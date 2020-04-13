Коронавирус
КомпанияВ Петербурге запретили работу каршеринга
Власти Санкт-Петербурга решили запретить оказание услуг каршеринга до 30 апреля. Об этом говорится в постановлении губернатора Александра Беглова. Ранее аналогичные меры ввели в Москве.
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Футбол
Каррера прокомментировал слова Глушакова о себе
RT на русском 11:27
Здоровье
Диетолог Гинзбург назвал дешевые заменители имбиря
Имбирь обладает массой полезных свойств, однако есть и другие укрепляющие иммунитет продукты.
Народные новости 01:54
Политика
Сандерс поддержал кандидатуру Байдена в президенты США
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, отказавшийся от участия в президентской гонке, поддержал кандидатуру бывшего соперника Джо Байдена.
News.ru 15:02
Общество
У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус
В пресс-службе Большого театра рассказали, что в организации концерта было задействовано несколько сотен человек, все они сдавали тест на коронавирус.
Коммерсантъ 16:09
Общество
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 17:29
Общество
Российские врачи получат 50 миллиардов рублей
Российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получат 50 миллиардов рублей в виде дополнительных выплат.
Lenta.ru 02:42
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Общество
Соловьев оценил слова Лукашенко о COVID-19 в Белоруссии
Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в стране нет умерших от коронавируса — все 26 погибших скончались от сопутствующих заболеваний.
Рамблер 16:32
Энергетика
Подсчитаны траты России на транзит газа через Украину
Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов.
Lenta.ru 09:14
Происшествия
На Сахалине еще у четырех человек заподозрили заражение коронавирусом
Еще у четырех жителей Сахалина подозревают заболевание коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:32
Здоровье
Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав
Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус.
Live24 06:46
Шоу-бизнес
Канделаки ответила Собчак на пост про использование фотошопа
По словам светской львицы, на фото явно присутствуют признаки графической обработки.В ответном посте Канделаки выложила фото без обработки, а рядом - изображение ягодиц Собчак крупным планом, и назвала ее «протыкающей дно рейтингов на канале "Супер"».
RuNews24.ru 11:03
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
Газета.Ru 12:51
Общество
Ученый предложил заразить коронавирусом молодежь и снять карантин
Кекуле предложил план его безопасной отмены.
MedikForum.ru 15:58
Политика
Особое мнение: Андрей Колесников
Напомню, Андрей Колесников у нас выступает скорее на стороне тех, кто поддерживает более либеральные карантинные меры.
Эхо Москвы 12:53
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Общество
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:51
Происшествия
Число жертв торнадо в Миссисипи выросло
Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC.
REGNUM 09:14
Экономика
Кудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза
Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Ведомости 05:59
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Армия и оружие
В Черное море зашел американский эсминец Porter
В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter.
Вести.Ru 16:43
Политика
Президент Чехии прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан осудил снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 12:04
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55
Музыка
Названа самая популярная песня 2010-х годов
На западе определена самая популярная песня десятилетия 2010–2019 годов.
Телепрограмма 13:58
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Гаджеты
Bloomberg рассказал, какими будут новые модели iPhone
Компания Apple в этом году выпустит новые версии смартфонов, которые визуально будут напоминать планшеты iPad, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 11:04