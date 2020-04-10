Общество
RT на русскомВ Петербурге запретили посещение кладбищ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля. Как передаёт «Петербургский дневник», исключением может являться только погребение усопшего.
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До конца апреля движение некоторых автобусов до кладбищ Петербурга временно прекратится
Телеканал Санкт-Петербург10:51
До конца апреля не будут ходить автобусы к городским кладбищам и крематорию
Петербургский дневник11:02
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Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Общество
Собянин: прекращается работа большинства организаций в Москве
В рамках выбранных мер, "временно – на неделю с возможным продлением" прекращается либо ограничивается работа большинства организаций.
Московский Комсомолец 12:56
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Общество
В Нью-Йорке начали хоронить жертв коронавируса в братских могилах
Власти США 2 апреля запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов на случай роста числа смертей от коронавируса.
RuNews24.ru 12:21
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Общество
Москвичей начнут штрафовать за езду на автомобилях во время карантина
Собянин уточнил, что штрафы будут касаться нарушителей, которые официально находятся на карантине: тех, кто заражен коронавирусом, людей, контактировавших с больными или граждан, которые вернулись из заграничных поездок.
Газета.Ru вчера в 12:13
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно.
Российская газета 11:30
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Шоу-бизнес
Анастасия и Юлиан разводятся через год после свадьбы
StarHit.ru 12:41
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Lenta.ru вчера в 04:50
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 06:21
Политика
Путин призвал предприятия не сваливать проблемы на коронавирус
Президент России Владимир Путин призвал предприятия и отрасли отказаться от соблазна оправдывать нерешенные вопросы коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Футбол
Бывший вице-президент «Барселоны» рассказал о коррупции в клубе
Бывший вице-президент каталонской «Барселоны» Эмили Русо заявил о коррупции в руководстве клуба.
RT на русском 12:04
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Футбол
Футболист Месси объяснил, почему не мог посмотреть в глаза Тьерри Анри
NewInform вчера в 17:08
Энергетика
Назван объем нефти, разрешенный России к добыче по новой сделке ОПЕК+
Россия и Саудовская Аравия при реализации нового соглашения ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки, следует из итогового коммюнике стран альянса по итогам прошедшего заседания.
РИА Новости 01:24
Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Экономика
На поддержку московского бизнеса направят 25 млрд рублей
"Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги - более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам - около 11,5 млрд рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пятницу в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.
Интерфакс 07:19
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
Общество
В Москве приостановит работу каршеринг
Указом мэра Москвы Сергея Собянина с 13 по 19 апреля приостанавливается работа московского каршеринга.
Вести.Ru 13:26
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом.
ТАСС 11:32
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые стала мамой
Известная российская ведущая и звезда шоу Comedy Club Марина Кравец рассказала о пополнении в их семье.
КМВ Новости вчера в 09:15
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда 13:00
Общество
В Подмосковье введут режим пропусков
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о введении со следующей недели режима пропусков в регионе для борьбы с распространением нового коронавируса.
Rambler News Service 13:52
Здоровье
СБУ усомнилась в качестве тестов на коронавирус в регионе без зараженных
Медицинские работники Николаевской области, которая остается единственным регионом Украины без зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом, использовали при проведении тестов некачественное химическое вещество, заявил глава регионального управления Службы безопасности Украины (СБУ) Виталий Герсак.
Rambler News Service 12:13
Космос
Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»
Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru 13:12
Энергетика
Эксперт о сделке с ОПЕК+: Доходы России от экспорта нефти упадут в 2 раза
Страны договорились в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.
Собеседник 12:28
Экономика
Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности
Без комиссий финансисты принимать деньги не готовы Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка.
Коммерсантъ вчера в 15:35