Коронавирус
Российская газетаВ Петербурге завотделением больницы умерла от коронавируса
В Петербурге от коронавирусной инфекции умерла заведующая первым кардиологическим отделением больницы №26 Галина Литвинова, сообщает администрация Северной столицы. Галина Литвинова работала в больнице №26 с 1993 года.
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Галина Анатольевна посвятила себя благородной профессии врача, многие годы лечила людей. Она пользовалась огромным уважением у коллег и пациентов, находила особый подход к каждому больному. Тяжелая болезнь отняла жизнь талантливого, до конца преданного своему делу врача.
— Александр Беглов, российский политикРИА Новости вчера в 12:42
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В Петербурге умерла заведующая кардиологическим отделением городской больницы № 26
Петербургский дневниквчера в 11:58
Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной врача Галины Литвиновой
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 11:54
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Экономика
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
РИА Новости 22 мая в 05:39
Футбол
В АПЛ выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Sky Sports.
Газета.Ru вчера в 18:12
Общество
NYT отвела первую полосу газеты именам жертв коронавируса в США
В воскресенье газета New York Times отвела всю первую полосу статье о погибших от коронавируса в США.
Московский Комсомолец вчера в 23:28
Гаджеты
Пользователи пожаловались на работу смартфонов Samsung
Пользователи некоторых моделей смартфонов Samsung столкнулись с проблемами в работе гаджетов. Об этом сообщили в социальной сети Weibo.
NewInform вчера в 07:33
Политика
Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России
Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
Армия и оружие
В Sohu объяснили провал похода НАТО в Баренцево море
США продолжают свои попытки бороться за превосходство в Арктике, однако недавний поход в Баренцево море обернулся неприятной неожиданностью для американских военных, заявили аналитики китайского издания Sohu.
Политическая Экспертиза вчера в 12:21
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG выделяет еще три варианта развития событий: "Отскок" (- 4 – 6% ВВП): вирус остановлен, кризис ограничен первой волной.
РБК 21 мая в 17:00
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»
Газета.Ru вчера в 09:04
Общество
Кадыров обратился к мусульманам по случаю Ураза-байрама
Известия вчера в 16:39
Наука
Обыкновенные лангусты признаны самыми шумными животными на Земле
Французские и американские океанологи признали самыми шумными животными на Земле обыкновенных лангустов.
МедиаПоток вчера в 03:23
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Религия
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Сегодня мусульмане всего мира встречают праздник Ид аль-Фитр или Ураза-байрам.
ФАН вчера в 20:46
Политика
ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина
Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини
Известия вчера в 19:39
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Вести.Ru вчера в 22:12
Единоборства
Макгрегор назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор считает, что в рейтинге лучших бойцов в истории смешанных единоборств он уступает лишь бразильцу Андерсону Силве.
RT на русском вчера в 11:40
Здоровье
Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1100
За минувшие сутки выявили ещё 34 новых заражённых. Накануне было 1090 случаев заражения COVID-19, на утро 22 мая их число выросло до 1124.
Байкал-Daily 21 мая в 21:29
Экономика
Российские торговые центры выставили на продажу на Avito
Российские торговые центры, терпящие убытки в условиях эпидемии коронавируса, распродают через Avito.
News.ru 22 мая в 10:54
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду на Северной верфи
В пятницу, 22 мая, на Северной верфи на воду спустили фрегат «Адмирал Головко». До конца этого года на корабль установят оборудование.
Невские Новости 22 мая в 08:43
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Здоровье
Медики назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ в Башкирии
Ранее UfaTime.ru писал о районах Башкирии, где проживает больше всего носителей ВИЧ.
UfaTime.ru вчера в 23:04
Футбол
У футболиста «Спартака» Бакаева выявили коронавирус
Что касается Зелимхана Бакаева, то по итогам тестирования команды, которое проводилось 21 мая, у него был выявлен положительный ПЦР-тест и ИФА-тест с наличием иммуноглобулина M, что свидетельствует об острой фазе заболевания, — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский.
Известия вчера в 10:47
Происшествия
Захватчик банка в центре Москвы признал вину
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" на Земляном Валу в центре Москвы, признал вину во время допроса.
ТАСС вчера в 16:03
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык.
Российская газета вчера в 19:42
Культура
Онлайн-концерт Преснякова и новый детектив «Кайфтаун» покажут в Сети
Вечером покажут документальную картину о Леонардо да Винчи и его работе, новую драму «О бесконечности» от Роя Андерссона и криминальный сериал «Кайфтаун», рассказывающий о службе офицера рыболовного надзора.
iReactor вчера в 03:04
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Экономика
Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС
Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС вчера в 04:27
Здоровье
В уральские больницы поступят новые аппараты ИВЛ. Гуманитарный груз уже в Кольцово
Средства на покупку партии гуманитарного груза, приобретенного Фондом святой Екатерины, выделили генеральный директор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин.
URA.Ru 00:13
Здоровье
Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России
Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия вчера в 15:39