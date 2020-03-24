Коронавирус
ТАССВ Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры
Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
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с чего всё началось
Правительство Петербурга внесло изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Covid-10», согласно которому в городе запрещено проведение любых мероприятий с числом участников более 50 человек.Собака.ru21 марта в 10:59
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Фуд-корты, музеи и театры закрыты в Петербурге до 30 апреля: эксперты рассказали, что будет дальше
Петербургский дневник11:45
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Религия
РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы
Русская православная церковь пока не рассматривает вопрос ограничения доступа в храмы в связи с распространением коронавируса, но не исключает, что прибегнет к этой мере ради профилактики инфекции.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Общество
Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке
Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
В ВОЗ назвали два главных симптома коронавирусной инфекции
Два главных симптома помогут гражданам определить у них возможное наличие коронавируса.
Транспорт
РЖД запустят спецпоезд на Украину
Спецпоезд вывезет россиян с Украины и украинцев из России.
Финансы
Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения
Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом
Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу, об этом 17-летняя девушка заявила в интервью научно-популярному журналу New Scientist.
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о приходе необычного антициклона
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Общество
В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры
Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
Политика
В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
Здоровье
Ученый объяснил высокую смертность от коронавируса в Италии
Российский ученый-генетик Вадим Поспелов объяснил сложную эпидемиологическую обстановку в Италии тем, что у местных жителей ослаблен иммунитет из-за постоянного приема антибиотиков.
Хоккей
Хоккеист Мозякин не стал продлевать контракт с «Металлургом»
Хоккеист, которому 30 марта исполнится 39 лет, стал свободным агентом. Контракт Мозякина с "Металлургом" закончился.
Спорт
Олимпиада в Японии откладывается
Обновлено в 19:46 Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио и Международный олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры в Японии до 2021 года.
Общество
В России увеличились продажи патронов и бейсбольных бит
Эксперты отмечают, что такая картина развивается на фоне опасения «критической ситуации» в связи с ростом курса доллара С 9 по 22 марта объем продаж патронов в стране вырос на 130%, объем продаж бейсбольных бит – на 29%.
Общество
В Индии ввели всеобщий карантин — для 1,3 миллиарда человек
В Индии ввели всеобщий карантин из-за коронавируса, 1,3 миллиарда жителей страны запрещено покидать свои дома в ближайшие три недели.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Наука
Коронавирус может передаваться через канализацию
Ранее в этом месяце три исследователя из Китая обнаружили, что SARS-CoV-2 действительно может быть обнаружен в фекалиях, а значит вирус может передаваться через канализационные системы.
Экономика
Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии
Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
Футбол
Роналду и агент пожертвовали более миллиона евро на борьбу с вирусом
Ранее Мендеш уже оказывал финансовую помощь для борьбы с коронавирусом: он предоставил тысячу масок и 200 тысяч защитных халатов больнице Сан-Жуан в Порту, он также заказал восемь аппаратов искусственной вентиляции легких, которые распределят по больницам страны.
Футбол
Стал известен проект календаря ФНЛ, если первенство возобновится 2 мая
В распоряжение matchtv.ru оказался проект календаря первенства Олимп-ФНЛ на оставшиеся 11 туров сезона-2019/20, если турнир возобновится 2 мая — эта дата рассматривается как основная.
Общество
Собянин обратился к старшему поколению в связи с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к представителям старшего поколения с просьбой соблюдать домашний режим из-за коронавируса.
Политика
Бжания победил на выборах президента Абхазии
Лидер оппозиции Аслан Бжания победил на выборах президента Абхазии благодаря собранным 56,5% голосов.
Происшествия
ФСБ ликвидировала члена ИГ в Уфе
Федеральная служба безопасности (ФСБ) ликвидировала в Уфе боевика, перевозившего в машине взрывчатку.