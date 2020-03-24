Коронавирус
АБНВ Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ
Постановлением правительства Санкт-Петербурга с 26 марта в городе закрываются все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в торговых центрах. Кроме того, в ресторанах нельзя будет размещать более 50 человек. Спортивную подготовку предлагается осуществлять с помощью дистанционных технологий.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня, 24 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующие изменения в постановление правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».Петербургский дневник08:03
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Из-за карантина по коронавирусу в Петербурге закрываются фитнес-клубы и бассейны
КП - Санкт-Петербург08:08
С 26 марта фитнес-клубы, бассейны и фуд-корты в Петербурге приостановят работу
Петербургский дневник08:03
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Общество
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Политика
Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
Общество
Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии
Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Спорт
Хоркина назвала перенос Олимпиады божьей карой за давление на Россию
Двукратная олимпийская чемпионка и бывший депутат от «Единой России» Светлана Хоркина назвала перенос Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса «божьим наказанием» за давление спортивных чиновников на Россию.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
В Башкирии подтвержден четвертый случай заражения коронавирусом
На территории республики Башкортостан обнаружен четвертый случай заражения коронавирусом.
Общество
В Петербурге выявлен еще один случай коронавируса
В Петербурге под вечер врачи диагностировали еще один случай коронавируса.
Общество
С 25 марта Китай снимет карантин в провинции Хубэй
В Китае приняли решение открыть город Ухань, где впервые была обнаружена вспышка коронавируса.
Общество
В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
Хоккей
Сезон НХЛ может быть доигран при пустых трибунах
Руководство Национальной хоккейной лиги допускает возможность проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата-2019/2020 при закрытых дверях, сообщает пресс-служба лиги.
Путешествия
Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая
Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Политика
В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован
В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
Общество
В мире число заразившихся коронавирусом превысило 400 тыс. человек
По состоянию на 20:56 мск 24 марта число зараженных новым коронавирусом составляет более 407 тыс. человек, умерли 18 227 человек.
Общество
Минздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай прокомментировал запрет кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных заведениях.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина
Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Общество
Грета Тунберг заподозрила у себя симптомы коронавируса
Как пишет «Интерфакс», 17-летняя активистка из Швеции распознала у себя симптомы нового вируса после поездки по Европе на поезде.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии
Здоровье
На Украине 84 человека заразились коронавирусом
На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
Общество
МИД РФ: 26 марта закрываются списки на возвращение домой
Россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться на родину.
Политика
Трамп считает коронавирус не страшнее машин
Именно к Пасхе, как заявил Дональд Трамп, страна должна открыться и снова «рваться в бой».
Общество
Кинотеатры оценили рекомендации закрыть залы в регионах из-за вируса
Владельцы кинотеатров поддерживают решение правительства, рекомендовавшего регионам обеспечить закрытие развлекательных центров в связи с пандемией коронавируса.
Происшествия
Дело историка Соколова поступило в суд
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Экономика
Фондовые индексы США упали на 4%
Ранее на открытии торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость нефти Brent и WTI упала почти на 8%.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо
На безымянном пальце правой руки отсутствовало обручальное кольцо.