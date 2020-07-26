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В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

В воскресенье, 26 июля, в России отмечается День Военного-морского флота. Во многих городах страны проводятся торжественные мероприятия, Главный военно-морской парад организован в Санкт-Петербурге.В источнике
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РБК

В Петербурге прошел морской парад ко Дню ВМФ

РБК05:19
ТК Звезда

В Тартусе состоялся парад в честь Дня ВМФ

ТК Звезда05:00
РИА Новости

В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

РИА Новости05:33
NewInform

Завершился военно-морской парад в Петербурге по случаю Дня ВМФ

NewInform05:20
Известия

В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад

Известия05:33
Экономика сегодня

Главный парад в честь Дня ВМФ в Петербурге подошел к концу

Экономика сегодня05:21
ТАСС

В Санкт-Петербурге начался Главный военно-морской парад

ТАСС04:36

Кедми уверен, что Китай никогда не сможет стать угрозой для России

Китай никогда не превратится в угрозу для России, даже если США полностью утратят статус мировой державы, считает эксперт из Израиля, бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми.
Политическая Экспертиза24 июля в 03:45
2

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском24 июля в 12:45
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК02:16
29

Бессрочный карантин из-за бубонной чумы был введен в регионе Монголии

Отмечается, что неделю назад у 39-летнего жителя Улиастая выявили симптомы недуга, также высокую температуру, головную боль и боль в мышцах, после того, как он со своей семьей съел мясо сурка, который в основном и считается переносчиком бубонной чумы.
RuNews24.ru05:01
2

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известиявчера в 09:43
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