Коронавирус
АБНВ Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ
Постановлением правительства Санкт-Петербурга с 26 марта в городе закрываются все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в торговых центрах. Кроме того, в ресторанах нельзя будет размещать более 50 человек. Спортивную подготовку предлагается осуществлять с помощью дистанционных технологий.
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«Мы справимся»: Александр Беглов напомнил о важности соблюдения санитарных правил
Петербургский дневник13:34
В постановление правительства Петербурга о мерах по борьбе с коронавирусом внесены изменения
Телеканал Санкт-Петербург08:18
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Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Игры
Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса
Варшавская студия Anshar завершает работу над изометрической ролевой игрой Gamedec, которая должна выйти на РС до конца года.
Авто
Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
Опубликовано видео Путина в защитном костюме в Коммунарке
В сети появилось видео посещения президентом России Владимиром Путиным больницы в Коммунарке, которая стала базовой для пациентов с подозрением на коронавирус в столичном регионе.
Экономика
Фондовые рынки США открылись ростом котировок
Американские фондовые биржи открылись уверенным ростом после снижения накануне.
Футбол
Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину
Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Общество
Пензенцам начнут выплачивать пособия на детей от 3 до 7 лет
Владимир Путин подписал Указ о выплатах пособий на детей от 3 до 7 лет.
Политика
Путин созвал совещание по коронавирусу
Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Путешествия
Более тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что на данный момент россияне остаются в аэропорту столицы ОАЭ, им было предложено вылететь ближайшими рейсами, однако первый из них запланирован только на 7 апреля.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Здоровье
В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса
В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.
Общество
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина
Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Армия и оружие
В российской армии проведено более 3 тысяч тестов на коронавирус
«В Вооружённых силах России проведено 3 тыс. 214 тестирований военнослужащих на коронавирус, все результаты отрицательные, заболевших нет», — приводит сообщение газета Вооружённых сил России «Красная звезда».
Общество
Резервный фонд Приморья увеличили на 500 миллионов рублей
"На 500 миллионов рублей увеличен объем средств резервного фонда правительства Приморского края по ликвидации ЧС природного и техногенного характера в целях финансового обеспечения мер по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты
Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Экономика
Задачу сохранить малый и средний бизнес в кризис поставил Игорь Кобзев
Малый и средний бизнес переживает непростые времена, как отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, во многих сферах предпринимательской деятельности – общепите, туристическом бизнесе, торговле – падает выручка, снижается количество клиентов, возрастает риск неплатежей со стороны контрагентов.
Здоровье
Власти Москвы определили критерии госпитализации пациентов с вирусом
Департамент здравоохранения Москвы определил критерии, при которых пациента с подтвержденным коронавирусом необходимо госпитализировать.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Технологии
Сервис NVIDIA GeForce Now на месяц стал бесплатным в России
Игровой стриминговый сервис GeForce Now от NVIDIA сделали бесплатным на месяц, чтобы поддержать российских геймеров, находящихся в самоизоляции, сообщает пресс-служба GFN.RU.
Игры
Sony по ошибке «слила» в Сеть игры из апрельской подборки PS Plus
Пользователи Сети обратили внимание на видео, опубликованное на YouTube-канале PlayStation Access и посвященное играм, которые в апреле текущего года будут бесплатными по подписке PlayStation Plus.
Армия и оружие
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Общество
ВОЗ сообщила о почти 40 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
За последние сутки в мире было выявлено почти 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Космос