Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Петербурге запретили посещение кладбищ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля. Как передаёт «Петербургский дневник», исключением может являться только погребение усопшего.
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До конца апреля движение некоторых автобусов до кладбищ Петербурга временно прекратится

Телеканал Санкт-Петербург10:51

Нет автобуса — нет поездки на кладбище. Смольный срывает «вербное воскресенье» отменой маршрутов до погостов

Фонтанка.Ру09:59

Петербуржцам запретили ходить на кладбища

78.ru06:43

Беглов запретил посещать кладбища петербуржцам: на погостах пока не в курсе

Мойка7806:43

Новые правила самоизоляции в Санкт-Петербурге: что изменилось и для кого

КП - Санкт-Петербург08:41

Из-за коронавируса петербуржцам запретили посещение кладбищ

Петербургский дневник06:40

Петербургские кладбища закроют для свободного посещения до 30 апреля

ТАСС05:53
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Общество

Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 10:49
Общество

В Башкирии начнут активно штрафовать нарушителей режима самоизоляции

Жителей Башкирии, которые нарушают режим самоизоляции, с сегодняшнего дня начнут привлекать к административной ответственности, заявил секретарь межведомственного Совета общественной безопасности республики Алексей Касьянов.
Коммерсантъ Уфа 07:13
Общество

В Кремле сочли сделку ОПЕК+ состоявшейся

От сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти выиграли и производители, и потребители, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:35
Наука

Нашли препарат, убивающий коронавирус за 48 часов

Как сообщает МедиаПоток, такое свойство австралийские ученые приписывают антипаразитарному препарату, который в лабораторных опытах показал, что способен сокращать число возбудителей коронавируса в клетках уже через два дня после применения.
МедиаПоток вчера в 02:19
Авто

Появились первые фото салона обновленного Lada Largus

Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
Автоновости дня 02:22
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ

О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

РИА Новости 01:59
Авто

Опубликованы характеристики нового кроссовера Toyota

В настоящее время C-HR заняла нишу имиджевой модели, а сегмент по-настоящему массовых мини-кроссоверов у Toyota пока пустует.
SpeedMe 08:05
Общество

В Калининграде умер пациент с коронавирусом

Новый Калининград В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом.
Новый Калининград.Ru 06:40
Армия и оружие

The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России

РИА Новости 08:30
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Общество

В Красноярском крае ограничили передвижение между рядом городов региона

Власти Красноярского края из-за коронавируса ввели ограничения на въезд и выезд на территории ряда городов и поселков региона, соответствующий указ губернатора опубликован на сайте краевого правительства.
РИА Новости 10:54
Шоу-бизнес

Боярская показала подписчикам старшего сына-именинника

Мальчик отметил день рождения на карантине с родителями 7 апреля старший сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева, Андрей, отметил день рождения — мальчику исполнилось восемь лет.
WomanHit.ru 08 апреля в 09:32
Армия и оружие

В Астрахани проведут дезинфекцию военные

Завтра ночью, предварительно после 22.00 часов, силами роты специальной обработки бригады радиационной химической биологической защиты МО РФ в Астрахани будет проведена дезинфекция городских объектов инфраструктуры.
Московский Комсомолец 09:22
Экономика

ЦБ расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей

В расширенный перечень вошли: жилищное строительство.
ТАСС 10:35
Шоу-бизнес

Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов

Известный продюсер Андрей Разин считает, что из-за пандемии коронавируса российские артисты понесут колоссальные убытки.
Территория новостей 10:52
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении нефтедобычи

Россия и страны-участницы ОПЕК+ пришли к согласию относительно сокращения добычи нефти.
Народные новости вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые стала мамой

Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
Наука

Древние обезьяны были способны в одиночку переплывать Атлантику

Американские учёные из Школы медицины Кека при Университете Южной Калифорнии сделали уникальное открытие, которое доказывает, что древние обезьяны из Египта могли в одиночку переплывать Атлантический океан.
News.ru 10:09
Общество

Названы омские предприятия, которые возобновят работу с понедельника

Напомним, режим самоизоляции в Омской области продлен до 19 апреля. Все еще запрещено работать парикмахерским, кафе и ресторанам.
Город55.ру 09:17
Общество

Стало известно о скором введении в Москве цифровых пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин в ближайшее время объявит о введении в столице системы цифровых пропусков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству города, и двух собеседников, знакомых с принятием решения.
Lenta.ru 09:33
Общество

Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей

Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Общество

В Москве резко выросло число госпитализаций больных коронавирусом

В Москве в два раза выросло количество госпитализированных из-за коронавируса, рассказала заместитель мэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:40
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru вчера в 09:24
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Общество

Попова назвала два выхода из ситуации с эпидемией коронавируса

Выхода из ситуации с эпидемией коронавируса всего два - вакцина и появление иммунитета после заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
Шоу-бизнес

Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью

Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью Ксения Бородина приняла участие в челлендже и разделась.
Экспресс газета вчера в 06:45
Музыка

Гудков и Cream Soda записали «карантинный» клип на балконах

Народные новости 08:09
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