Общество
Питерские заметкиГраффити-портрет Бродского закрасили в Петербурге
В Петербурге закрасили граффити-портрет с изображением поэта Иосифа Бродского. Напомним, изображение Бродского появилось напротив дома Мурузи на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта, пишут "Питерские заметки". Создание фрески было приурочено к 80-летию со дня рождения поэта.
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Экономика
России предсказали череду карантинов до конца этого года
В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Газета.Ru 22 мая в 03:26
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.
РБК 15:37
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Наука
Пережившие клиническую смерть пациенты шокировали ученых рассказами
Пережившие клиническую смерть многие пациенты шокировали врачей рассказами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:11
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
Экономика
Киеву придется выполнить ряд условий, чтобы получить подачку от МВФ
Международный валютный фонд поставил Украине новые условия для получения второго и последующих траншей.
Новостной фронт 04:30
Общество
ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости 13:03
Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Здоровье
В России коронавирус выявлен у более 2 тысяч беременных женщин
В России коронавирус был выявлен у более двух тысяч беременных женщин.
РЕН ТВ 07:05
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба
Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Аяз Гулиев переведён в «Спартак-2».
RT на русском 12:19
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
Гаджеты
Обнародованы цены всех моделей нового iPhone 12
Народные новости 06:02
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Авто
ГАЗ запатентовал внешность новой грузовой «ГАЗели»
Группа компаний ГАЗ, получила документальное подтверждение о том, что дизайн и внешний вид нового грузового автомобиля компании ГАЗель NN, запатентован.
Car.ru 22 мая в 12:29
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Политика
На Украине придумали способ «выбить» Россию из проектов США по космосу
Если Украина наладит производство ракетных двигателей, то Россию можно будет «выбить» из проектов США по космосу.
Известия 11:44
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Авто
На производство новой Lada Niva выделят бюджетные деньги
В России в скором времени стартуют продажи обновленной Lada Niva, в основу транспортного средства ляжет платформа Renault-Nissan CMF-B-LS.
Car.ru 13:26
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова опровергла информацию о примирении с Джиганом
Оксана и Джиган живут под одной крышей, а рэпер регулярно публикует фото детей и признается в любви семье и жене.
Вокруг ТВ 14:48
Футбол
Златан Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке
Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович в ходе тренировочного занятия получил травму.
Интерфакс-Спорт 10:54
Футбол
Трансферу защитника Кака в ЦСКА помешал коронавирус
Трансфер защитника бразильского "Крузейро" Кака в московский ЦСКА сорвался из-за пандемии коронавируса, сообщает Esporte Interativo.
Газета.Ru 15:05
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах
Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
Общество
Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
РБК 13:23
Общество
Роспотребнадзор рекомендовал запретить торговлю в электричках
Помимо прочего, в документе содержится рекомендация пресекать несанкционированную разносную торговлю и игру на музыкальных инструментах.
Московский Комсомолец 14:52
Происшествия
Пензенский экс-министр здравоохранения осужден за изнасилование
Сосновборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего главу регионального минздрава Владимира Стручкова к реальному сроку наказания.
Российская газета 08:22
Футбол
«Мордовия» обратилась за финансовой помощью к владельцу «Пятёрочки»
По информации источника, клуб рассчитывает получить финансовую поддержку от Ломакина, который является основателем сети магазинов Fix Price и «Пятёрочка», а также владеет клубами «Родина», «Рига» (Латвия) и «Пафос» (Кипр).
Metaratings 14:12