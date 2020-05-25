Общество
Телеканал Санкт-ПетербургВ Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской. Но остановить искусство на обвалившейся штукатурке коммунальщикам вряд ли удастся.
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Происшествия
Суд арестовал захватчика отделения банка в Москве
Мужчина захватил отделение Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая, он угрожал взорвать помещение.
Известия 08:52
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Армия и оружие
75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР
Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое".
Газета.Ru 22 мая в 02:16
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Армия и оружие
Корабли НАТО в Баренцевом море столкнулись с неразрешимой проблемой
Сообщается, что во время маневров вблизи российских границ боевые корабли стран альянса столкнулись с проблемой сильнейшего обледенения.
Военное дело вчера в 12:09
Общество
Бокерия призвал разрешить пожилым прогулки
Бокерия считает, что России удастся победить эпидемию в конце лета.
Телеканал 360° 03:22
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело вчера в 04:24
Хоккей
«Авангард» может отправить Андригетто и Бека в ВХЛ
Руководство омского «Авангарда» рассматривает вариант, при котором легионеры клуба Свен Андригетто и Тэйлор Бек будут проходить предсезонную подготовку в ВХЛ.
Metaratings 09:40
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Общество
У министра здравоохранения Красноярского края подтвердился коронавирус
У министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
ТВК 08:50
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
РИА Новости 08:47
Общество
Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Здоровье
В Европе прошла первая успешная пересадка легких пациентке с Covid-19
В Вене провели первую успешную операцию в Европе по пересадке легких пациенту с Covid-19.
FlashNord 08:48
Происшествия
На Украине в отделе полиции насиловали и пытали девушку — ГБР
В сообщении говорится, что девушку 1994 года рождения в ночь с 23 на 24 мая 2020 года сотрудники полиции пригласили в отдел для дачи свидетельских показаний.
ИА Красная Весна 08:38
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Политика
Турция ждет российских туристов и готова организовать чартеры
Gazeta.SPb вчера в 05:53
Авто
Tesla не собирается урезать габариты пикапа Cybertruck
Руководитель Tesla заявил, что не собирается укорачивать серийную версию пикапа Cybertruck.
Car.ru вчера в 09:11
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег
Lenta.ru вчера в 13:39
Наука
Тайна «ледниковых мышей» осталась загадкой для ученых
Популярная механика 09:10
Космос
Почему слабеет Солнце и стоит ли этого бояться: мнение ученых
В солнечном же минимуме ультрафиолетовое излучение звезды уменьшается, но прежде всего данное явление поражает стратосферу и большие высоты.
Популярная механика 22 мая в 00:13
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидируют последствия штормового ветра
Штормовой ветер обрушился вечером в понедельник на Екатеринбург, городские службы приступили к ликвидации последствий урагана, сообщает мэрия города, при этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе горздрава, как минимум один человек пострадал.
РИА Новости 09:37
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Авто
Kia представит новый Kia Xceed онлайн
Автоновости дня 07:12
Происшествия
Следком начал проверку из-за смерти петербурженки на Кондратьевском
Питерские заметки 09:53