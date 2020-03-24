Коронавирус
АБНВ Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ
Постановлением правительства Санкт-Петербурга с 26 марта в городе закрываются все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в торговых центрах. Кроме того, в ресторанах нельзя будет размещать более 50 человек. Спортивную подготовку предлагается осуществлять с помощью дистанционных технологий.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня, 24 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующие изменения в постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».Петербургский дневник08:03
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С 26 марта фитнес-клубы, бассейны и фуд-корты в Петербурге приостановят работу
Петербургский дневник08:03
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Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене
"Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.
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ЕС начинает переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии
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Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
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Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Правительство России поручило закрыть все кинотеатры, ночные клубы и развлекательные центры из-за распространения коронавируса.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Политика
Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах
Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
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Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны
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Армия и оружие
Российский МиГ-35 «убил» французский истребитель Rafale
Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
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Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
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Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
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В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
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Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии
Итальянец Фредерико Кане поблагодарил Россию за помощь стране в борьбе с коронавирусом.
Энергетика
Названо преимущество России в нефтяном противостоянии
Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
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Общество
Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день
Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
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Гидрометцентр рассказал о погоде летом
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Модель Эмили Ратаковски опубликовала обнаженные фото
Известная во всем мире американская модель Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками в Instagram несколькими «горячими» снимками.