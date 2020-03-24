Коронавирус

АБНАБНВ Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ

Постановлением правительства Санкт-Петербурга с 26 марта в городе закрываются все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в торговых центрах. Кроме того, в ресторанах нельзя будет размещать более 50 человек. Спортивную подготовку предлагается осуществлять с помощью дистанционных технологий.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня, 24 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующие изменения в постановление
 правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Петербургский дневник08:03

Подробнее о событии

Эксперт: Рестораны Петербурга пока не закрываются

Телеканал Санкт-Петербург14:04

С 26 марта фитнес-клубы, бассейны и фуд-корты в Петербурге приостановят работу

Петербургский дневник08:03

Спускать воду из бассейнов и выбивать стул из-под 51-го посетителя. Смольный ввел новые «коронавирусные» ограничения

Фонтанка.Ру11:50

В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фуд-корты из-за вируса

РБК09:18

Из-за карантина по коронавирусу в Петербурге закрываются фитнес-клубы и бассейны

КП - Санкт-Петербург08:08

Петербуржцы игнорируют самоизоляцию и толпятся на фуд-кортах в ТЦ: в масках — единицы

Мойка7813:01

В Петербурге до конца апреля закрывают спортзалы, бассейны и фудкорты

78.ru07:41
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Политика

Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:51
Здоровье

Из-за пандемии коронавируса может начаться дефицит «Арбидола»

Аналитики компании RNC Pharma сообщают, что в скором времени может закончиться запас "Арбидола".
MedikForum.ru 17:28
Общество

Путин надел защитный костюм от коронавируса

Профиль 10:58
Кино

Александр Роднянский снимет для «Кинопоиска» сериал о киберспорте

Первый сезон из десяти серий выйдет на «Кинопоиске» эксклюзивно в 2021 г. Съемками сериала занимается компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, работавших над такими картинами, как «Левиафан», «Дылда» и «Нелюбовь».
Adindex.ru 09:28
Общество

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
Происшествия

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Ведомости 03:58
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Общество

После спада эпидемии власти КНР снимают карантин в провинции Хубэй

Официальный Пекин объявил о снятии карантина в провинции Хубэй, который действовал на протяжении двух месяцев.
Российская газета 17:26
Экономика

Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса

Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 11:25
Общество

В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина

Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Lenta.ru 14:18
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
BFM.ru вчера в 08:50
Единоборства

Брюса Ли оставили без шансов в современном MMA

Lenta.ru 16:52
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс 09:10
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru 17:03
Армия и оружие

Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом

Италия экстренно запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:49
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования.
Москва 24 09:33
Технологии

Как запустить DOOM Eternal в 60 FPS на слабом ПК без видеокарты

Как получить секретное оружие в Doom Eternal: локации врат и ключей Палача Автор канала LowSpecGamer подобрал настройки, при которых DOOM Eternal выдает примерно 60 кадров в секунду на ПК с бюджетным двухъядерным процессором Athlon 3000G и встроенной графикой Vega 3.
Cyber.sports.ru 22 марта в 08:03
Путешествия

Около тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая

Ирина Тюрина рассказала о том, что более тысячи россиян не могут вернуться из Дубая на родину в связи с тем, что четыре рейса авиакомпании FlyDubai отменили.
Невские Новости 14:28
Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
РИА Новости 09:06
Политика

Мишустин уволил Жарова с должности главы Роскомнадзора

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
News.ru вчера в 13:58
Футбол

Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ

ProstoProSport 05:26
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

Илон Маск передал властям Калифорнии 1 тысячу 255 аппаратов ИВЛ

Ladaonline 03:33
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим

Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями городские власти еще раз настоятельно рекомендуют соблюдать домашний режим.
ТВ Центр вчера в 04:36
Происшествия

Частная клиника Киева скрыла выявленный случай коронавируса

Уголовное дело в отношение частной клиники, сокрывшей положительный результат анализа на коронавирус одного из своих клиентов, возбудили правоохранительные органы Украины, 24 марта сообщает пресс-центр МВД Украины на своем аккаунте в Facebook.
Красная весна 15:18
Политика

Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
Коммерсантъ 13:50
Общество

Количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось

Количество заболевших COVID19 (коронавирусной инфекцией) в Башкирии увеличилось с трех до четырех.
News102.ru 13:28
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В Plague Inc. появится режим со спасением мира от пандемии

Игромания.ру 08:31
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