с чего всё началось

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выпустил постановление для улучшения борьбы с коронавирусом в городе. Максимальное число участников массового мероприятия снижено с 1 тыс. человек до 50.

В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек

Хоккей «Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ Ранее КХЛ приняла решение не отменять розыгрыш турнира, а взяла недельную паузу для того, чтобы согласовать новый формат проведения турнира с участием шести команд.

Общество Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.

Авто Суперкар Aston Martin Valkyrie выехал на общественные дороги Aston Martin Valkyrie уже прошёл испытания на гоночном треке и теперь суперкар выпустили на дороги общего пользования.

Авто В сети появились первые изображения нового Opel Mokka X По пропорциям Mokka X 2-го поколения заметно отличается от предшественника: если первое поколение практически однообъёмное с коротким капотом и заваленным лобовым стеклом, то у новинки будет почти горизонтальный капот и короткие стойки лобового стекла.

Происшествия На Урале задержали мужчину, убившего женщину в суде Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в том, что в здании суда Первоуральска убил женщину, проходившую потерпевшей по его уголовному делу о побоях, и ранил пристава, сообщает управление СК РФ по Свердловской области.

Общество Соловьев навсегда изгнал украинского политолога за оскорбление гостя Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.

Гаджеты ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты «Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).

Политика Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.

Политика Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.