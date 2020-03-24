Коронавирус

АБНАБНВ Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ

Постановлением правительства Санкт-Петербурга с 26 марта в городе закрываются все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в торговых центрах. Кроме того, в ресторанах нельзя будет размещать более 50 человек. Спортивную подготовку предлагается осуществлять с помощью дистанционных технологий.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Смольного, сегодня, 24 марта, губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующие изменения в постановление
 правительства «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Петербургский дневник08:03

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В Петербурге закроют фитнес-центры, бассейны и фуд-корты из-за вируса

РБК09:18

Студии танцев Петербурга ждут пояснения к запрету работы фитнес-центров и бассейнов

Мойка7815:59

Спускать воду из бассейнов и выбивать стул из-под 51-го посетителя. Смольный ввел новые «коронавирусные» ограничения

Фонтанка.Ру11:50

Эксперт: Рестораны Петербурга пока не закрываются

Телеканал Санкт-Петербург14:04

Из-за карантина по коронавирусу в Петербурге закрываются фитнес-клубы и бассейны

КП - Санкт-Петербург08:08

С 26 марта фитнес-клубы, бассейны и фуд-корты в Петербурге приостановят работу

Петербургский дневник08:03

В Петербурге до конца апреля закрывают спортзалы, бассейны и фудкорты

78.ru07:41
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Общество

В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
РИА Новости 13:23
Политика

Генсек ООН призвал G20 снять санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса COVID-19 снять действующие в отношении ряда стран санкции.
Коммерсантъ 13:50
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:05
Спорт

Хоркина назвала перенос Олимпиады божьей карой за давление на Россию

Двукратная олимпийская чемпионка и бывший депутат от «Единой России» Светлана Хоркина назвала перенос Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса «божьим наказанием» за давление спортивных чиновников на Россию.
News.ru 13:39
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

В Башкирии подтвержден четвертый случай заражения коронавирусом

На территории республики Башкортостан обнаружен четвертый случай заражения коронавирусом.
ProUfu.ru 14:41
Общество

В Петербурге выявлен еще один случай коронавируса

В Петербурге под вечер врачи диагностировали еще один случай коронавируса.
АБН 13:21
Общество

С 25 марта Китай снимет карантин в провинции Хубэй

В Китае приняли решение открыть город Ухань, где впервые была обнаружена вспышка коронавируса.
Live24 06:02
Общество

В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
РИА Новости вчера в 09:41
Хоккей

Сезон НХЛ может быть доигран при пустых трибунах

Руководство Национальной хоккейной лиги допускает возможность проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата-2019/2020 при закрытых дверях, сообщает пресс-служба лиги.
Чемпионат вчера в 16:45
Путешествия

Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая

Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
РИА Новости 14:01
Политика

В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован

В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
REGNUM 14:17
Общество

В мире число заразившихся коронавирусом превысило 400 тыс. человек

По состоянию на 20:56 мск 24 марта число зараженных новым коронавирусом составляет более 407 тыс. человек, умерли 18 227 человек.
Rambler News Service 14:06
Общество

Минздрав прокомментировал запрет кальянов в барах из-за коронавируса

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай прокомментировал запрет кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных заведениях.
RT на русском 15:15
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина

Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Lenta.ru 14:18
Политика

МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Энергетика

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти и потеснить Россию

Lenta.ru 14:56
Общество

Грета Тунберг заподозрила у себя симптомы коронавируса

Как пишет «Интерфакс», 17-летняя активистка из Швеции распознала у себя симптомы нового вируса после поездки по Европе на поезде.
BFM.ru 15:20
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости 10:21
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Политика Сегодня вчера в 10:01
Здоровье

На Украине 84 человека заразились коронавирусом

На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.
РЕН ТВ 04:39
Общество

МИД РФ: 26 марта закрываются списки на возвращение домой

Россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться на родину.
Вести.Ru 15:47
Политика

Трамп считает коронавирус не страшнее машин

Именно к Пасхе, как заявил Дональд Трамп, страна должна открыться и снова «рваться в бой».
BFM.ru 15:44
Общество

Кинотеатры оценили рекомендации закрыть залы в регионах из-за вируса

Владельцы кинотеатров поддерживают решение правительства, рекомендовавшего регионам обеспечить закрытие развлекательных центров в связи с пандемией коронавируса.
РБК 15:36
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд

RT на русском 05:43
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Экономика

Фондовые индексы США упали на 4%

Ранее на открытии торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость нефти Brent и WTI упала почти на 8%.
Коммерсантъ 22 марта в 19:06
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова сняла обручальное кольцо

На безымянном пальце правой руки отсутствовало обручальное кольцо.
Народные новости 10:17
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