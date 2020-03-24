Коронавирус
АБНВ Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ
Постановлением правительства Санкт-Петербурга с 26 марта в городе закрываются все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в торговых центрах. Кроме того, в ресторанах нельзя будет размещать более 50 человек. Спортивную подготовку предлагается осуществлять с помощью дистанционных технологий.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня, 24 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующие изменения в постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».Петербургский дневник08:03
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Из-за карантина по коронавирусу в Петербурге закрываются фитнес-клубы и бассейны
КП - Санкт-Петербург08:08
С 26 марта фитнес-клубы, бассейны и фуд-корты в Петербурге приостановят работу
Петербургский дневник08:03
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Здоровье
Боявшийся коронавируса американец принял лекарство от малярии и умер
Житель американского штата Аризона принял лекарство против малярии и вскоре умер.
Общество
Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков
Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Здоровье
Защита от коронавируса: какие средства самые надёжные?
Как не подхватить коронавирус?
Политика
Генсек ООН призвал лидеров G20 снять международные санкции
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.
Происшествия
У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса
Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
Авто
Группа Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса
ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Политика
Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга
Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.
Футбол
Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Общество
Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса
Господин Собянин сообщил, что за последние десять дней в Россию из-за рубежа приехал миллион человек и их нужно «осадить, чтобы они посидели дома».
Киберспорт
NAVI добыли вторую победу на ESL Pro League S11, обыграв Complexity
Natus Vincere обыграли Complexity Gaming на групповом этапе ESL Pro League Season 11 по CS: GO.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Футбол
Клубы АПЛ могут попросить игроков пойти на понижение зарплаты до 50%
Клубы английской Премьер-лиги обсуждают вопрос о том, чтобы попросить игроков пойти на сокращение заработной платы, возможно, на 50 процентов, из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.
Авто
В продаже появился «антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот»
"Антарктическому" УАЗ "Патриот" достался кузов эксклюзивного цвета "Белый металлик", контрастные черные колесные диски, усиленный экспедиционный багажник на крыше, доступ к которому обеспечивает лестница, а также тканевая обивка сидений, обработанная водоотталкивающей пропиткой.
Космос
Из-за коронавируса остановилась работа части европейских спутников
Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение из-за пандемии коронавируса перевести семь научных спутников в «безопасный режим», в том числе ограничена работа совместной с Россией станции на орбите Марса ExoMars-2016, сообщает агентство.
Общество
Минздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай прокомментировал запрет кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных заведениях.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Авто
Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Общество
В Якутске пенсионеров обязали самоизолироваться из-за коронавируса
Глава республики Айсен Николаев подписал указ об обязательной самоизоляции со среды жителей старше 65 лет в Якутске и пригородном поселке Жатай, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
Единоборства
Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона
Финансы
Российские банки поднимают ставки по ипотеке
Ряд банков РФ увеличили ставки ипотеке и вкладам.
Общество
Главный хирург США предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом
Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2 ожидается в течение недели в США.
Игры
Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2
Шоу-бизнес
«Карантинное» фото с собакой: звезда фильмов Marvel взволновала Twitter
На фото Эванс запечатлён со своей собакой, лежащей на коленях актёра. Голливудская звезда сопроводила снимок словом «домоседы».
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В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
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