Коронавирус

ТАССТАССВ Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
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с чего всё началось
Правительство Петербурга внесло
 изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Covid-10», согласно которому в городе запрещено проведение любых мероприятий с числом участников более 50 человек.
Собака.ru21 марта в 10:59

Подробнее о событии

Эксперт: Рестораны Петербурга пока не закрываются

Телеканал Санкт-Петербург14:04

Спускать воду из бассейнов и выбивать стул из-под 51-го посетителя. Смольный ввел новые «коронавирусные» ограничения

Фонтанка.Ру11:50

В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фуд-корты из-за вируса

РБК09:18

Фуд-корты, музеи и театры закрыты в Петербурге до 30 апреля: эксперты рассказали, что будет дальше

Петербургский дневник11:45

Отмена мероприятий из-за коронавируса в Санкт-Петербурге: С 26 марта 2020 года город остается без фудкортов и фитнесов

КП - Санкт-Петербург09:09

В Петербурге до конца апреля закрывают спортзалы, бассейны и фудкорты

78.ru07:41

Памятки о коронавирусной инфекции

Новости Центрального района Санкт-Петербургавчера в 10:50
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Религия

РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы

Русская православная церковь пока не рассматривает вопрос ограничения доступа в храмы в связи с распространением коронавируса, но не исключает, что прибегнет к этой мере ради профилактики инфекции.
Интерфакс 12:18
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РБК 11:53
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР

Lenta.ru 09:11
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Происшествия

Польша экстрадировала в Россию совладельца «Зимней вишни»

РИА Новости 08:35
Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец 08:29
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости 14:18
Общество

В ВОЗ назвали два главных симптома коронавирусной инфекции

Два главных симптома помогут гражданам определить у них возможное наличие коронавируса.
Lenta.ru 13:54
Транспорт

РЖД запустят спецпоезд на Украину

Спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из России.
BFM.ru 13:08
Финансы

Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения

Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 05:53
Общество

Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Интерфакс 12:39
Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Экономика сегодня 22 марта в 22:48
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:07
Общество

В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
РИА Новости 11:49
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Здоровье

Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии

Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
АБН 13:57
Хоккей

Хоккеист Мозякин не стал продлевать контракт с «Металлургом»

Хоккеист, которому 30 марта исполнится 39 лет, стал свободным агентом. Контракт Мозякина с "Металлургом" закончился.
Вести.Ru 12:25
Спорт

Олимпиада в Японии откладывается

Обновлено в 19:46 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года.
BFM.ru 10:18
Общество

В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит

Эксперты отмечают, что такая картина развивается на фоне опасения «критической ситуации» в связи с ростом курса доллара С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
Профиль 13:09
Общество

В Индии ввели всеобщий карантин — для 1,3 миллиарда человек

В Индии ввели всеобщий карантин из-за коронавируса, 1,3 миллиарда жителей страны запрещено покидать свои дома в ближайшие три недели.
Дождь 13:20
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Наука

Коронавирус может передаваться через канализацию

Ранее в этом месяце три исследователя из Китая обнаружили, что SARS-CoV-2 действительно может быть обнаружен в фекалиях, а значит вирус может передаваться через канализационные системы.
Популярная механика 13:06
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Футбол

Роналду и агент пожертвовали более миллиона евро на борьбу с вирусом

Ранее Мендеш уже оказывал финансовую помощь для борьбы с коронавирусом: он предоставил тысячу масок и 200 тысяч защитных халатов больнице Сан-Жуан в Порту, он также заказал восемь аппаратов искусственной вентиляции легких, которые распределят по больницам страны.
РИА Новости 12:14
Футбол

Стал известен проект календаря ФНЛ, если первенство возобновится 2 мая

В распоряжение matchtv.ru оказался проект календаря первенства Олимп-ФНЛ на оставшиеся 11 туров сезона-2019/20, если турнир возобновится 2 мая — эта дата рассматривается как основная.
Матч ТВ 10:35
Общество

Собянин обратился к старшему поколению в связи с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к представителям старшего поколения с просьбой соблюдать домашний режим из-за коронавируса.
Газета.Ru вчера в 04:55
Политика

Бжания победил на выборах президента Абхазии

Лидер оппозиции Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии благодаря собранным 56,5% голосов.
Газета.Ru 04:57
Происшествия

ФСБ ликвидировала члена ИГ в Уфе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Уфе боевика, перевозившего в машине взрывчатку.
Известия 11:55
Как работают Яндекс.Новости?
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