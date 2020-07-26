В воскресенье, 26 июля, в России отмечается День Военного-морского флота. Во многих городах страны проводятся торжественные мероприятия, Главный военно-морской парад организован в Санкт-Петербурге.

Общество Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором. 76

Энергетика В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции. 371

Шоу-бизнес Бывшая жена Игоря Сивова раскрыла детали развода Нюша рассказывала, чтобы бывшая жена Игоря до последнего затягивала бракоразводный процесс, но Алена утверждает, что он затянулся не по её вине, а из-за бюрократических препятствий. 17

Происшествия Во Вьетнаме девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом Туристический автобус выехал с дороги и опрокинулся в воскресенье утром в центральной провинции Вьетнама Куанг Бин, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек и десятки получили ранения, сообщает издание VnExpress.

Общество Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. 248

Происшествия В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения. 22

Общество В Калужской области осудили выходку одного из депутатов в Севастополе Действия представителя молодежного парламента Калужской области в Севастополе Дениса Зиновкина прокомментировала председатель организации Дарья Никеева, 26 июля сообщает группа «Молодежный парламент Калужской области» в социальной сети «ВКонтакте». 17

Футбол Главный тренер «Чертаново» может возглавить «Крылья Советов» Игорь Осинькин, который является главным тренером клуба ФНЛ «Чертаново», может стать наставником «Крыльев Советов».

Футбол Слуцкий возмущен штрафом от КДК РФС за неправильное ношение маски Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий возмущен штрафом, полученным от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение маски по ходу встреч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France. 182

Здоровье В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. 409

Единоборства Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ. 1

Политика Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России Китай никогда не превратится в угрозу для России, даже если США полностью утратят статус мировой державы, считает эксперт из Израиля, бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми. 5

Общество Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале. 331