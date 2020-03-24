Коронавирус

АБНАБНВ Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ

Постановлением правительства Санкт-Петербурга с 26 марта в городе закрываются все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в торговых центрах. Кроме того, в ресторанах нельзя будет размещать более 50 человек. Спортивную подготовку предлагается осуществлять с помощью дистанционных технологий.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня, 24 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующие изменения в постановление
 правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Петербургский дневник08:03

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Смольный закрыл фудкорты, музеи и кино до 30 апреля. В бассейны можно только спортсменам

Фонтанка.Ру08:22

В Петербурге ограничивают работу организаций общепита

Телеканал Санкт-Петербург07:42

В Петербурге до конца апреля закрывают спортзалы, бассейны и фудкорты

78.ru07:41

В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фуд-корты из-за вируса

РБК09:18

С 26 марта фитнес-клубы, бассейны и фуд-корты в Петербурге приостановят работу

Петербургский дневник08:03

Фитнес-клубы в Санкт-Петербурге закроют из-за коронавируса: «Комсомолка» узнала, вернут ли клиентам деньги

КП - Санкт-Петербург11:14

В Петербурге на карантин по коронавирусу уходят фуд-корты

Мойка7809:51
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Председатель «Единой России», бывший премьер-министр и экс-президент Дмитрий Медведев призвал губернаторов-единороссов возглавлять региональные отделения партии.
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Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков

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Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

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Коронавирус мог быть занесен из космоса, полагает ученый РАН

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Экономика

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

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Космос

Марсоход Curiosity прислал с Марса селфи

Серию селфи-снимков марсохода Curiosity опубликовало NASA, сообщает глава агентства Джеймс Брайденстайн 21 марта в Twitter.
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Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
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В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных

В Австралии нашли древнейшего предка многих современных животных. Как рассказали ученые, это странный червеобразный организм.
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Политика

Песков рассказал о поездке Путина в больницу в Коммунарке

РИА Новости 11:13
Политика

ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

Решение о переговорах с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз было заблокировано Францией на саммите в октябре 2019 года, в результате вопрос был перенесен на весну 2020-го.
Вести.Ru 09:51
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Российская газета 09:07
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Правительство России поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса.
Известия 11:32
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
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Первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в Сети

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Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
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Президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль сравнил пандемию коронавируса в мире с репетицией биологической войны.
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Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
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Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
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В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
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В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
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В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

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Лезги газет 08:46
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Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии

Итальянец Фредерико Кане поблагодарил Россию за помощь стране в борьбе с коронавирусом.
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В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку

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Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день

Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
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Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Модель Эмили Ратаковски опубликовала обнаженные фото

Известная во всем мире американская модель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками в Instagram несколькими «горячими» снимками.
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