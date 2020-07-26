Политика
РИА НовостиВ Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
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Триколор в небе, концерты на кораблях и прогулки по набережным: как в Петербурге празднуют День ВМФ
Петербургский дневник11:21
Мощь российского флота. Как в Петербурге прошел Главный военно-морской парад
Телеканал Санкт-Петербург06:30
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В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц
В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
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Картина Яны Есипович "Собака Павлова" завоевала приз за лучшее художественное решение.
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Армия и оружие
Киев начал переводить в Донбасс военных с опытом участия в миссиях ООН
«На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН», — сообщает штаб Объединенных сил Украины.
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Политика
Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения
Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
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Спорт
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Сегодня дочь Примадонны порадовала подписчиков своего микроблога в Instagram редкой фотографией с мамой.
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Экономика
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Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
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Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
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Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
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Власти Испании заверили, что страна полностью безопасна для туристов
В самой Великобритании из-за требования соблюдать 14-дневный карантин после возвращения из Испании отменяются рейсы в эту страну.
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RT на русском вчера в 10:11
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Выявлен самый древний штамм оспы в останках эпохи викингов
Live24 24 июля в 06:30
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
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Футбол
Основной состав «Зенита» ушел в отпуск и возобновит тренировки 31 июля
Основной состав "Зенита" в воскресенье ушел в отпуск, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.
РИА Новости 12:16
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
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На западе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы
На западе Монголии ввели бессрочный карантин из-за бубонной чумы Признаки чумы обнаружены у местного жителя.
Экспресс газета 06:02
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В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
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В Крыму затонул бронетранспортер при преодолении Керченского пролива
В Крыму затонула бронемашина БРДМ-2, форсировавшая Керченский пролив в рамках патриотической акции.
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Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
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Подробностей происшествия в «Лиза Алерт» не сообщают. Известно, что 82-летний Иваницкий днем 22 июля ушел за грибами в лес.
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Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России
Китай никогда не превратится в угрозу для России, даже если США полностью утратят статус мировой державы, считает эксперт из Израиля, бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми.
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Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
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