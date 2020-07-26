Политика
RT на русскомВ Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В воскресенье, 26 июля, в России отмечается День Военного-морского флота. Во многих городах страны проводятся торжественные мероприятия, Главный военно-морской парад организован в Санкт-Петербурге.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Армия и оружие
Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 04:33
Происшествия
Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
РБК вчера в 13:55
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
Происшествия
В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса
В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу.
BFM.ru 10:05
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 24 июля в 12:45
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
Происшествия
Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с микроавтобусом в Туве
В автомобиле находились 10 человек, в результате ДТП погиб пятилетний ребенок, сообщили ТАСС в республиканском МВД.
ТАСС 09:54
Шоу-бизнес
Бывшая жена Игоря Сивова раскрыла детали развода
Нюша рассказывала, чтобы бывшая жена Игоря до последнего затягивала бракоразводный процесс, но Алена утверждает, что он затянулся не по её вине, а из-за бюрократических препятствий.
Bimru.ru 03:27
Авто
Mercedes-Benz собирается выпустить новую модель к 2023 году
В 2023 году Mercedes-Benz планирует пополнить свою линейку новой моделью CLE.
Автоновости дня вчера в 16:35
Происшествия
Во Вьетнаме девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Туристический автобус выехал с дороги и опрокинулся в воскресенье утром в центральной провинции Вьетнама Куанг Бин, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек и десятки получили ранения, сообщает издание VnExpress.
РИА Новости 04:54
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Происшествия
В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов
Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения.
Коммерсантъ 04:27
Общество
В Калужской области осудили выходку одного из депутатов в Севастополе
Действия представителя молодежного парламента Калужской области в Севастополе Дениса Зиновкина прокомментировала председатель организации Дарья Никеева, 26 июля сообщает группа «Молодежный парламент Калужской области» в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 07:34
Происшествия
Похищенный мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины в Москве
Московский Комсомолец 04:50
Футбол
«Спартак» отметил неделю без отмененных мячей
Московский "Спартак" иронично отметил неделю без отмененных мячей.
Газета.Ru 07:59
Футбол
Главный тренер «Чертаново» может возглавить «Крылья Советов»
Игорь Осинькин, который является главным тренером клуба ФНЛ «Чертаново», может стать наставником «Крыльев Советов».
Metaratings 09:55
Футбол
Слуцкий возмущен штрафом от КДК РФС за неправильное ношение маски
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий возмущен штрафом, полученным от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение маски по ходу встреч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:43
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Армия и оружие
Украинских миротворцев ООН отправят в Донбасс
Киев отправит в Донбасс украинских миротворцев ООН. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС), передает Replyua.net.
Lenta.ru 08:45
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
Политика
Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России
Китай никогда не превратится в угрозу для России, даже если США полностью утратят статус мировой державы, считает эксперт из Израиля, бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 24 июля в 03:45
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
Общество
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
Происшествия
В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину
Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
Шоу-бизнес
Лолита Милявская планирует выйти замуж в шестой раз
Звезда недавно проговорилась, что планирует выйти замуж в шестой раз.
Дни24 09:44
Общество
Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок
RT на русском 04:52