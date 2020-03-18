Коронавирус
Поребрик.МедиаВ Петербурге запретили мероприятия с участием более 50 человек
В Петербурге из-за опасности коронавируса запрещены публичные мероприятия численностью более 50 человек. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Беглов. Во вторник, 17 марта, Роспотребнадзор потребовал ограничить массовые мероприятия от губернаторов всех регионов РФ.
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с чего всё началось
В соответствии с постановлением, которое подписал губернатор Александр Беглов, в городе до 30 апреля введен полный запрет на проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий.РБК10:24
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