Общество

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургВ Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской. Но остановить искусство на обвалившейся штукатурке коммунальщикам вряд ли удастся.
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В Петербурге закрасили фреску с изображением Иосифа Бродского

Город+09:41

Автор фрески с Бродским удивился странному способу её уничтожения

78.ru08:17

Поклонники Бродского вступили в бой с завхозом школы: стороны попеременно то закрашивают, то очищают граффити с поэтом

Фонтанка.Ру07:29

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Телеканал Санкт-Петербург06:26

В Центральном районе прокомментировали исчезновение граффити с Бродским

Петербургский дневник05:54

Фреску Бродского закрасили

Мойка7805:44

В Петербурге граффити к юбилею Бродского просуществовали около суток

РИА Новости07:15
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Происшествия

Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве

Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
18
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Армия и оружие

75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР

Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое".
Газета.Ru 22 мая в 02:16
21
Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Армия и оружие

Корабли НАТО в Баренцевом море столкнулись с неразрешимой проблемой

Сообщается, что во время маневров вблизи российских границ боевые корабли стран альянса столкнулись с проблемой сильнейшего обледенения.
Военное дело вчера в 12:09
101
Общество

Бокерия призвал разрешить пожилым прогулки

Бокерия считает, что России удастся победить эпидемию в конце лета.
Телеканал 360° 03:22
8
Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело вчера в 04:24
33
Хоккей

«Авангард» может отправить Андригетто и Бека в ВХЛ

Руководство омского «Авангарда» рассматривает вариант, при котором легионеры клуба Свен Андригетто и Тэйлор Бек будут проходить предсезонную подготовку в ВХЛ.
Metaratings 09:40
Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
78
Общество

У министра здравоохранения Красноярского края подтвердился коронавирус

У министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
ТВК 08:50
12
Происшествия

В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки

РИА Новости 08:47
26
Общество

Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
4
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
3
Здоровье

В Европе прошла первая успешная пересадка легких пациентке с Covid-19

В Вене провели первую успешную операцию в Европе по пересадке легких пациенту с Covid-19.
FlashNord 08:48
1
Происшествия

На Украине в отделе полиции насиловали и пытали девушку — ГБР

В сообщении говорится, что девушку 1994 года рождения в ночь с 23 на 24 мая 2020 года сотрудники полиции пригласили в отдел для дачи свидетельских показаний.
ИА Красная Весна 08:38
Общество

В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России

Российская газета 02:57
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Политика

Турция ждет российских туристов и готова организовать чартеры

Gazeta.SPb вчера в 05:53
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Авто

Tesla не собирается урезать габариты пикапа Cybertruck

Руководитель Tesla заявил, что не собирается укорачивать серийную версию пикапа Cybertruck.
Car.ru вчера в 09:11
2
Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
29
Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег

Lenta.ru вчера в 13:39
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Кино

Первый трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» выйдет 27 мая

iReactor 08:32
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Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах

Bimru.ru 01:31
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Наука

Тайна «ледниковых мышей» осталась загадкой для ученых

Популярная механика 09:10
Космос

Почему слабеет Солнце и стоит ли этого бояться: мнение ученых

В солнечном же минимуме ультрафиолетовое излучение звезды уменьшается, но прежде всего данное явление поражает стратосферу и большие высоты.
Популярная механика 22 мая в 00:13
Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
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Происшествия

В Екатеринбурге ликвидируют последствия штормового ветра

Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
РИА Новости 09:37
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
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Kia представит новый Kia Xceed онлайн

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Следком начал проверку из-за смерти петербурженки на Кондратьевском

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Иосиф Бродский
Русский поэт
Русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года, поэт-лауреат США в 1991-1992 годах. Стихи писал преимущественно на русском языке, эссеистику - на английском. Почётный гражданин Санкт-Петербурга.
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