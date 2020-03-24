с чего всё началось

Постановлением правительства Санкт-Петербурга с 26 марта в городе закрываются все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в торговых центрах. Кроме того, в ресторанах нельзя будет размещать более 50 человек. Спортивную подготовку предлагается осуществлять с помощью дистанционных технологий.

В Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ

Общество Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.

Происшествия Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене "Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.

Экономика ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.

Космос Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.

Общество Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.

Политика ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.

Политика Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.

Общество Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.

Происшествия Главный инфекционист Ставрополья уволена Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.

Энергетика Названо преимущество России в нефтяном противостоянии Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.

Экономика Дерипаска заявил, что Центробанк «пробил дно» "В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов", — заключил Дерипаска.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.