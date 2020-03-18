Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выпустил постановление для улучшения борьбы с коронавирусом в городе. Максимальное число участников массового мероприятия снижено с 1 тыс. человек до 50.
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В Петербурге запретили мероприятия численностью свыше 50 человек

78.ru09:58

«Берегите себя». Александр Беглов рассказал о борьбе с коронавирусом в Петербурге

Телеканал Санкт-Петербург12:56

В Петербурге запретили мероприятия с числом участников более 50 человек

REGNUM12:06

Беглов запретил собираться в количестве более 50 человек. В городе не хотят видеть никаких гостей

Фонтанка.Ру10:10

В Петербурге приняты новые меры по борьбе с коронавирусом

Петербургский дневник09:51

Власти Петербурга запретили проведение мероприятий численностью свыше 50 человек

ТАСС09:49

Россиянам и иностранцам рекомендовали отказаться от поездок в Петербург

РБК16:14
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Общество

Мэр Харькова рассказал о «трупиках» в Италии

Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
РИА Новости 13:44
Финансы

Курс доллара превысил 80 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.
BFM.ru 11:17
Технологии

Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM

Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM.
UfaTime.ru 16:26
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Футбол

Невесту Роналду обвинили в нарушении карантина

Роналду и Родригес поддержали эту инициативу, однако, после похода в магазин многие болельщики считают, что модель подвергает риску здоровье 35-летнего футболиста.
ProstoProSport 16:00
Армия и оружие

В США заинтересовались «незрелым» Су-57

Американский журнал The National Interest опубликовал статью про российские истребители пятого поколения Су-57.
Что происходит 10:20
Общество

Названо число новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
Газета.Ru 16:27
Гаджеты

Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5

Коммерсантъ 14:02
Музыка

Организаторы отменили «Евровидение-2020»

62инфо 16:41
Общество

Определен срок жизни коронавируса на разных предметах

Коронавирус может жить в воздухе или даже на твердых поверхностях.
ToDay News Ufa 08:08
Общество

Благодаря коронавирусу вода в каналах Венеции стала чище

Вспышка пневмонии COVID-19 в итальянской Венеции привела к улучшению состояния города: вода в каналах стала более прозрачной.
NewInform 03:42
Здоровье

Сотрудник НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Медицинский специалист НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России, уточнив, что к лету инфекция сойдёт на нет, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.
Ugpressa.ru 14:51
Шоу-бизнес

Дочь Успенской рассказала о причинах конфликта с матерью

Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая сбежала к отцу в Лос-Анджелес, рассказала о причинах конфликта с матерью.
ФАН вчера в 05:22
Наука

Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу

Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Live24 вчера в 08:01
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что свыше 70% граждан страны относятся к среднему классу.
RT на русском 09:17
Политика

Эрдоган заявил, что мир стоит на пороге глобальных изменений

Коренные изменения в глобальном устройстве экономики, политики и общества предрек президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 марта в своем выступлении на пресс-конференции после Координационного заседания в Анкаре по противодействию коронавирусу COVID-2019.
Красная весна 16:15
Общество

Более 200 нарушителей режима изоляции найдены в Москве с помощью камер

RT на русском 05:58
Общество

Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок

Ситуация с поставками товаров и продуктов в стране надежная, людям не следует тратить деньги на закупки впрок, заявил президент Владимир Путин во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 09:05
Общество

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:01
Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по 100 рублей

Сбербанк провёл несколько стресс-тестов, в условия одного из них закладывались нефть по $20 и доллар по 100 рублей.
News.ru вчера в 11:00
Экономика

Ресторатор оценила риски для бизнеса в России в связи с коронавирусом

Ресторатор Гаяне Бреиова в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила риски, которые несёт ситуация с распространением коронавирусной инфекции для бизнеса.
RT на русском 14:36
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
РИА Новости 08:20
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Экономика

«Северный поток – 2» получил €712 млн от австрийской OMV

Австрийская нефтегазовая компания OMV выделила 712 миллионов евро для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает пресс-служба компании.
ФАН 15:41
Политика

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России

Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
REGNUM 12:04
Политика

Путин вручил госнаграды строителям Крымского моста

Награждены 13 отличившихся строителей. Они получили из рук президента ордена и золотые медали «Герой Труда Российской Федерации».
Вести.Севастополь 13:56
Здоровье

В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса

Китайские власти намерены использовать для лечения пневмонии COVID-19 противогриппозное лекарство "Авиган", сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 15:09
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
RT на русском 12:59
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