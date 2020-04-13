Коронавирус
КомпанияВ Петербурге запретили работу каршеринга
Власти Санкт-Петербурга решили запретить оказание услуг каршеринга до 30 апреля. Об этом говорится в постановлении губернатора Александра Беглова. Ранее аналогичные меры ввели в Москве.
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Политика
Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:46
Общество
Голикова призвала регионы подготовить коечный фонд
Регионы РФ на три-четыре недели отстают от Москвы и Подмосковья по заболеваемости коронавирусом, нужно подготовить систему здравоохранения и коечный фонд, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 09:02
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa 04:35
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru вчера в 11:47
Общество
Власти Австрии приступают к отмене ограничений из-за коронавируса
Власти Австрии 14 апреля начинают работу по постепенной отмене ограничительных мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса в республике.
Московский Комсомолец 18:47
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве, один из этих пациентов проходил лечение в частной клинике.
ТАСС 17:03
Политика
Президент Чехии называет глупостью снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии сообщил, что маршал Конев освободил от нацистов Прагу и гитлеровский лагерь смерти Освенцим.
RuNews24.ru вчера в 11:42
Энергетика
Bloomberg рассказал об «уступке» России по нефтяной сделке
Из-за пандемии коронавируса России пришлось "пойти на уступки" по нефтяной сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 16:14
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РИА Новости 19:36
Экономика
80% бизнеса в Забайкалье не смогли договориться об арендных каникулах - опрос «Чита.Ру»
Среди вариантов, в которых собственники помещений шли навстречу арендаторам - снижение стоимости аренды на 30-90%, отсрочка выплат, отмена арендной платы за исключением коммунальных платежей.
Чита.Ру 04:12
Общество
Уткин назвал Соловьёва «обезьяной»
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал критику в свой адрес от телеведущего Владимира Соловьёва.
Pravda.Ru 05:57
Общество
В России изменилась динамика распространения коронавируса
Последние недели распространение коронавируса в России происходило по позитивной динамике.
Pravda.Ru 02:04
Экономика
Кудрин предупредил о стремительном росте числа безработных
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предупредил о значительном росте числа безработных в стране в ближайшее время.
Арбуз 05:56
Общество
В Москве выдали 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу
Жители Москвы получили 1,8 млн цифровых пропусков для передвижения по городу на автомобиле или общественном транспорте.
РБК 12:40
Происшествия
Число жертв торнадо в Миссисипи выросло
Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC.
REGNUM 09:14
Футбол
Мать Неймара встречается с 22-летним киберспортсменом
В воскресенье, 12 апреля, Надин Гонсалвес (мама Неймара) сообщила в «инстаграме» об отношениях с известным киберспортсменом и моделью - Тьяго Рамосом.
ГЛАС.RU вчера в 07:16
Происшествия
В Приморье подтвердился ещё один случай заболевания COVID-19
Владивосток, 13 апреля 2020, 03:58 — REGNUM Новый случай заболевания COVID-19 официально подтверждён ещё у одного жителя Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM вчера в 20:58
Киберспорт
Natus Vincere проиграли второй матч на ESL One Los Angeles 2020
Natus Vincere проиграли Ninjas in Pyjamas в матче группового этапа ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship по Dota 2 для Европы и СНГ.
Спорт-Экспресс вчера в 01:35
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Транспорт
В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
Киберспорт
Valve: Fallout 76 можно предварительно заказать и загрузить в Steam
Компания Valve объявила о старте предварительного заказа Fallout 76 в Steam. Стоимость такой покупки составит 1999 рублей.
Чемпионат вчера в 12:00
Политика
ООН отказывается размещать миротворцев в Донбассе на условиях Украины
Размещение голубых касок ООН на всей территории Донбасса с выходом на границу РФ, на чём с 2014 года настаивали Порошенко, а затем Зеленский, – «малореалистично».
Новый День 06:13
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Политика
Сандерс официально поддержал кандидатуру Байдена в президенты США
Бывший кандидат в президентской гонке в США Берни Сандерс в понедельник официально поддержал своего бывшего соперника Джо Байдена на пост президента, заявив, что пришло время объединиться в попытке победить Дональда Трампа в ноябре.
Коммерсантъ 18:30
Армия и оружие
Эксперт сравнил характеристики танка Т-90М с зарубежными аналогами
«В сравнении со своими модернизированными конкурентами, новый российский Т-90М интегрировал в свою конструкцию технологии от танка будущего «Армата», что позволило Т-90М модернизироваться в боевую платформу следующего поколения и быть еще более конкурентоспособным», — рассказал военный эксперт.
Известия 07:26
Экономика
В ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы россиян
Экономика России во II квартале 2020 года может упасть на 18% из-за введенного режима самоизоляции населения и обвала цен на нефть, пишет РБК со ссылкой на апрельский прогноз Института исследований и экспертизы ВЭБ РФ.
Известия вчера в 12:02
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv 01:55