Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской. Но остановить искусство на обвалившейся штукатурке коммунальщикам вряд ли удастся.

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

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