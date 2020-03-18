Коронавирус
КоммерсантъВ Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выпустил постановление для улучшения борьбы с коронавирусом в городе. Максимальное число участников массового мероприятия снижено с 1 тыс. человек до 50.
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«Берегите себя». Александр Беглов рассказал о борьбе с коронавирусом в Петербурге
Телеканал Санкт-Петербург12:56
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Мэр Харькова рассказал о «трупиках» в Италии
Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о критической ситуации в Италии из-за коронавируса.
Финансы
Курс доллара превысил 80 рублей
В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 года.
Технологии
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM
Абоненты «Тинькофф Мобайл» получили возможность оформить eSIM.
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В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Футбол
Невесту Роналду обвинили в нарушении карантина
Роналду и Родригес поддержали эту инициативу, однако, после похода в магазин многие болельщики считают, что модель подвергает риску здоровье 35-летнего футболиста.
Армия и оружие
В США заинтересовались «незрелым» Су-57
Американский журнал The National Interest опубликовал статью про российские истребители пятого поколения Су-57.
Общество
Названо число новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом, итого, их число достигло 147.
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Sony раскрыла детали новой консоли PlayStation 5
Музыка
Организаторы отменили «Евровидение-2020»
Общество
Определен срок жизни коронавируса на разных предметах
Коронавирус может жить в воздухе или даже на твердых поверхностях.
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Благодаря коронавирусу вода в каналах Венеции стала чище
Вспышка пневмонии COVID-19 в итальянской Венеции привела к улучшению состояния города: вода в каналах стала более прозрачной.
Здоровье
Сотрудник НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Медицинский специалист НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса в России, уточнив, что к лету инфекция сойдёт на нет, сообщает информационный портал UGPRESSA.RU.
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Дочь Успенской рассказала о причинах конфликта с матерью
Дочь известной российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина, которая сбежала к отцу в Лос-Анджелес, рассказала о причинах конфликта с матерью.
Наука
Люди со II группой крови оказались более уязвимы коронавирусу
Специалисты утверждают, что больше всех риску подвержены люди со II группой крови.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что свыше 70% граждан страны относятся к среднему классу.
Политика
Эрдоган заявил, что мир стоит на пороге глобальных изменений
Коренные изменения в глобальном устройстве экономики, политики и общества предрек президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18 марта в своем выступлении на пресс-конференции после Координационного заседания в Анкаре по противодействию коронавирусу COVID-2019.
Общество
Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок
Ситуация с поставками товаров и продуктов в стране надежная, людям не следует тратить деньги на закупки впрок, заявил президент Владимир Путин во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.
Общество
Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ничто не требовало от немцев такой солидарности со времен Второй мировой войны, как пандемия коронавируса, передает ТАСС.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по 100 рублей
Сбербанк провёл несколько стресс-тестов, в условия одного из них закладывались нефть по $20 и доллар по 100 рублей.
Экономика
Ресторатор оценила риски для бизнеса в России в связи с коронавирусом
Ресторатор Гаяне Бреиова в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила риски, которые несёт ситуация с распространением коронавирусной инфекции для бизнеса.
Общество
Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской
Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Экономика
«Северный поток – 2» получил €712 млн от австрийской OMV
Австрийская нефтегазовая компания OMV выделила 712 миллионов евро для завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Политика
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России
Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
Политика
Путин вручил госнаграды строителям Крымского моста
Награждены 13 отличившихся строителей. Они получили из рук президента ордена и золотые медали «Герой Труда Российской Федерации».
Здоровье
В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса
Китайские власти намерены использовать для лечения пневмонии COVID-19 противогриппозное лекарство "Авиган", сообщил телеканал NHK.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году
В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.