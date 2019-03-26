Коронавирус
Вести.RuВ Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе петербургской подземки.
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Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей. Ограничительные меры направлены на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.ТАСС15:47
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Адмиралтейцам: о работе метрополитена с 30 марта по 4 апреля
Новости Адмиралтейского района Санкт-Петербургавчера в 04:23
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