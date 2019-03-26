Коронавирус

Москва 24Москва 24Девять станций метро закроют в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии на вход и выход девяти станций метро.
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В Петербурге временно закроют девять станций метро

Lenta.ru16:05

Режим работы метро Санкт-Петербурга в период самоизоляции изменится с 1 апреля 2020 года

КП - Санкт-Петербург11:54

Станции петербургского метро будут закрываться на вход в 22:00

Телеканал Санкт-Петербург15:33

В Петербурге метро сократило время работы

РИА Новости13:08

В Петербурге метро перешло на «график выходного дня»

ИА Красная Весна13:58

В Петербурге с 1 апреля закроют девять станций метро

ТАСС15:47

Адмиралтейцам: о работе метрополитена с 30 марта по 4 апреля

Новости Адмиралтейского района Санкт-Петербургавчера в 04:23
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Общество

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло на 500

Количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России перевалило за 2 тысячи, увеличившись на 500 за сутки.
Интерфакс 05:05
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС 16:24
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Общество

В Дагестане ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ о домашнем режиме самоизоляции для жителей региона из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:00
Политика

Песков объяснил наделение правительства правом вводить режим ЧС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле считают оправданным наделение правительства правом вводить режим чрезвычайной ситуации.
РЕН ТВ 07:47
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Общество

Россияне в Нью-Йорке по-прежнему не знают, когда улетят на родину

Россияне, которые не смогли улететь из Нью-Йорка в Москву из-за новых ограничений на въезд, по-прежнему не знают, когда получится вернуться на родину.
РИА Новости 19:51
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Коммерсантъ 03:33
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Биатлон

Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
МонаВиста 12:57
Игры

Call of Duty с расстрелом русских не выйдет на PlayStation в России

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2, анонсированный 31 марта, не выйдет для российских пользователей PlayStation.
Lenta.ru 15:15
Общество

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:32
Политика

Ближайшие две недели в США будут очень тяжелыми, предупредил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут "очень тяжелыми и болезненными" в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости 17:56
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 837 человек

За последние сутки от COVID-19 в Италии умерли 837 человек. Таким образом, общее число жертв достигло 12 428.
Газета.Ru 12:54
Общество

Сеть отелей Marriott объявила об утечке данных 5,2 млн гостей

Американская гостиничная сеть Marriott International 31 марта сообщила об утечке данных 5,2 млн своих постояльцев из-за несанкционированного доступа через аккаунт двух сотрудников компании.
Известия 18:06
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Футбол

Экс-президент «Марселя» скончался от коронавируса

Бывший президент «Марселя» Папе Диуф умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти экс-функционера стал коронавирус.
Metaratings 17:22
Общество

Москвичам разрешили водить машины во время всеобщего режима изоляции

Москвичам разрешили водить машины во время введенного в столице всеобщего режима изоляции.
Lenta.ru 29 марта в 20:21
Политика

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru 19:26
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Ведомости 03:20
Кино

Актер из «Звездных войн» Эндрю Джек скончался от коронавируса

МИР 24 15:17
Транспорт

Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
ТАСС 13:03
Общество

770 человек умерли за сутки в США от коронавируса

Вашингтон, 1 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Не менее 770 человек в США умерли за сутки от заболевания коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.
REGNUM 18:18
Общество

В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 марта подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.
Урал-пресс-информ 05:17
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Наука

В России нашли способ уничтожить коронавирус

Lenta.ru 19:12
Шоу-бизнес

Опубликована фотография голого Джигана в наручниках

В очередной раз Джиган всех удивил, на этот раз опубликовав фотоснимок себя голого, идущего в наручниках.
ИнфоСМИ 06:11
Экономика

Сбербанк выдаст бизнесу 5 млрд рублей кредитов на зарплаты

Сбербанк в рамках госпрограммы по кредитованию предприятий на выплату зарплат под 0% планирует выдать ИП, микробизнесу и малому бизнесу кредиты на 5 млрд рублей.
BFM.ru вчера в 09:19
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