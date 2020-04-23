Коронавирус
ИзвестияВ Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города
«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
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Комздрав: Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, соблюдая режим самоизоляции
Телеканал Санкт-Петербург12:05
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Происшествия
За обрушение путепровода в Свободном пойдет под суд экс-сотрудник администрации
Как показало расследование, в результате бездействия обвиняемого 9 октября 2018 года произошло разрушение ригеля опоры и обрушение на железнодорожные пути части балок пролетных строений путепровода под воздействием автомобиля с грузом, водитель которого получил повреждения, причинившие средней тяжести вред его здоровью.
Амур.инфо 07:45
Экономика
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 02:40
Культура
Церемония ZD AWARDS от «Звуковой дорожки» впервые пройдет онлайн
Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «Звуковой Дорожки» «МК» впервые пройдет онлайн.
Московский Комсомолец Псков 10:55
Армия и оружие
Министр обороны ФРГ решила закупить американские истребители F-18
Как рассказал ТАСС со ссылкой на еженедельник Der Spiegel, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр планирует приобрести у американского производителя Boeing 45 истребителей F-18.
Военное дело вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Финансы
Объем депозитов в банках США вырос в 1-м квартале на $1 трлн
Объем депозитов вырос в первом квартале на рекордный $1 трлн, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).
Финмаркет 11:19
Общество
Четверть регионов России введут систему спецпропусков
Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru 04:00
Политика
Российские дипломаты обвинили Украину в кощунстве
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости 19:03
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
Экономика
Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики
Палата представителей США в пятницу приняла пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 18:00
Футбол
Кикнадзе: некоторые интерпретируют ситуацию с Самохваловым неподобающе
Некоторые интерпретируют ситуацию со смертью воспитанника московского футбольного клуба "Локомотив" Иннокентия Самохвалова неподобающим образом, заявил генеральный директор "красно-зеленых" Василий Кикнадзе.
РИА Новости 15:38
Культура
Чулпан Хаматова ответила критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова рассказала о критике в свой адрес, которую стала получать после премьеры сериала "Зулейха открывает глаза".
Discover24 03:07
Политика
Захарова заявила, что Россия вернула Украине две ноты по Крыму
Российское внешнеполитическое ведомство вернуло на текущей неделе украинской стороне две ноты по Крыму.
ТАСС 10:23
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08
Происшествия
В Кузбассе потушили пожары в четырех населенных пунктах
Пожарные потушили четыре крупных возгорания в Кемерове и Кемеровской области. В огне сгорели десятки жилых домов.
Российская газета 07:46
Общество
В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения
Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM 18:36
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare снова пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare вновь пройдут бесплатные выходные в мультиплеере, доступ предоставится через королевскую битву Call of Duty: Warzone.
The GEEK 14:05
Шоу-бизнес
Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»
WomanHit.ru вчера в 11:19
Авто
В РФ открылся автосалон новых советских автомобилей
Ряд экземпляров хранятся под специальными тканевыми чехлами, а также в автосалоне организована ремонтная зона, где машины реставрируются.
32CARS.ru 01:48
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов высказались о публичных разводах
Влад Топалов и Регина Тодоренко высказались в интервью Peopletalk на тему семейных отношений.
Paparazzi.ru 09:35
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Водитель Бабкиной опроверг сообщения о своем заражении коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев опроверг сообщения о том, что его семья и он сам заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 11:24
Гаджеты
AMD Ryzen 3 300X почти не уступает Intel Core i7-7700K
Согласно результатам одноядерного тестирования производительности новый процессор Ryzen 3 3300X от AMD отстает от Intel Kaby Lake 7-го поколения всего на 0,5%. Поскольку производительность одного ядра не всегда является одинаковой для разных процессоров, еще неизвестно, насколько хорошо Ryzen 3 3300X работает при работе всех четырех ядер.
МИТ 15:25
Общество
«МБХ медиа»: у «духовника Путина» обнаружили коронавирус
Стало известно несколько часов [назад], но к нему уже приезжали врачи.
Znak.com 15:52
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Интернет
«Яндекс» перевыпустил свой мессенджер
В среду, 22 апреля, «Яндекс» представил обновленный мессенджер, в котором есть чаты и видеозвонки, голосовые сообщения с текстовой расшифровкой, каналы популярных СМИ и возможность делиться контентом.
Sostav.ru вчера в 08:45
Политика
Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса
Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 18:31