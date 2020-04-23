Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города

«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
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Комздрав: Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, соблюдая режим самоизоляции

Телеканал Санкт-Петербург12:05

В Комздраве прокомментировали очереди из скорых в городские стационары

Петербургский дневник11:39

Комздрав: система здравоохранения Петербурга перегружена из-за коронавируса

МР7.ру10:57

Комздрав: система здравоохранения Петербурга перегружена

КП - Санкт-Петербург12:26

Ещё пять петербургских медучреждений перепрофилируют для приёма больных коронавирусом

78.ru11:03

Власти Петербурга назвали причину появления очереди из машин скорой помощи

ТАСС11:38

Смольный: Пробка из скорых у Покровской больницы связана с перегрузкой системы здравоохранения Петербурга

Фонтанка.Ру11:10
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Происшествия

За обрушение путепровода в Свободном пойдет под суд экс-сотрудник администрации

Как показало расследование, в результате бездействия обвиняемого 9 октября 2018 года произошло разрушение ригеля опоры и обрушение на железнодорожные пути части балок пролетных строений путепровода под воздействием автомобиля с грузом, водитель которого получил повреждения, причинившие средней тяжести вред его здоровью.
Амур.инфо 07:45
Экономика

США заподозрили Россию в игре на обвале нефти

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 02:40
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Культура

Церемония ZD AWARDS от «Звуковой дорожки» впервые пройдет онлайн

Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «Звуковой Дорожки» «МК» впервые пройдет онлайн.
Московский Комсомолец Псков 10:55
Армия и оружие

Министр обороны ФРГ решила закупить американские истребители F-18

Как рассказал ТАСС со ссылкой на еженедельник Der Spiegel, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует приобрести у американского производителя Boeing 45 истребителей F-18.
Военное дело вчера в 04:55
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Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
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Финансы

Объем депозитов в банках США вырос в 1-м квартале на $1 трлн

Объем депозитов вырос в первом квартале на рекордный $1 трлн, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).
Финмаркет 11:19
Общество

Четверть регионов России введут систему спецпропусков

Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru 04:00
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Политика

Российские дипломаты обвинили Украину в кощунстве

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости 19:03
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Политика

Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России

Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
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Экономика

Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики

Палата представителей США в пятницу приняла пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 18:00
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Футбол

Кикнадзе: некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе

Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.
РИА Новости 15:38
Культура

Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова рассказала о критике в свой адрес, которую стала получать после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза".
Discover24 03:07
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Политика

Захарова заявила, что Россия вернула Украине две ноты по Крыму

Российское внешнеполитическое ведомство вернуло на текущей неделе украинской стороне две ноты по Крыму.
ТАСС 10:23
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Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
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Общество

Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
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Происшествия

В Кузбассе потушили пожары в четырех населенных пунктах

Пожарные потушили четыре крупных возгорания в Кемерове и Кемеровской области. В огне сгорели десятки жилых домов.
Российская газета 07:46
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Общество

В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения

Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM 18:36
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Киберспорт

В Call of Duty: Modern Warfare снова пройдут бесплатные выходные

В Call of Duty: Modern Warfare вновь пройдут бесплатные выходные в мультиплеере, доступ предоставится через королевскую битву Call of Duty: Warzone.
The GEEK 14:05
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Шоу-бизнес

Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»

WomanHit.ru вчера в 11:19
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Авто

В РФ открылся автосалон новых советских автомобилей

Ряд экземпляров хранятся под специальными тканевыми чехлами, а также в автосалоне организована ремонтная зона, где машины реставрируются.
32CARS.ru 01:48
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов высказались о публичных разводах

Влад Топалов и Регина Тодоренко высказались в интервью Peopletalk на тему семейных отношений.
Paparazzi.ru 09:35
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
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Наука

Людям понравились похожие на них вымышленные злодеи

N+1 12:47
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Шоу-бизнес

Водитель Бабкиной опроверг сообщения о своем заражении коронавирусом

Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев опроверг сообщения о том, что его семья и он сам заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 11:24
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Гаджеты

AMD Ryzen 3 300X почти не уступает Intel Core i7-7700K

Согласно результатам одноядерного тестирования производительности новый процессор Ryzen 3 3300X от AMD отстает от Intel Kaby Lake 7-го поколения всего на 0,5%. Поскольку производительность одного ядра не всегда является одинаковой для разных процессоров, еще неизвестно, насколько хорошо Ryzen 3 3300X работает при работе всех четырех ядер.
МИТ 15:25
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Общество

«МБХ медиа»: у «духовника Путина» обнаружили коронавирус

Стало известно несколько часов [назад], но к нему уже приезжали врачи.
Znak.com 15:52
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Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
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Интернет

«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер

В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru вчера в 08:45
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Игры

В переиздание Crysis войдет только первая игра без дополнений

Чемпионат 05:37
2
Политика

Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса

Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:31
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Как работают Яндекс.Новости?
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