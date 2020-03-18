Коронавирус

Мойка78Мойка78Беглов запретил мероприятия в Петербурге численностью свыше 50 человек

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новое распоряжение на фоне нестабильной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в городе. Согласно документу, ограничения на массовые мероприятия в Северной столице теперь составят 50 человек.
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с чего всё началось
В соответствии с постановлением
, которое подписал губернатор Александр Беглов, в городе до 30 апреля введен полный запрет на проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий.
РБК10:24

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Беглов запретил собираться в количестве более 50 человек. В городе не хотят видеть никаких гостей

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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
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Путин заявил о необходимости укреплять средний класс

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«Нелёгкие лёгкие». От чего именно умирает человек, когда наступает смерть от коронавируса

Сумма умерших от коронавируса достигла почти 8000 по всему миру.
SM News 05:32
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Курс доллара поднялся выше 80 рублей

Сегодня вечером вырос курс доллара – он превысил отметку в 80 рублей (80,01 рубля).
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Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
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Екатерина Волкова о Лимонове: «Скончался отец моих детей»

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Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru 09:32
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Станция будет способна мониторить воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ 20:59
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Источник назвал возможные новые меры ограничения из-за коронавируса

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве РФ.
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Бывший игрок сборной Бразилии: «Мы специально били Месси по ногам»

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Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ.
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Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) представила в Сети шуточный трек "Пандемия".
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Глава «Т-Платформ» отпущен из СИЗО

Глава «Т-Платформ» отпущен из СИЗО Сегодня Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест директора компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко и экс-начальника управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД РФ Александра Александрова.
Коммерсантъ 08:18
Финансы

Райффайзенбанк с 1 апреля перестанет открывать вклады в долларах

Райффайзенбанк в связи с экстренным снижением ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США прекратит с 1 апреля открывать вклады в долларах.
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Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

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Сбербанк приготовился к девальвации рубля

Крупнейшее в России финансовое учреждение, Сбербанк, приготовило план на случай падения цен на нефть до 20 долларов за баррель.
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Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка.
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Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru 18:40
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Нью-йоркская фондовая биржа закроет залы для торгов с 23 марта

Нью-йоркская фондовая биржа (NICE) с 23 марта будет проводит торги только в электронном формате, без присутствия на них инвесторов и персонала.
Ведомости 18:42
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Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM 13:12
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Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
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