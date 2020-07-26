Политика
Москва 24Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники. Сообщается, что он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей.
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Военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте сфотографировали с борта МКС
Петербургский дневник06:11
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Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
RT на русском вчера в 08:47
Общество
Доктор Мясников подверг критике дистанционное обучение в школах
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах. Он считает его очень вредным для детей.
ToDay News Ufa 00:58
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском вчера в 10:11
Кино
Marvel представила тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»
Студия Marvel показала мрачный тизер и первые две минуты фильма о подростках с суперспособностями Новые мутанты на Comic-Con.
NewInform вчера в 04:51
Армия и оружие
Российские и сирийские войска окружили в Сирии около 3 тыс. боевиков
Avia.pro вчера в 05:38
Происшествия
Под Екатеринбургом избили отдыхавшую на озере семью
Жители Екатеринбурга приехали отдохнуть на озере Таватуй и подверглись нападению, пишет 24 июля e1.ru.
Известия вчера в 20:38
Игры
Состоялся глобальный запуск MMORPG V4
К запуску V4 разработчики подготовили ряд глобальных ивентов с различными наградами, а игроки, прошедшие предварительную регистрацию, могут претендовать на уникальные бонусы.
Srnsk 23 июля в 11:24
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили трофей, празднуя победу в Кубке России
Футболисты петербургского "Зенита" в четвёртый раз в истории клуба выиграли Кубок России и уронили трофей, празднуя победу.
Клопс 05:50
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru 24 июля в 03:35
Политика
Foreign Policy: подход Трампа к борьбе с COVID нанёс США сильный удар
Как сообщает ToDay News Ufa, издание Foreign Policy написало, что подход Дональда Трампа к проблеме пандемии в США стал гвоздем в крышку гроба США.
ToDay News Ufa 03:28
Общество
Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ
РБК вчера в 17:42
Политика
Китай отозвал лицензию генерального консульства США в Чэнду
"Китай решил отозвать лицензию на учреждение и ведение деятельности генерального консульства США", – говорится в сообщении ведомства.
Политическая Экспертиза 24 июля в 01:06
Экономика
Экономист Юрченко россиянам предрек осенью крах хуже 1999 года
Как объяснил экономист, Россия уже сегодня находится на уровне 1999-2000 года, но кризис все еще продолжается, а значит будет еще падение, пишет URA.RU.
Вечерний курьер вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева вместе с мужем, рэпером Алексеем Узенюком (Элджеем) заразились коронавирусом.
Lenta.ru 06:33
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru 24 июля в 15:10
Экономика
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа россиянам начнут выплачивать повышенные пособия и пенсии.
ToDay News Ufa 01:20
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Кино
Два российских фильма покажут на Венецианском кинофестивале
NewInform 24 июля в 13:06
Общество
Совладелец РЕСО возместит ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве.
Коммерсантъ 06:59
Политика
Дегтярев поддержал необходимость открытого суда над Фургалом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев прокомментировал уголовное преследование бывшего главы региона Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств.
Коммерсантъ 00:41
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Политика
Джонсон собрался пересмотреть законы из-за страха перед Россией
Лондон, 26 июля 2020, 07:27 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже из-за опасности так называемого «российского вмешательства» во внутреннюю политику страны, сообщает газета The Daily Mail со ссылкой на осведомленные источники.
REGNUM 00:27
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств для одного аккаунта
Ко всему прочему, в распоряжении пользователей появится улучшенный поиск. Он позволит отыскивать фотографии, видео, ссылки и прочий контент.
Evo-rus.com 02:31
Авто
Opel за полгода продал в России всего 59 моделей
Tvoe-avto.com вчера в 07:36
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета вчера в 07:07
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Киберспорт
Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online
Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru 24 июля в 11:30
Футбол
Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов в истории АПЛ
Евро-футбол.ру 03:49
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56