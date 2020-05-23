Коронавирус
Газета.RuВ Петербурге от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
Отмечается, что Литвинова трудилась в больнице с 1993 года. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким погибшей. По последним данным, в Петербурге коронавирус выявили у 12 955 человек, умерли 113 пациентов, выздоровели 3124.
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Галина Анатольевна посвятила себя благородной профессии врача, многие годы лечила людей. Она пользовалась огромным уважением у коллег и пациентов, находила особый подход к каждому больному. Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача.
— Александр Беглов, российский политикРИА Новости 12:42
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В Петербурге умерла заведующая кардиологическим отделением городской больницы № 26
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Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной врача Галины Литвиновой
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