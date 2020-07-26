Политика

Москва 24Москва 24Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге

Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге. В конце мероприятия в воздухе пролетело 40 единиц авиатехники. Сообщается, что он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей.
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