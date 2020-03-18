с чего всё началось

С 19 марта в Петербурге запрещены мероприятия, в том числе в сфере культуры, физкультуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях и так далее с числом участников более 50 человек одновременно, говорится в обнародованном Смольным документе.

В Петербурге запретили мероприятия численностью свыше 50 человек

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