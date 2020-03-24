Постановлением правительства Санкт-Петербурга с 26 марта в городе закрываются все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в торговых центрах. Кроме того, в ресторанах нельзя будет размещать более 50 человек. Спортивную подготовку предлагается осуществлять с помощью дистанционных технологий.

В Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Игры Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса Варшавская студия Anshar завершает работу над изометрической ролевой игрой Gamedec, которая должна выйти на РС до конца года.

Общество Опубликовано видео Путина в защитном костюме в Коммунарке В сети появилось видео посещения президентом России Владимиром Путиным больницы в Коммунарке, которая стала базовой для пациентов с подозрением на коронавирус в столичном регионе.

Футбол Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.

Политика Путин созвал совещание по коронавирусу Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Путешествия Более тысячи российских туристов не могут вернуться домой из Дубая Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что на данный момент россияне остаются в аэропорту столицы ОАЭ, им было предложено вылететь ближайшими рейсами, однако первый из них запланирован только на 7 апреля.

Экономика Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.

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Здоровье В Чехии найдено лекарство, помогающее излечиться от коронавируса В Чехии министерство здравоохранения назвало препарат Plaquenil, который способен излечит от коронавирусной инфекции COVID-19, описание лекарства приведено в журнале International Journal of Antimicrobial Agents.

Общество Резервный фонд Приморья увеличили на 500 миллионов рублей "На 500 миллионов рублей увеличен объем средств резервного фонда правительства Приморского края по ликвидации ЧС природного и техногенного характера в целях финансового обеспечения мер по предотвращению распространения на территории Приморского края новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Экономика Задачу сохранить малый и средний бизнес в кризис поставил Игорь Кобзев Малый и средний бизнес переживает непростые времена, как отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, во многих сферах предпринимательской деятельности – общепите, туристическом бизнесе, торговле – падает выручка, снижается количество клиентов, возрастает риск неплатежей со стороны контрагентов.