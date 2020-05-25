Общество

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургВ Петербурге закрасили граффити с Бродским

Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской. Но остановить искусство на обвалившейся штукатурке коммунальщикам вряд ли удастся.
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В Музее Бродского рассказали, кто виноват в уничтожении фрески с изображением поэта

78.ru11:03

В Петербурге закрасили фреску с изображением Иосифа Бродского

Город+11:20

Бродского под штукатуркой погребли в молчании со шпателем. Петербуржцы опубликовали видео уничтожения граффити

Фонтанка.Ру13:06

Брандмауэр дома Мурузи могут украсить фреской с балконом Бродского

Петербургский дневник12:28

В Петербурге граффити к юбилею Бродского просуществовали около суток

РИА Новости07:15

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Телеканал Санкт-Петербург06:26

Фреску Бродского закрасили

Мойка7805:44
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Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

Известия 07:08
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Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Вести.Ru 01:50
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Музыка

Клип группы Little Big установил новый рекорд на YouTube

Клип Little Big, который группа готовила для Евровидения, преодолел рубеж в 100 млн. просмотров.
ToDay News Ufa 23 мая в 07:02
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Киберспорт

Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»

Компания «Sony» решила порадовать своих подписчиков и объявила о раздаче легендарной «Call of Duty: WWII».
ГЛАС.RU 13:31
Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
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Общество

Минпросвещения назвало даты пробного ЕГЭ

Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля.
РИА Новости 13:56
293
Общество

Власти Москвы планируют смягчить ограничения по коронавирусу

Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно улучшается, планируется дальнейшее поэтапное смягчение ограничений, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
РИА Новости 10:48
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров

РИА Новости 04:37
2
Общество

Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений

Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
1
Общество

ВОЗ приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.
RT на русском 12:52
2
Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
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Шоу-бизнес

Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
10
Экономика

Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ

Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец 13:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачева скромно поздравила Кристину Орбакайте с днем рождения

Поздравила Кристину и её мама Алла Пугачёва, правда, примадонна сделала это довольно скромно.
Bimru.ru 06:41
8
Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
43
Политика

Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза 02:32
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
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Армия и оружие

В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии

Газета.Ru 09:50
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Здоровье

В Свердловской области выявили за сутки 279 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области случаи заражения коронавирусной инфекцией подтвердились у 279 человек.
Парламентская газета 05:15
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
1
Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
1,6K
Общество

Обвинение попросило 18 лет колонии Полу Уилану

Прокурор запросил 18 лет колонии для гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, заявил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков.
Ведомости 08:27
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Футбол

Алиев обвинил Семина в невыходе в финал Кубка УЕФА

Выступавший за киевское «Динамо» полузащитник Александр Алиев обвинил Юрия Семина в невыходе киевлян в финал Кубка УЕФА-2009.
ProstoProSport 05:00
Политика

Губернатор Алиханов заявил о «низкой компетенции советников» Трампа

В ответ Алиханов отметил, что советники президента США делают заявления, «далекие от реальности».
BFM.ru вчера в 10:51
1,9K
Музыка

Группа ABBA может в 2020 году выпустить новые песни

В 2018 году музыканты собрались в студии и решили выпустить новые песни к Рождеству. Но композиции так и не были представлены публике.
REGNUM 07:11
2
Экономика

Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
1,5K
Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД).
Коммерсантъ 11:25
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Экономика

Подписан закон об увеличении лимита страховки по ряду вкладов

По ряду вкладов лимит страхового возмещения увеличится с 1 октября с 1,4 млн до 10 млн рублей.
Российская газета 08:48
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Кино

Pixar выпустила первый мультфильм с главными героями-геями

Анимационная студия Pixar выпустила короткометражный мультфильм Out, который рассказывает о гомосексуальной паре.
Дождь 04:44
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Иосиф Бродский
Русский поэт
Русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года, поэт-лауреат США в 1991-1992 годах. Стихи писал преимущественно на русском языке, эссеистику - на английском. Почётный гражданин Санкт-Петербурга.
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