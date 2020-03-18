Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выпустил постановление для улучшения борьбы с коронавирусом в городе. Максимальное число участников массового мероприятия снижено с 1 тыс. человек до 50.
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с чего всё началось
Сегодня, 18 марта, правительство Петербурга внесло
 изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-10», согласно которому в городе запрещено проведение любых мероприятий с числом участников более 50 человек.
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