с чего всё началось

Постановлением правительства Санкт-Петербурга с 26 марта в городе закрываются все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в торговых центрах. Кроме того, в ресторанах нельзя будет размещать более 50 человек. Спортивную подготовку предлагается осуществлять с помощью дистанционных технологий.

В Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ

Общество В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.

Спорт Хоркина назвала перенос Олимпиады божьей карой за давление на Россию Двукратная олимпийская чемпионка и бывший депутат от «Единой России» Светлана Хоркина назвала перенос Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса «божьим наказанием» за давление спортивных чиновников на Россию.

Общество В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.

Путешествия Более тысячи российских туристов не могут вылететь на родину из Дубая Более одной тысячи российских туристов остаются в аэропорту Дубая и не могут вылететь на родину из-за того, что четыре запланированных для вывоза российских граждан рейса авиакомпании FlyDubai отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Общество В Италии увеличат штрафы за нарушение карантина Текущий штраф за нарушение составляет 206 евро. В Италии находится крупнейший очаг эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Политика МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».

Общество Грета Тунберг заподозрила у себя симптомы коронавируса Как пишет «Интерфакс», 17-летняя активистка из Швеции распознала у себя симптомы нового вируса после поездки по Европе на поезде.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Здоровье На Украине 84 человека заразились коронавирусом На Украине 84 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав страны.

Общество МИД РФ: 26 марта закрываются списки на возвращение домой Россияне, которые не подадут информацию о себе в посольства и консульства до 14:00 26 марта, когда закрываются списки на оказание помощи в возвращении, должны будут самостоятельно искать пути, как добраться на родину.