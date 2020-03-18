Коронавирус
Мойка78Беглов запретил мероприятия в Петербурге численностью свыше 50 человек
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новое распоряжение на фоне нестабильной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в городе. Согласно документу, ограничения на массовые мероприятия в Северной столице теперь составят 50 человек.
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с чего всё началось
В соответствии с постановлением, которое подписал губернатор Александр Беглов, в городе до 30 апреля введен полный запрет на проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий.РБК10:24
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