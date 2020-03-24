Коронавирус

АБНАБНВ Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ

Постановлением правительства Санкт-Петербурга с 26 марта в городе закрываются все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в торговых центрах. Кроме того, в ресторанах нельзя будет размещать более 50 человек. Спортивную подготовку предлагается осуществлять с помощью дистанционных технологий.
Читать в источнике
Комментировать158
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня, 24 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующие изменения в постановление
 правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Петербургский дневник08:03

Подробнее о событии

Из-за карантина по коронавирусу в Петербурге закрываются фитнес-клубы и бассейны

КП - Санкт-Петербург08:08

Петербуржцы игнорируют самоизоляцию и толпятся на фуд-кортах в ТЦ: в масках — единицы

Мойка7813:01

Спускать воду из бассейнов и выбивать стул из-под 51-го посетителя. Смольный ввел новые «коронавирусные» ограничения

Фонтанка.Ру11:50

В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фуд-корты из-за вируса

РБК09:18

Эксперт: Рестораны Петербурга пока не закрываются

Телеканал Санкт-Петербург14:04

С 26 марта фитнес-клубы, бассейны и фуд-корты в Петербурге приостановят работу

Петербургский дневник08:03

В Петербурге до конца апреля закрывают спортзалы, бассейны и фудкорты

78.ru07:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
Здоровье

Боявшийся коронавируса американец принял лекарство от малярии и умер

Житель американского штата Аризона принял лекарство против малярии и вскоре умер.
News.ru 04:43
Общество

Испанские военные обнаружили в домах престарелых умерших стариков

Несколько умерших в своих постелях стариков обнаружили военные Испании, которых привлекли для дезинфекции домов престарелых, передает 23 марта испанский телеканал RTVE.
Красная весна вчера в 13:18
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Здоровье

Защита от коронавируса: какие средства самые надёжные?

Как не подхватить коронавирус?
News.ru 16:54
Политика

Генсек ООН призвал лидеров G20 снять международные санкции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в связи с распространением коронавируса отменить санкции, которые мешают доставке в различные страны медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.
Известия 14:24
Происшествия

У умершего в московской больнице пациента не выявили коронавируса

Пациенту, который скончался в больнице имени Мухина, была оказана вся необходимая помощь.
РБК 19:13
Авто

Группа Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса

ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
Автоновости дня 06:20
Политика

Власти Украины начали переговоры о реструктуризации внешнего долга

Правительство Украины начало переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами на фоне расходов по предотвращению эпидемии нового коронавируса на территории страны.
Известия вчера в 22:41
Футбол

Гвардиола пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Metaratings 15:40
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс 09:10
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском 16:31
Общество

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Господин Собянин сообщил, что за последние десять дней в Россию из-за рубежа приехал миллион человек и их нужно «осадить, чтобы они посидели дома».
Коммерсантъ 07:34
Киберспорт

NAVI добыли вторую победу на ESL Pro League S11, обыграв Complexity

Natus Vincere обыграли Complexity Gaming на групповом этапе ESL Pro League Season 11 по CS: GO.
Sport24.ru вчера в 22:53
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 18:21
Футбол

Клубы АПЛ могут попросить игроков пойти на понижение зарплаты до 50%

Клубы английской Премьер-лиги обсуждают вопрос о том, чтобы попросить игроков пойти на сокращение заработной платы, возможно, на 50 процентов, из-за продолжающейся пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.
Чемпионат 18:50
Авто

В продаже появился «антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот»

"Антарктическому" УАЗ "Патриот" достался кузов эксклюзивного цвета "Белый металлик", контрастные черные колесные диски, усиленный экспедиционный багажник на крыше, доступ к которому обеспечивает лестница, а также тканевая обивка сидений, обработанная водоотталкивающей пропиткой.
Новые автомобили 06:11
Космос

Из-за коронавируса остановилась работа части европейских спутников

Европейское космическое агентство (ЕКА) приняло решение из-за пандемии коронавируса перевести семь научных спутников в «безопасный режим», в том числе ограничена работа совместной с Россией станции на орбите Марса ExoMars-2016, сообщает агентство.
Взгляд.ру 09:49
Общество

Минздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай прокомментировал запрет кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных заведениях.
RT на русском 15:15
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Авто

Появились фотографии салона нового Hyundai Tucson

Автоновости дня 02:14
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
Общество

В Якутске пенсионеров обязали самоизолироваться из-за коронавируса

Глава республики Айсен Николаев подписал указ об обязательной самоизоляции со среды жителей старше 65 лет в Якутске и пригородном поселке Жатай, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
РИА Новости 08:36
Единоборства

Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона

Победа 26 08:47
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 10:40
Финансы

Российские банки поднимают ставки по ипотеке

Ряд банков РФ увеличили ставки ипотеке и вкладам.
SMINEWS в Иванове 01:57
Общество

Главный хирург США предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом

Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2 ожидается в течение недели в США.
Известия вчера в 16:53
Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ вчера в 10:13
Шоу-бизнес

«Карантинное» фото с собакой: звезда фильмов Marvel взволновала Twitter

На фото Эванс запечатлён со своей собакой, лежащей на коленях актёра. Голливудская звезда сопроводила снимок словом «домоседы».
REGNUM 06:28
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Шоу-бизнес

У Ксении Бородиной начались панические атаки

Экспресс газета 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное