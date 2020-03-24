Коронавирус

АБНАБНВ Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ

Постановлением правительства Санкт-Петербурга с 26 марта в городе закрываются все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в торговых центрах. Кроме того, в ресторанах нельзя будет размещать более 50 человек. Спортивную подготовку предлагается осуществлять с помощью дистанционных технологий.
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