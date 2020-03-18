Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выпустил постановление для улучшения борьбы с коронавирусом в городе. Максимальное число участников массового мероприятия снижено с 1 тыс. человек до 50.

В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек

Финансы Курс доллара превысил 80 рублей В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Футбол Невесту Роналду обвинили в нарушении карантина Роналду и Родригес поддержали эту инициативу, однако, после похода в магазин многие болельщики считают, что модель подвергает риску здоровье 35-летнего футболиста.

Общество Названо число новых случаев заражения коронавирусом За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.

Здоровье Сотрудник НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса Медицинский специалист НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России, уточнив, что к лету инфекция сойдёт на нет, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.

Шоу-бизнес Дочь Успенской рассказала о причинах конфликта с матерью Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая сбежала к отцу в Лос-Анджелес, рассказала о причинах конфликта с матерью.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Эрдоган заявил, что мир стоит на пороге глобальных изменений Коренные изменения в глобальном устройстве экономики, политики и общества предрек президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 марта в своем выступлении на пресс-конференции после Координационного заседания в Анкаре по противодействию коронавирусу COVID-2019.

Общество Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок Ситуация с поставками товаров и продуктов в стране надежная, людям не следует тратить деньги на закупки впрок, заявил президент Владимир Путин во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.

Общество Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.

Общество Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.

Политика Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.

Политика Путин вручил госнаграды строителям Крымского моста Награждены 13 отличившихся строителей. Они получили из рук президента ордена и золотые медали «Герой Труда Российской Федерации».