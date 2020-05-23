Галина Анатольевна посвятила себя благородной профессии врача, многие годы лечила людей. Она пользовалась огромным уважением у коллег и пациентов, находила особый подход к каждому больному. Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача.

В Петербурге от коронавирусной инфекции умерла заведующая первым кардиологическим отделением больницы №26 Галина Литвинова, сообщает администрация Северной столицы. Галина Литвинова работала в больнице №26 с 1993 года.

В Петербурге завотделением больницы умерла от коронавируса

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