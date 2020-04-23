Коронавирус
ИзвестияВ Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города
«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
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В Комздраве прокомментировали очереди из скорых в городские стационары
Петербургский дневниквчера в 11:39
Комздрав: Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, соблюдая режим самоизоляции
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:05
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 01:46, Ашберн
Общество
Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса
Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 20:06
Общество
Автор рецепта конфет «Птичье молоко» умерла во Владивостоке
Чулкова является автором рецепта конфет «Птичье молоко», которые появились в 1967 году, а также конфет «Комета», «Метеорит», «Золотой Рог» и шоколадно-вафельного торта «Мечта».
РБК 01:22
Общество
Глава Подмосковья призвал готовиться к «еще более сложному периоду»
Ситуация с эпидемией коронавируса может стать еще более сложной, о чем предупредил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
Энергетика
Deutsche Bank спрогнозировал, на сколько хватит средств ФНБ
Эксперты банка выяснили, что ликвидные ресурсы ФНБ на апрель достигли $120 млрд, до этой суммы они снизились со $150 млрд в марте 2020 года.
Газета.Ru 01:18
Общество
Где в Кузбассе выявили новых пациентов с коронавирусом
Накануне в Кемеровской области инфекцию выявили в Новокузнецке, Кемерове, в посёлках Краснобродский и Тяжинский и в Прокопьевском районе.
ВашГород.ру вчера в 00:13
Экономика
Долги россиян перед МФО за год увеличились на 47%
Количество просроченных долгов россиян перед микрофинансовыми организациями увеличилось на 47% по сравнению с прошлым годом.
VSE42.RU вчера в 22:36
Экономика
Правительство утвердило программу льготной ипотеки
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РИА Новости вчера в 15:25
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Политика
В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях
Совет Федерации создал рабочую группу, которая займется пересмотром законодательства с учетом влияния пандемии коронавируса.
РБК вчера в 21:37
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ вчера в 07:17
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха слегла с температурой в самоизоляции
Певица Эдита Пьеха серьёзно заболела. 82-летняя звезда слегла с высокой температурой в своём загородном доме под Санкт-Петербургом.
News.ru 01:37
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Здоровье
Названы варианты развития пандемии коронавируса в России
Ученые и врачи поделились мнением, как будет развиваться пандемия коронавируса в России.
URA.Ru вчера в 15:51
Политика
Помпео вновь высказался о неразглашении Китаем данных о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео вновь высказался о том, что китайские власти предположительно сокрыли информацию о вспышке нового коронавируса.
Известия вчера в 23:10
Экономика
Правительство России утвердило программу льготной ипотеки
На совещании глава ФНС Даниил Егоров продемонстрировал видеоролик о том, как налоговая служба через свою блокчейн-платформу проконтролирует льготные банковские программы по поддержке бизнеса.
Газета.Ru вчера в 17:02
Энергетика
Нефть дорожает на 4-5% на новостях о напряженности на Ближнем Востоке
Мировые цены на нефть после обвала в начале недели уверенно растут третью торговую сессию подряд на фоне заявлений ряда стран о сокращении добычи и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:07
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
Гаджеты
Huawei выпустила «супер издание» умных часов для детей за 140 долларов
Компания Huawei представила новую модель умных часов для детей — Children's Watch 3 Pro Super Edition.
iXBT.com 00:22
Общество
«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Lenta.ru вчера в 16:31
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости вчера в 05:24
Общество
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 22 апреля в 14:03
Общество
Четверть регионов России введут систему спецпропусков
Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru вчера в 04:00
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 апреля
Ситуация в России Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 62773, за прошлые сутки оно возросло на 4774 человека.
РБК 00:48
Футбол
УЕФА назвал два варианта доигровки чемпионатов
Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает два варианта возобновления сезона: доиграть национальные чемпионаты до возобновления еврокубков или проводить турниры параллельно.
Радио Маяк вчера в 11:29
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 03:04
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Финансы
Большинство экспертов ждут от ЦБ снижения ставки до 5,5%
24 апреля 2020 года совет директоров Центробанка РФ примет решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых.
Саминвестор вчера в 08:40
Общество
Магазины в России вводят ограничения для покупателей
Некоторые гипермаркеты начали вводить запрет для покупателей на посещение магазинов без медицинских масок.
Национальная служба новостей вчера в 11:24
Экономика
Союз правообладателей требует с DNS рекордную сумму
Общая сумма требований к структурам ритейлера достигла рекордных 242 млн руб. Иски были поданы к ООО "Атлас" — на 36 млн руб. и ООО "Агат" — на 141 млн руб. Требования к ООО "ДНС Лоджистик" ранее составили 65 млн руб. РСП с 2009 г. собирает "налог на болванки" с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений (1% от стоимости товара).
Adindex.ru вчера в 22:44
Политика
Кадыров рассказал о знакомстве с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что впервые встретился с Владимиром Путиным в Сочи в 2000 году.
Коммерсантъ вчера в 21:39