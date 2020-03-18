с чего всё началось

В Петербурге из-за опасности коронавируса запрещены публичные мероприятия численностью более 50 человек. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Беглов. Во вторник, 17 марта, Роспотребнадзор потребовал ограничить массовые мероприятия от губернаторов всех регионов РФ.

В Петербурге запретили мероприятия с участием более 50 человек

Политика Эрдоган предрек наступление новой эпохи Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Экономика ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.

Финансы Курс доллара превысил 78 рублей Курс евро растет на 3,45%, до 85,76 рубля. На старте торгов доллар превысил отметку в 79 рублей, обновив максимумы с февраля 2016 года.

Политика Черногория разрешила вывезти российских туристов на родину Власти Черногории разрешили вылет из страны российским туристам, передает ОТР. Три самолета и экипаж уже полностью готовы.

Энергетика Ставки фрахта нефтяных танкеров достигли максимума Ставка фрахта танкеров для перевозки нефти выросла в среднем в семь раз и достигла исторического максимума.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.

Киберспорт Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.

Происшествия Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.