, первым попавший в аварию.
Вести.Ru 03:09
Политика

Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Газета.Ru вчера в 10:24
Авто

УАЗ на 29% увеличил экспорт автомобилей в 2019 году

В страны дальнего зарубежья в 2019 году УАЗ поставлял в 1,7 раз чаще, чем в 2018-ом.
Юга.ру вчера в 16:27
Общество

Россиянин попытался продать ребенка за пять тысяч рублей

Lenta.ru 05:07
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости вчера в 21:35
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

Китайские медики показали снимки легких пациентки, которая заразилась коронавирусом 2019 пСоV.
РИА Новости 05:35
Политика

Песков объяснил увольнение главы Чувашии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева неприемлемым поведением чиновника на этом посту.
Известия 05:40
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