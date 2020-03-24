Коронавирус
АБНВ Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ
Постановлением правительства Санкт-Петербурга с 26 марта в городе закрываются все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в торговых центрах. Кроме того, в ресторанах нельзя будет размещать более 50 человек. Спортивную подготовку предлагается осуществлять с помощью дистанционных технологий.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня, 24 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующие изменения в постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».Петербургский дневник08:03
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С 26 марта фитнес-клубы, бассейны и фуд-корты в Петербурге приостановят работу
Петербургский дневник08:03
Из-за карантина по коронавирусу в Петербурге закрываются фитнес-клубы и бассейны
КП - Санкт-Петербург08:08
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Политика
Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе
Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Из-за пандемии коронавируса может начаться дефицит «Арбидола»
Аналитики компании RNC Pharma сообщают, что в скором времени может закончиться запас "Арбидола".
Общество
Путин надел защитный костюм от коронавируса
Кино
Александр Роднянский снимет для «Кинопоиска» сериал о киберспорте
Первый сезон из десяти серий выйдет на «Кинопоиске» эксклюзивно в 2021 г. Съемками сериала занимается компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, работавших над такими картинами, как «Левиафан», «Дылда» и «Нелюбовь».
Общество
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Происшествия
ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Общество
После спада эпидемии власти КНР снимают карантин в провинции Хубэй
Официальный Пекин объявил о снятии карантина в провинции Хубэй, который действовал на протяжении двух месяцев.
Экономика
Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса
Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина
Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Происшествия
ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Армия и оружие
Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом
Италия экстренно запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет
Сергей Собянин сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет из-за низкого объема тестирования.
Технологии
Как запустить DOOM Eternal в 60 FPS на слабом ПК без видеокарты
Как получить секретное оружие в Doom Eternal: локации врат и ключей Палача Автор канала LowSpecGamer подобрал настройки, при которых DOOM Eternal выдает примерно 60 кадров в секунду на ПК с бюджетным двухъядерным процессором Athlon 3000G и встроенной графикой Vega 3.
Путешествия
Около тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая
Ирина Тюрина рассказала о том, что более тысячи россиян не могут вернуться из Дубая на родину в связи с тем, что четыре рейса авиакомпании FlyDubai отменили.
Общество
Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии
Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
Политика
Мишустин уволил Жарова с должности главы Роскомнадзора
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Александра Жарова от должности главы Роскомнадзора.
Футбол
Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим
Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями городские власти еще раз настоятельно рекомендуют соблюдать домашний режим.
Происшествия
Частная клиника Киева скрыла выявленный случай коронавируса
Уголовное дело в отношение частной клиники, сокрывшей положительный результат анализа на коронавирус одного из своих клиентов, возбудили правоохранительные органы Украины, 24 марта сообщает пресс-центр МВД Украины на своем аккаунте в Facebook.
Политика
Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
Общество
Количество заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось
Количество заболевших COVID19 (коронавирусной инфекцией) в Башкирии увеличилось с трех до четырех.
Игры