с чего всё началось

Постановлением правительства Санкт-Петербурга с 26 марта в городе закрываются все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в торговых центрах. Кроме того, в ресторанах нельзя будет размещать более 50 человек. Спортивную подготовку предлагается осуществлять с помощью дистанционных технологий.

В Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ

Политика Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

Кино Александр Роднянский снимет для «Кинопоиска» сериал о киберспорте Первый сезон из десяти серий выйдет на «Кинопоиске» эксклюзивно в 2021 г. Съемками сериала занимается компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, работавших над такими картинами, как «Левиафан», «Дылда» и «Нелюбовь».

Общество В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».

Экономика Сбербанк допускает предоставление ипотечных каникул из-за коронавируса Сбербанк может рассмотреть возможность предоставления ипотечных каникул для клиентов, попавших в сложную финансовую ситуацию из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Энергетика Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.

Технологии Как запустить DOOM Eternal в 60 FPS на слабом ПК без видеокарты Как получить секретное оружие в Doom Eternal: локации врат и ключей Палача Автор канала LowSpecGamer подобрал настройки, при которых DOOM Eternal выдает примерно 60 кадров в секунду на ПК с бюджетным двухъядерным процессором Athlon 3000G и встроенной графикой Vega 3.

Путешествия Около тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая Ирина Тюрина рассказала о том, что более тысячи россиян не могут вернуться из Дубая на родину в связи с тем, что четыре рейса авиакомпании FlyDubai отменили.

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Общество Пожилых москвичей обязали соблюдать домашний режим Пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями городские власти еще раз настоятельно рекомендуют соблюдать домашний режим.