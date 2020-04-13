Коронавирус

КомпанияКомпанияВ Петербурге запретили работу каршеринга

Власти Санкт-Петербурга решили запретить оказание услуг каршеринга до 30 апреля. Об этом говорится в постановлении губернатора Александра Беглова. Ранее аналогичные меры ввели в Москве.
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В Петербурге временно запретили каршеринг

РБКвчера в 15:21

В Петербурге приостановили оказание услуг каршеринга

RT на русскомвчера в 13:51

В Петербурге приостанавливается использование каршеринга

Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 13:27

В Петербурге до конца апреля запрещено оказание услуг каршеринга

78.ruвчера в 13:33

В Петербурге приостанавливается работа каршеринга

Петербургский дневниквчера в 13:35

В Петербурге до 30 апреля запретили каршеринг. «Фонтанка» публикует постановление

Фонтанка.Рувчера в 13:37

Полный текст постановления N 121 О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями на 10 апреля 2020 года)

Маяк (г. Сосновый Бор)11 апреля в 04:10
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости 12 апреля в 23:51
1,1K
Общество

В Хакасии перенесли заседание правительства

О переносе заседания правительства Хакасии, которое должно было состояться сегодня в 10:00, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов.
Хакасия вчера в 22:33
Происшествия

В Омске тяжелый пациент с коронавирусом пошел на поправку

Омскрегион 00:18
Общество

Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков

Оформление пропусков для передвижения по Подмосковному региону началось 13 апреля.
Ведомости вчера в 14:51
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Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС вчера в 17:03
89
Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42
3,9K
Энергетика

Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть

Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
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Общество

Названы места с высоким риском заражения коронавирусом

Повышенный риск заразиться вирусом в аптеке врач объяснил небольшой площадью помещения, в котором сложно выдерживать дистанцию, а также частым посещением аптек заболевшими людьми.
BFM.ru 00:01
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Общество

Соловьев оценил слова Лукашенко о COVID-19 в Белоруссии

Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в стране нет умерших от коронавируса — все 26 погибших скончались от сопутствующих заболеваний.
Рамблер вчера в 16:32
Общество

В Сбербанке назвали новые схемы мошенничества на фоне коронавируса

Среди других возможных схем мошенничества в Сбербанке назвали телефонные звонки россиянам с сообщениями о якобы их контакте с заражёнными коронавирусом и предложениями платного проведения «тестов» либо покупки дорогостоящих «лекарств».
RT на русском 12 апреля в 20:37
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Армия и оружие

ВСУ за сутки шесть раз нарушили перемирие в Донбассе

iReactor вчера в 06:04
Кино

Главврач больницы в Коммунарке и Соник в Okko успокоят россиян на карантине

Онлайн-кинотеатр Okko анонсировал программу на вторник, 14 апреля.
Газета.Ru 00:00
Здоровье

В Удмуртии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Ижевск, 13 апреля 2020, 10:35 — REGNUM В Удмуртии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекции.
REGNUM вчера в 03:35
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Экономика

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
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Общество

Число перешедших на «удаленку» россиян выросло почти в пять раз

Количество россиян, которые работают в компаниях, полностью перешедших на удаленный режим работы с конца марта, выросло почти в пять раз.
РБК вчера в 23:00
Политика

Кадыров извинился, что перепутал «Новую газету» с «Эхом Москвы»

Грозный, 13 апреля 2020, 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».
REGNUM вчера в 14:06
1,1K
Армия и оружие

Войска Сарраджа заняли побережье Ливии от Триполи до границы с Тунисом

Вести.Ru вчера в 18:35
Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Армия и оружие

Мураховский объяснил «пиратские планы» американских ветеранов ВМФ

Военные эксперты Коротченко и Мураховский разбирались в ситуации.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
2
Общество

В Москве еще 24 стационара перепрофилируют для больных COVID-19

Столичный оперштаб прогнозирует дефицит коек в перепрофилированных госпиталях Москвы, в ближайшие десять дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:57
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Авто

Появились изображения нового Hyundai Tucson

На Youtube-канале AtchaCars опубликовали ролик, который позволяет сделать некоторые выводы об облике Hyundai Tucson новой генерации.
Новые автомобили вчера в 09:58
Авто

Changan предложит альтернативу российскому Hunter

Китайский автопроизводитель подал заявку на регистрацию в РФ товарного знака «Changan Hunter».
SpeedMe 00:31
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева потеряла ребенка от Игоря Макарова

Лера Кудрявцева не смогла выносить третьего ребенка сразу после рождения второго.
Passion.ru вчера в 16:25
2
Политика

Байдена обвинили в сексуальных домогательствах

Вашингтон, 11 апреля 2020, 20:05 — REGNUM Обвинения в сексуальных домогательствах предъявили претенденту на президентский пост от демократов США Джо Байдену, сообщает 11 апреля Business Insider.
REGNUM 11 апреля в 13:05
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Политика

Пушков заявил о конце гегемонии США в мире

Ранее на сайте «ИноТВ» появился перевод статьи South China Morning Post, в которой утверждается, что после пандемии коронавируса реформированием миропорядка займутся Россия, Китай и США как самые сильные в стратегическом, военном и экономическом плане страны, правители которых сами действуют так, чтобы «задавать правила».
Взгляд.ру 12 апреля в 00:35
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Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника маршалу Коневу в Праге

РБК 12 апреля в 11:12
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Политика

Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса

Российская компания разработала препарат для лечения коронавируса.
РБК вчера в 12:18
1,2K
Транспорт

РЖД отменяют 32 поезда дальнего следования

В связи со снижением пассажиропотока "Российские железные дороги" с 15 апреля временно отменяют 32 поезда дальнего следования.
Вести.Ru 12 апреля в 11:55
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Общество

В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции

В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 16:33
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Армия и оружие

Обострение в Донбассе: украинские силовики сообщили о потерях

Украинские силовики утверждают, что один военнослужащий погиб, а другой получил ранения.
Украина.ру вчера в 01:06
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