Общество

ТАССТАССВ Петербурге запретили проведение массовых мероприятий

"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
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В Петербурге запретили массовые мероприятия более чем на 1 тыс. человек

РБК07:41

В Петербурге из-за коронавируса до конца апреля запретили проводить массовые мероприятия

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В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

RT на русском07:29

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Петербургский дневник07:22

Больше тысячи не собираться. Беглов ввел ограничения на массовые мероприятия в Петербурге по московскому образцу

Фонтанка.Ру07:30

Из-за коронавируса Беглов до мая запретил массовые мероприятия в Петербурге

Форпост Северо-Запад07:33
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Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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Экс-мэр Махачкалы Амиров попросил о помиловании

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РБК 11 марта в 10:25
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Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса.
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По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
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Мишустин поручил выделить 200 млн рублей на ремонт больницы в Костроме

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 200 миллионов рублей на ремонт одного из корпусов окружной больницы Костромского округа номер один.
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Два футболиста «Спартака» простудились перед матчем РПЛ с «Оренбургом»

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Четыре фактора являются главными преимуществами России в нефтяной войне.
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В Правительстве Иркутской области проведены кадровые перестановки

С 16 марта 2020 года исполняющим обязанности Председателя Правительства Иркутской области назначен Константин Зайцев, руководивший Федеральной налоговой службой по Иркутской области.
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Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
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Ровно 80 лет назад завершилась Советско-финляндская война

Несмотря на победу и небольшой период боевых действий, СССР понёс серьёзные потери в «Зимней войне» - погибло более 126 тысяч человек, из которых около 40 тысяч – пропали без вести.
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