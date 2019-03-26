Коронавирус

Москва 24Москва 24Девять станций метро закроют в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии на вход и выход девяти станций метро.
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В Петербурге временно закроют девять станций метро

Lenta.ru16:05

В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро

ТАСС15:47

Режим работы метро Санкт-Петербурга в период самоизоляции изменится с 1 апреля 2020 года

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В Петербурге метро сократило время работы

РИА Новости13:08

В Петербурге метро перешло на «график выходного дня»

ИА Красная Весна13:58

Станции петербургского метро будут закрываться на вход в 22:00

Телеканал Санкт-Петербург15:33

Адмиралтейцам: о работе метрополитена с 30 марта по 4 апреля

Новости Адмиралтейского района Санкт-Петербургавчера в 04:23
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Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

В немецком PS Store совершенно неожиданно, без анонсов и громких презентаций стал доступен предварительный заказ ремастера игры Call of Duty: Modern Warfare для консоли PlayStation 4.
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В ДНР зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика объявит чрезвычайное положение, если на ее территории будут выявлены случаи заражения коронавирусом.
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Ведомости 09:06
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Умер заразившийся коронавирусом актер из «Звездных войн»

Кадр из фильма "Звездные войны" / Disney Британский актер Эндрю Джек скончался в возрасте 76 лет.
РЕН ТВ 13:01
Общество

Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки

Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
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Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

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Корпорация Xerox отказалась от идеи приобрести компанию HP

Американская корпорация Xerox на фоне экономических последствий пандемии коронавируса отказалась от идеи приобрести компанию HP, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление корпорации.
РИА Новости 19:04
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
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Футбол

Месси назвал 15 восходящих звезд мирового футбола

Sport24.ru 17:59
Общество

Lamborghini начнет производство масок

Автоконцерн FCA в ближайшие недели собирается наладить производство медицинских масок в объеме не менее 1 млн в месяц.
BFM.ru 15:49
Экономика

Мишустин объяснил введение нового налога на проценты с вкладов

Новый налог на проценты с вкладов не обусловлен установлением трудной ситуации в отечественной экономике, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 31 марта.
Вечерняя Москва 05:59
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 17:51
Гаджеты

Бюджетный смартфон Honor 9A получил аккумулятор на 5000 мАч

Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 20:9, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P35, сканером отпечатков пальцев на задней панели, возможностью зарядки других устройств, акустической системой громкостью 88 дБ.
Megaobzor.com вчера в 12:03
Армия и оружие

National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией

Расширение экономических связей США с Россией в посткоронавирусном мире позволит "вновь открыть для себя прелести глобализации" и уравновесить новую мощь Китая, по мнению профессора Военно-морского колледжа США Лайла Дж. Голдштейна, автора статьи, 30 марта опубликованной на сайте National Interest.
ИА Красная Весна вчера в 01:17
Энергетика

«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.
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Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
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Экономика

Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять продукты

Как сообщает «Коммерсант», служба «Яндекс.Такси» уже снизила своим водителям гарантированные выплаты.
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Политика

Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
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Главный санитарный врач Петербурга предписал хоронить пациентов с Covid в цинковых гробах

«Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей» для вице-губернатора Олега Эргашева подписано сегодня, 31 марта.
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«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян

В последние дни «Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции жителей городов нашей страны.
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Россия станет тихой гаванью для капитала, считают журналисты из США

Россия лучше других стран подготовилась к затяжному кризису, который возможен из-за распространения коронавируса, поэтому может стать тихой гаванью для спасения капитала.
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Происшествия

На Украине погиб крупный бизнесмен Федор Шпиг

BFM.ru 14:19
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Игроки «Барселоны» отказались от 70% зарплаты

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Режим самоизоляции ввели для жителей Омской области с 1 апреля

С 1 апреля на всей территории Омской области вводится режим самоизоляции.
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Общество

Российские ретейлеры запретят принимать наличные деньги

Крупные российские ретейлеры и службы доставки намерены запретить прием наличных денег в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в России.
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770 человек умерли за сутки в США от коронавируса

Вашингтон, 1 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Не менее 770 человек в США умерли за сутки от заболевания коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.
REGNUM 18:18
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В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин

Дезинфекция в Краснодаре Николай Хижняк © ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты Николай Хижняк © ИА REGNUM Все парки и скверы на период карантина будут закрыты Николай Хижняк © ИА REGNUM Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
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Общество

500 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки

За сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 2337.
Петрозаводск говорит 05:47
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
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Политика

Трамп предупредил американцев о предстоящих трудных неделях

На брифинге в Белом доме Дональд Трамп заявил о предстоящих двух трудных неделях для страны.
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