Коронавирус

78.ru78.ruВ Петербурге запретили мероприятия численностью свыше 50 человек

С 19 марта в Петербурге запрещены мероприятия, в том числе в сфере культуры, физкультуры и спорта, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях и так далее с числом участников более 50 человек одновременно, говорится в обнародованном Смольным документе.
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с чего всё началось
В соответствии с постановлением
, которое подписал губернатор Александр Беглов, в городе до 30 апреля введен полный запрет на проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий.
РБК10:24

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В Петербурге введены новые запреты в связи с коронавирусом

REGNUM17:01

В Петербурге запретили проводить массовые мероприятия

РБК10:24

В Петербурге запретили мероприятия численностью более 50 человек

Телеканал Санкт-Петербург09:37

В Петербурге запретили мероприятия численностью свыше 50 человек

78.ru09:58

В Петербурге приняты новые меры по борьбе с коронавирусом

Петербургский дневник09:51

Власти Петербурга запретили проведение мероприятий численностью свыше 50 человек

ТАСС09:49

Беглов запретил собираться в количестве более 50 человек. В городе не хотят видеть никаких гостей

Фонтанка.Ру10:10
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:24, Ашберн
Политика

Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА Новости.
Lenta.ru 17:39
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 13:12
Политика

Путин отменил экзамен по русскому для украинцев и белорусов

Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, претендующих на вступление в гражданство РФ.
Московский Комсомолец 11:35
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg.
РБК 17:00
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Общество

В Черногории сообщили о начале эвакуации россиян

Накануне российское посольство сообщило, что постоянно поддерживает контакт с властями Черногории для ускорения процесса эвакуации российских туристов, которые оказались фактически заперты в стране.
Известия 17:45
Армия и оружие

В Крыму и Волгоградской области начались учения десантников

Более 600 военнослужащих и 10 единиц военной техники Новороссийского десантно-штурмового горного соединения выдвинулись из пунктов постоянной дислокации на аэродромы взлета «Краснодар», «Армавир» в Краснодарском крае и «Кировский» в Республике Крым для погрузки личного состава и техники в самолеты.
Военное дело 04:34
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов

С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.
Известия 03:37
Здоровье

Сотрудник НИИ гриппа назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, Медицинские специалисты НИИ гриппа сделали прогнозы о времени развития и окончания эпидемии коронавируса на территории Российской Федерации.
ToDay News Ufa 17:02
Общество

Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Live24 11:52
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Кино

Фильм c прeдсказанием о коронавирусе стaл самым популярным в мирe

Фильм "Заражение" 2011 года выпуска с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире.
Ugpressa.ru 15:36
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что свыше 70% граждан страны относятся к среднему классу.
RT на русском 09:17
Здоровье

На Сахалине ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Южно-Сахалинск, 18 марта 2020, 10:28 — REGNUM Режим повышенной готовности ввели власти Сахалинской области в связи с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 03:28
Политика

С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля

Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 13:48
Финансы

Курс доллара превысил 78 рублей

Курс евро растет на 3,45%, до 85,76 рубля. На старте торгов доллар превысил отметку в 79 рублей, обновив максимумы с февраля 2016 года.
ТАСС 05:54
Энергетика

Эксперт оценил падение цены на нефть Brent ниже $25 за баррель

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.
RT на русском 14:58
Космос

Маск сообщил о проблемах при запуске ракеты Falcon 9

Один из девяти двигателей на первой ступени ракеты-носителя Falcon-9 преждевременно выключился при запуске спутников Starlink, это не помешало выведению космических аппаратов на расчётную орбиту, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости 09:30
Общество

РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией

РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 16:02
Здоровье

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Армия и оружие

Гитлер приступил к созданию вермахта 85 лет назад

Piter.tv 16 марта в 04:16
Здоровье

В ВОЗ оценили готовность России к росту заразившихся коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили готовность России к возможному росту числа заразившихся коронавирусом.
Lenta.ru 15:58
Футбол

Погба провел тренировку в футболке «Ювентуса»

ProstoProSport 16:26
Общество

Определен срок жизни коронавируса на разных предметах

Коронавирус может жить в воздухе или даже на твердых поверхностях.
ToDay News Ufa 08:08
Политика

FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Газета.Ru 06:42
Общество

В Сербии ввели комендантский час

Белград, 17 марта 2020, 22:58 — REGNUM Комендантский час введён сербскими властями на фоне распространения вируса COVID-19, заявил 17 марта в публичном выступлении президент Сербии Александр Вучич.
REGNUM вчера в 15:58
Политика

Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве

В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
РБК 16:54
Культура

Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса

Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Mockva.ru 18:14
Кино

Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса

Продолжение «Аватара» не выйдет в запланированном будущем из-за эпидемии коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
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