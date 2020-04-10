Общество
RT на русскомВ Петербурге запретили посещение кладбищ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля. Как передаёт «Петербургский дневник», исключением может являться только погребение усопшего.
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До конца апреля не будут ходить автобусы к городским кладбищам и крематорию
Петербургский дневник11:02
До конца апреля движение некоторых автобусов до кладбищ Петербурга временно прекратится
Телеканал Санкт-Петербург10:51
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Энергетика
Россия и ОПЕК согласовали новую сделку о сокращении добычи нефти
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что 23 страны, входящие и не входящие в ОПЕК, согласовали сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.
Ведомости 15:22
Общество
Власти Подмосковья вводят пропускной режим
Вестник Кавказа 14:08
Футбол
В футболе изменили правила игры рукой и определения офсайда
Международный совет футбольных ассоциация (IFAB) подготовил изменения в футбольных правилах, скорректировав некоторые трактовки при определении игры рукой, офсайда и в работе видеоассистентов (VAR) главного арбитра.
ProstoProSport 08 апреля в 23:29
Общество
Роскосмос снизит цены на пуски ракет из-за компании Илона Маска
Роскосмос снизит цены на пуск ракет из-за компании Илона Маска.
Ferra 13:13
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Общество
В регионе расширили список организаций, которым разрешено работать при самоизоляции
Новый Калининград Власти региона расширили список организаций, которым разрешается работать в период режима самоизоляции.
Новый Калининград.Ru 14:37
Общество
Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах
В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Lenta.ru 11:10
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Политика
Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США
Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:41
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 13:09
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, о способе профилактики было упомянуто в пятой версии «Временных методических рекомендаций».
ToDay News Ufa вчера в 13:23
Общество
Собянин заявил о «тяжелых испытаниях» для москвичей из-за коронавируса
В ближайшее время Москву ожидают тяжелые испытания из-за коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в обращении, размещенном в его официальном блоге.
РБК 14:45
Политика
Путин связался с МКС в преддверии Дня космонавтики
Известия 07:04
Здоровье
СБУ усомнилась в качестве тестов на коронавирус в регионе без зараженных
Медицинские работники Николаевской области, которая остается единственным регионом Украины без зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом, использовали при проведении тестов некачественное химическое вещество, заявил глава регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ) Виталий Герсак.
Rambler News Service 12:13
Общество
В МВД решили не наказывать россиян за просроченный паспорт или права
Горовой дал указание руководителям территориальных органов МВД России «исключить факты» привлечения к ответственности как лиц с просроченными паспортами и водительскими правами, так и родителей или опекунов, не обратившихся в установленный срок за получением паспорта в связи с достижением их подопечными 14-летнего возраста.
РБК 11:37
Экономика
Набиуллина прогнозирует падение ВВП России в 2020 году
ВВП России в 2020 году будет в отрицательной зоне, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.
Будущее России. Национальные проекты 10:47
Общество
Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора.
АН Между строк 09:56
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Единоборства
Экс-соперник Емельяненко провел бой по пощечинам с Василием Пельменем
Бразильский боец Зулузиньо провел бой по спортивным пощечинам с Василием «Пельменем» Камоцким на шоу «Каменные лица» (Youtube-канал «Дневник хача»).
Спорт-Экспресс вчера в 16:38
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, в пятницу превысило 100 тысяч.
ТАСС 13:44
Технологии
Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС
Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения.
Российская газета 14:17
Общество
Росгвардия оцепила два села под Рязанью с заболевшими коронавирусом
Речь идет о селах Заокское и Коростово, где, по данным Роспотребнадзора, живут более 15% инфицированных от общего числа случаев заражения в регионе.
Эхо Москвы 12:31
Армия и оружие
Spiegel: США модернизировали размещенные в Германии ядерные боеголовки
Соединенные Штаты модернизировали размещенные на территории Германии ядерные боеголовки типа B61.
ТАСС 15:01
Происшествия
В Румынии десять новорожденных заразились коронавирусом от врачей
Десять новорожденных в Румынии заразились коронавирусом от врачей.
Lenta.ru вчера в 12:07
Здоровье
В Южной Корее повторно выявили коронавирус почти у сотни выздоровевших
В Республике Корея нескольким десяткам выздоровевших после коронавируса граждан были проведены повторные тесты, результаты которых показали наличие инфекции.
Страна Советов on-line 12:00
Политика
В Кремле раскрыли детали разговора Путина с Трампом и Сальманом
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом, в ходе которого обсудил положение дел на нефтяных рынках, а также результаты переговоров в рамках прошедшей встречи ОПЕК+.
Профиль 01:16