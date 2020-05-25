В Санкт-Петербурге утром 25 мая закрасили граффити-портрет Иосифа Бродского, который был нарисован накануне в честь 80-летия со дня рождения поэта напротив дома Мурузи в центре города. Об этом говорится в сообщении на странице Музея Бродского в Instagram.

В Петербурге закрасили граффити с изображением Бродского

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