Коронавирус
78.ruВ Петербурге запретили мероприятия численностью свыше 50 человек
С 19 марта в Петербурге запрещены мероприятия, в том числе в сфере культуры, физкультуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях и так далее с числом участников более 50 человек одновременно, говорится в обнародованном Смольным документе.
Читать в источнике
Оценить66
с чего всё началось
В соответствии с постановлением, которое подписал губернатор Александр Беглов, в городе до 30 апреля введен полный запрет на проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий.РБК10:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Политика
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Музыка
Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
Путин отменил экзамен по русскому для украинцев и белорусов
Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, претендующих на вступление в гражданство РФ.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Общество
В Черногории сообщили о начале эвакуации россиян
Накануне российское посольство сообщило, что постоянно поддерживает контакт с властями Черногории для ускорения процесса эвакуации российских туристов, которые оказались фактически заперты в стране.
Армия и оружие
В Крыму и Волгоградской области начались учения десантников
Более 600 военнослужащих и 10 единиц военной техники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выдвинулись из пунктов постоянной дислокации на аэродромы взлета «Краснодар», «Армавир» в Краснодарском крае и «Кировский» в Республике Крым для погрузки личного состава и техники в самолеты.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов
С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Здоровье
Сотрудник НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, Медицинские специалисты НИИ гриппа сделали прогнозы о времени развития и окончания эпидемии коронавируса на территории Российской Федерации.
Общество
Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Гаджеты
Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air
Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Кино
Фильм c прeдсказанием о коронавирусе стaл самым популярным в мирe
Фильм "Заражение" 2011 года выпуска с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что свыше 70% граждан страны относятся к среднему классу.
Здоровье
На Сахалине ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом
Южно-Сахалинск, 18 марта 2020, 10:28 — REGNUM Режим повышенной готовности ввели власти Сахалинской области в связи с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Политика
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Финансы
Курс доллара превысил 78 рублей
Курс евро растет на 3,45%, до 85,76 рубля. На старте торгов доллар превысил отметку в 79 рублей, обновив максимумы с февраля 2016 года.
Энергетика
Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.
Космос
Маск сообщил о проблемах при запуске ракеты Falcon 9
Один из девяти двигателей на первой ступени ракеты-носителя Falcon-9 преждевременно выключился при запуске спутников Starlink, это не помешало выведению космических аппаратов на расчётную орбиту, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.
Общество
РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией
РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Армия и оружие
Гитлер приступил к созданию вермахта 85 лет назад
Здоровье
В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Футбол
Погба провел тренировку в футболке «Ювентуса»
Общество
Определен срок жизни коронавируса на разных предметах
Коронавирус может жить в воздухе или даже на твердых поверхностях.
Политика
FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Общество
В Сербии ввели комендантский час
Белград, 17 марта 2020, 22:58 — REGNUM Комендантский час введён сербскими властями на фоне распространения вируса COVID-19, заявил 17 марта в публичном выступлении президент Сербии Александр Вучич.
Политика
Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве
В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Культура
Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса
Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Кино
Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса
Продолжение «Аватара» не выйдет в запланированном будущем из-за эпидемии коронавируса.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.