Общество
РБКВ Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды. Об этом сообщается на сайте дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:46, Вашингтон
Политика
В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:35
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости 13 сентября в 18:44
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.
Газета.Ru 12:26
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Авто
Новый Toyota RAV4 провалил «лосиный тест»
В издании напомнили, что новый RAV4 - не первая модель Toyota, которая не справляется с "лосиным тестом".
За рулем Кубань 12 сентября в 12:42
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перестала сама дышать и впала в глубокую кому
48-летняя популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать и впала в глубокую кому, сообщают ряд федеральных СМИ.
Ugpressa.ru 09:18
Шоу-бизнес
Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу
13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.
Известия вчера в 15:49
Армия и оружие
Названы особенности нового российского корвета «Меркурий»
Новейший корвет проекта 20386 «Меркурий», разработанный российскими специалистами, станет судном, не имеющим аналогов по техническим особенностям.
Дни24 12:42
Происшествия
В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус
Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Москву в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК 13:41
Религия
Патриарх Кирилл заявил о завершении «драмы разделения русского народа»
Вхождение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в состав Русской православной церкви (РПЦ) закрывает вопрос разделения русского народа.
РБК 08:44
Культура
В студии была найдена последняя песня Юлии Началовой
Как объяснила Исаева, о существовании этого трека никто не знал. Запись была найдена на студии после похорон артистки.
Экономика сегодня 12:33
Авто
Синтез ретро и технологий в концепте Simplex от Mercedes
Около 118 лет назад компания Daimler-Motoren-Gesellschaft представила революционный автомобиль под названием Mercedes 35 PS.
Тарантас Ньюс 09:31
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Происшествия
Тинькофф Банк объяснил списание ₽7,5 млрд со счета сторонника Навального
Тинькофф Банк объяснил, что блокировка средств на счету координатора курганского штаба Навального Алексея Шварца связана с постановлением суда о наложении ареста.
РБК 13:27
Политика
Российский олигарх рассказал о своих встречах с Путиным
Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен заявил, что встречается с российским лидером Владимиром Путиным 2-3 раза в год.
Газета.Ru 13:27
Армия и оружие
В Оренбургской области открылись стратегические учения «Центр-2019»
Торжественная церемония открытия стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2019", которые станут завершающим этапом боевой подготовки Вооруженных Сил РФ в этом году, состоялась на полигоне Донгуз в Оренбургской области в воскресенье, говорится в сообщении Минобороны РФ.
ТАСС 03:28
Происшествия
Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве
В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
Футбол
Виктор Гончаренко — об игре с «Тамбовом»: «Судьбу матча решил отличный удар Бистровича»
Спорт-Экспресс 12:06
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 12 сентября в 04:19
Кино
«Оно 2» возглавил американский прокат
Газета.Ru 13:41
Хоккей
Энрот — о матче с «Металлургом»: минское «Динамо» запомнит эту победу
Голкипер минского "Динамо" Юнас Энрот проанализировал игру команды в матче с "Металлургом" (3:2).
Чемпионат 13:32
Космос
НАСА опубликовала новое видео колец Сатурна
На снимке, сделанном Сатурном в 2018 году, Хаббл запечатлел сильный шторм в северной полярной области, но на снимке 2019 года он исчез.
Live24 13 сентября в 02:10
Политика
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
РИА Новости 10:59
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45