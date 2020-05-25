Общество
Говорит МоскваВ Санкт-Петербурге закрасили граффити к юбилею Иосифа Бродского
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Общество
Песков сообщил о своей выписке из больницы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который проходил лечение от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил, что выписался из больницы.
RT на русском 10:45
Общество
Министр просвещения рассказал о сроках проведения пробных ЕГЭ
Минпросвещения проведет пробные Единые государственные экзамены (ЕГЭ) 29 и 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра просвещения Сергея Кравцова.
Ведомости 11:50
Происшествия
Ураган обрушился на Екатеринбург
На Екатеринбург обрушился ураган.
РЕН ТВ 09:18
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Политика
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился черный памятник
Газета.Ru 04:24
Общество
В кабмине заявили о готовности 23 регионов к смягчению ограничений
«Уже 23 субъекта России готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор», — сказал Чернышенко.
RT на русском 10:12
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные деньги
По сообщениям издания speedme.ru, иосударственный Фонд развития промышленности (ФРП) направит средства тольяттинской фирме "Рулевые системы" на реализацию крупного инвестпроекта — локализацию производства реечного рулевого механизма для автомобилей на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
SpeedMe 06:51
Общество
«Пятёрочку» в Петербурге продезинфицировали после видео с крысами
Магазин "Пятёрочка" во 2-м Рабфаковском переулке в Невском районе Петербурга продезинфицировали после видео с крысами.
Питерские заметки 12:18
Общество
Президента Австрии застали за нарушением режима ночной изоляции
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен с супругой были замечены после полуночи в ресторане в Вене, который должен был закрыться в 23:00 согласно ограничениям, введенным в стране в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета вчера в 11:14
Общество
Роспотребнадзор: масочный режим придется соблюдать еще месяц-два
Попова подчеркнула, что новые требования останутся надолго в целом.
Интерфакс 10:13
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба
RT на русском 12:19
Происшествия
На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках
Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.
REGNUM 11:31
Происшествия
В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая
В Петербурге скончалась 30-летняя местная жительница, к которой не приехала скорая помощь. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Что происходит 23 мая в 08:06
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Политика
Байден покинул подвал, помолчал и возобновил борьбу за президентство
Из-за пандемии бывший вице-президент с начала марта был вынужден не покидать особняк и вести свою деятельность оттуда, в частности, записывая обращения к сторонникам из подвала.
Lenta.ru 12:33
Футбол
«Зениту» — 95! Символическая сборная сине-бело-голубых: от Дзюбы и Аршавина до Давыдова и Долгополова
Спорт-Экспресс 05:45
Экономика
Lufthansa получит €9 млрд помощи от властей Германии
"Речь идет о €9 млрд", - отметил он. Ранее о достижении соглашения сообщали местные СМИ.
ТАСС 11:25
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru 12:26
Футбол
Б. Фернандеш: хотел бы самоизолироваться с Матой
Чемпионат 08:18
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Общество
ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина в лечении COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.
Известия 12:44
Культура
Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
Общество
Мишустин назвал сроки и условия для начала работы курортов в России
Работа курортов в России в полном объеме будет возобновлена при нормализации эпидемиологической обстановки, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Daily Storm 07:20
Здоровье
Объяснен резкий рост смертности пациентов с коронавирусом в Петербурге
За 23 мая за одно заседание комиссии рассмотрели 36 случаев смерти пациентов, что превышает обычное число рассматриваемых раз случаев более чем в три раза.
Neva.Today вчера в 09:14
Политика
Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
REGNUM вчера в 13:19
Политика
Губернатор Алиханов заявил о «низкой компетенции советников» Трампа
В ответ Алиханов отметил, что советники президента США делают заявления, «далекие от реальности».
BFM.ru вчера в 10:51