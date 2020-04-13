Вслед за Москвой в Санкт-Петербурге тоже временно запретили каршеринг. Ограчение будет действовать до 30 апреля. Постановление, подписанное губернатором Петербурга Александром Бегловым, опубликовали на сайте администрации города.

В Петербурге запретили каршеринг до 30 апреля

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