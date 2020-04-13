Коронавирус
Афиша DailyВ Петербурге запретили каршеринг до 30 апреля
Вслед за Москвой в Санкт-Петербурге тоже временно запретили каршеринг. Ограчение будет действовать до 30 апреля. Постановление, подписанное губернатором Петербурга Александром Бегловым, опубликовали на сайте администрации города.
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Транспорт
РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса
В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
Общество
Шесть новых случаев коронавируса зарегистрировано в Якутии
За прошедшие сутки в Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса. Еще четыре анализа предварительно положительные.
EastRussia 21:07
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Политика
Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом
Обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону. Об этом заявил в понедельник, 13 апреля, президент России Владимир Путин.
Известия 08:35
Авто
КамАЗ запланировал производство пяти новых двигателей
Производство новых модификаций рядных шестицилиндровых двигателей семейства Р6 планирует до конца года запустить завод КамАЗ, 13 апреля сообщает пресс-служба предприятия.
ИА Красная Весна 14:04
Общество
Больше двух миллионов человек в мире заразились коронавирусом
Согласно прогнозам правительства, пик пандемии в США придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.
Российская газета 20:31
Общество
Названы места с высоким риском заразиться коронавирусом
Составлен рейтинг мест, где велик шанс заразиться коронавирусом.
Lenta.ru 22:20
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Общество
Лукашенко заявил, что от коронавируса в Белоруссии никто не умер
Причиной смерти пациентов в Белоруссии стал не коронавирус, а те хронические болезни, что были до него у людей, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
Московский Комсомолец 08:37
Происшествия
В Хакасии не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом
Абакан, 13 апреля 2020, 10:54 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки не зарегистрировано новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 03:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила коллегу Чернышева с юбилеем
13 апреля Навка празднует свой 45-й юбилей.
Народные новости 14:16
Здоровье
Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав
Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус.
Live24 06:46
Кино
Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Inc-news.ru вчера в 15:52
Футбол
Гендиректор «Зенита» отреагировал на информацию об интересе к Ругани
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию итальянской прессы об интересе сине-бело-голубых к защитнику туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Нева Спорт 10:32
Общество
В Забайкалье пострадавшим от лесных пожаров отказали в денежной помощи
Пострадавшие от лесных пожаров в Забайкальском крае в 2020 году не получат никаких выплат. Об этом заявил Губернатор региона, передает ОТР.
Общественное телевидение России 07:41
Здоровье
Около 40% новых пациентов с коронавирусом болеют без симптомов
Около 40% пациентов, у которых был недавно выявлен коронавирус, болеют без симптомов, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Газета.Ru 13:17
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Наука
Ученые предупреждают о бессимптомной передаче COVID-19 в 70% случаях
Бессимптомная передача коронавируса может происходить в 70% случаях. Об этом сообщили ученые из Сингапура, передает газета "Straits Times".
РЕН ТВ 22:40
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
Происшествия
Не менее шести человек стали жертвами шторма в США
По меньшей мере, шесть человек погибли в результате мощного шторма, в американском штате Миссисипи, сообщили местные власти.
Интерфакс вчера в 23:44
Политика
Стала известна возможная дата снятия ограничений в США
Частично открыть американские производства, смягчив жесткие ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, администрация Трампа может уже 1 мая.
Вести.Ru вчера в 23:18
Политика
Google объяснил блокировку видео обращения Путина на YouTube
Ранее телеканал НТВ сообщил о блокировке ролика с первым обращением российского президента к нации из-за ситуации с коронавирусом, который был опубликован 25 марта и набрал более двух миллионов просмотров.
РИА Новости 09:28
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru 20:29
Армия и оружие
В России создают новое защитное снаряжение для летчиков
Военное дело 03:37
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49