Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе петербургской подземки.
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В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей. Ограничительные меры направлены на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС15:47

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В Петербурге временно закроют девять станций метро

Lenta.ru16:05

Власти Санкт-Петербурга закроют с завтрашнего дня на вход и выход девять станций метро

Эхо Москвы16:00

Метро Петербурга перешло на режим выходного дня

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 01:27

В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро

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В Петербурге метро перешло на «график выходного дня»

ИА Красная Весна13:58

Адмиралтейцам: о работе метрополитена с 30 марта по 4 апреля

Новости Адмиралтейского района Санкт-Петербургавчера в 04:23

В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

Вести.Ru15:53
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
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Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Lenta.ru вчера в 19:05
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В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина

На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 15:44
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Orbit Fab получил деньги на создание системы дозаправки спутников в космосе

Стартап Orbit Fab получил грант от Национального научного фонда США (NSF) в размере $250 000 для тестирования системы стыковки, которая позволит осуществлять дозаправку спутников на орбите, 31 марта сообщил портал Spacemews.
ИА Красная Весна 17:33
Экономика

В России выросли минимальные пенсии

В России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии выросли на 6,1 процента в связи с индексацией.
Lenta.ru 17:16
Происшествия

В Тульской области 14 автомобилей пострадали в массовом ДТП

В Тульской области водитель «Газели» спровоцировал массовое ДТП. Технические повреждения получили 14 автомобилей.
Известия 10:30
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Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

1. В России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса За последние сутки коронавирусом заразились 500 человек в 24 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Lenta.ru 05:46
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
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К 1 апреля в России появится временный порядок плановой госпитализации

«Минздраву России и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования ввести временный порядок плановой госпитализации пациентов исключительно по направлению врача медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, к которой прикреплен застрахованный в системе обязательного медицинского страхования гражданин», — говорится в документе.
Известия 07:52
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса

Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
РБК 14:07
Общество

Госдума поддержала уголовную ответственность за нарушение карантина

Депутаты Государственной Думы РФ на заседании во вторник, 31 марта, одобрили в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
FlashNord 04:19
Общество

В Ростовской области власти ввели режим самоизоляции

Голубев отметил, что это касается всех, независимо от возраста, сообщает пресс-служба областной администрации.
RuNews24.ru 01:55
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Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Футбол

Аршавин считает Хиддинка и Адвоката лучше Венгера

Аршавин выражает респект Арсену Венгеру — для него он был одним из лучших тренеров, но свои лучших выступления Аршавин выдавал при двух голландцев — Хиддинка и Адвоката.
Нева Спорт 15:10
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС вчера в 19:25
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Путин призвал не бояться избыточных мер в борьбе с коронавирусом

В борьбе с распространением коронавируса Путин призвал не бояться мер, которые могут показаться избыточными, поскольку «береженого Бог бережет».
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Транспорт

С 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро

Во вторник, 31 марта, стало известно, что с 1 апреля в Петербурге изменится время работы метро.
Форпост Северо-Запад 12:16
Кино

50 лет назад вышел фильм «Белое солнце пустыни»

Ровно 50 лет назад, 30 марта 1970 года, на экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».
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Финансы

Электронные кошельки попадут под надзор

Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.).
Российская газета 10:45
Киберспорт

Гейб Ньюэлл: «Киберспорт великолепен, и нам нравится то, как быстро он развивается»

Глава компании Valve Гейб Ньюэлл (Gabe Newell) дал интервью журналу Egde.
3DNews 02:57
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Мишустин призвал регионы распространить режим самоизоляции на всех

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал логичным решение властей Москвы и Подмосковья распространить режим обязательной самоизоляции на всех граждан.
Коммерсантъ вчера в 02:25
Здоровье

В Ростовской области количество коек для пациентов увеличат на тысячу

На оснащение и переоснащение медучреждений выделят более миллиарда. В Ростовской области увеличат количество коек для пациентов.
Donday.ru 12:03
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом на Украине превысило 600 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине к вечеру вторника увеличилось до 645, тогда как по состоянию на 10:00 их было 549.
РБК 16:14
Авто

Премиальный Hyundai Solaris появился в продаже

В Индии начались продажи новой Hyundai Solaris. На китайском и индийском рынках данная модель продается под названием Verna.
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Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

РИА Новости 12:29
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 750 тысяч

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 750 тысяч.
Газета.Ru 16:59
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Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео

Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
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Общество

В России закрылись почти 40% торговых точек

РБК со ссылкой на результаты анализа пишет, что в Москве приостановили работу 73% организаций.
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Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин заболел

На встрече должен был присутствовать и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
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