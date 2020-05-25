Общество

Питерские заметкиПитерские заметкиГраффити-портрет Бродского закрасили в Петербурге

В Петербурге закрасили граффити-портрет с изображением поэта Иосифа Бродского. Напомним, изображение Бродского появилось напротив дома Мурузи на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта, пишут "Питерские заметки". Создание фрески было приурочено к 80-летию со дня рождения поэта.
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Администрация Центрального района объяснила, зачем закрасили фреску с Бродским

Neva.Today15:30

Власти Центрального района Петербурга объяснили закрашивание фрески с Бродским

Мойка7815:00

Бродского погребли под штукатуркой. Петербуржцы опубликовали видео уничтожения граффити

Фонтанка.Ру13:06

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78.ru14:34

Брандмауэр дома Мурузи могут украсить фреской с балконом Бродского

Петербургский дневник12:28

Власти Петербурга прокомментировали ситуацию с закрашенным портретом Бродского

ТАСС13:04

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Телеканал Санкт-Петербург06:26
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Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

Lenta.ru 05:23
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Экономика

России предсказали череду карантинов до конца этого года

В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Газета.Ru 22 мая в 03:26
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Общество

Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия

Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.
РБК 15:37
Общество

Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений

Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
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Наука

Пережившие клиническую смерть пациенты шокировали ученых рассказами

Пережившие клиническую смерть многие пациенты шокировали врачей рассказами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:11
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Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
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Экономика

Киеву придется выполнить ряд условий, чтобы получить подачку от МВФ

Международный валютный фонд поставил Украине новые условия для получения второго и последующих траншей.
Новостной фронт 04:30
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Общество

ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости 13:03
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Политика

Небензя обвинил США в создании протектората из Украины

США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Здоровье

В России коронавирус выявлен у более 2 тысяч беременных женщин

В России коронавирус был выявлен у более двух тысяч беременных женщин.
РЕН ТВ 07:05
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
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Футбол

Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Аяз Гулиев переведён в «Спартак-2».
RT на русском 12:19
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
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Гаджеты

Обнародованы цены всех моделей нового iPhone 12

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Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
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ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой «ГАЗели»

Группа компаний ГАЗ, получила документальное подтверждение о том, что дизайн и внешний вид нового грузового автомобиля компании ГАЗель NN, запатентован.
Car.ru 22 мая в 12:29
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Общество

Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ

Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
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Политика

На Украине придумали способ «выбить» Россию из проектов США по космосу

Если Украина наладит производство ракетных двигателей, то Россию можно будет «выбить» из проектов США по космосу.
Известия 11:44
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Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
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На производство новой Lada Niva выделят бюджетные деньги

В России в скором времени стартуют продажи обновленной Lada Niva, в основу транспортного средства ляжет платформа Renault-Nissan CMF-B-LS.
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Оксана Самойлова опровергла информацию о примирении с Джиганом

Оксана и Джиган живут под одной крышей, а рэпер регулярно публикует фото детей и признается в любви семье и жене.
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Златан Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке

Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович в ходе тренировочного занятия получил травму.
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Трансферу защитника Кака в ЦСКА помешал коронавирус

Трансфер защитника бразильского "Крузейро" Кака в московский ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса, сообщает Esporte Interativo.
Газета.Ru 15:05
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Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах

Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
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Общество

Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
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Общество

Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках

Помимо прочего, в документе содержится рекомендация пресекать несанкционированную разносную торговлю и игру на музыкальных инструментах.
Московский Комсомолец 14:52
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Происшествия

Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование

Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания.
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«Мордовия» обратилась за финансовой помощью к владельцу «Пятёрочки»

По информации источника, клуб рассчитывает получить финансовую поддержку от Ломакина, который является основателем сети магазинов Fix Price и «Пятёрочка», а также владеет клубами «Родина», «Рига» (Латвия) и «Пафос» (Кипр).
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Иосиф Бродский
Русский поэт
Русский и американский поэт, эссеист, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года, поэт-лауреат США в 1991-1992 годах. Стихи писал преимущественно на русском языке, эссеистику - на английском. Почётный гражданин Санкт-Петербурга.
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