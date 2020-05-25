В Петербурге закрасили граффити-портрет с изображением поэта Иосифа Бродского. Напомним, изображение Бродского появилось напротив дома Мурузи на углу улицы Пестеля и Литейного проспекта, пишут "Питерские заметки". Создание фрески было приурочено к 80-летию со дня рождения поэта.

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