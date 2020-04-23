Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Петербурге заявили о перегрузке системы здравоохранения

В Санкт-Петербурге система здравоохранения перегружена на фоне распространения коронавируса. Как отметили в пресс-службе комитета по здравоохранению, для снижения этой нагрузки жители должны соблюдать режим самоизоляции. Отмечается, что нынешняя ситуация является беспрецедентной.
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Комздрав: система здравоохранения Петербурга перегружена

КП - Санкт-Петербургвчера в 12:26

В Комздраве прокомментировали очереди из скорых в городские стационары

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Власти Петербурга назвали причину появления очереди из машин скорой помощи

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Ещё пять петербургских медучреждений перепрофилируют для приёма больных коронавирусом

78.ruвчера в 11:03

Комздрав: система здравоохранения Петербурга перегружена из-за коронавируса

МР7.рувчера в 10:57

Смольный: Пробка из скорых у Покровской больницы связана с перегрузкой системы здравоохранения Петербурга

Фонтанка.Рувчера в 11:10
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Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
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Наука

Планеты-океаны в нашей Галактике не имеют дна

Существующие в нашей Галактике планеты-океаны могут вообще не иметь определенного твердого дна.
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Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
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Общество

Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса

Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 20:06
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Здоровье

Врачи предупредили о новых странных симптомах коронавируса

По словам доктора Камила Вогана, выяснилось, что многие люди в возрасте реагируют на заражение следующими симптомами - внезапной апатией, головокружением, сонливостью, отказом от пищи, потерей интереса к общению.
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Общество

ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным

Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
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Политика

Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство

Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
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Общество

Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска

Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
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Здоровье

Учёные и врачи дали прогнозы о начале пика коронавируса в России

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Газета Кемерова вчера в 14:56
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Политика

Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России

Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
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Технологии

В России приступили к созданию разгонного блока для ракеты «Союз-5»

Piter.tv 02:22
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Общество

В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом

Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
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Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо

Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
РЕН ТВ 22 апреля в 15:29
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Происшествия

В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе

Газета.Ru 02:07
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Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
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Общество

Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
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Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС вчера в 03:57
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Общество

Названа дата начала нового учебного года в вузах

Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:10
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Общество

Более 40% системы здравоохранения Москвы борются с коронавирусом

RT на русском 01:42
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Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита

Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ вчера в 11:11
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Общество

Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова

Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
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Общество

«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку

Вести.Ru вчера в 20:10
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

ТАСС вчера в 02:24
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Общество

Коронавирус на начальном этапе нельзя отличить от ОРВИ, заявила Ракова

Коронавирус на начальном этапе невозможно отличить от ОРВИ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
РИА Новости 02:34
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
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Общество

Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России

Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
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Здоровье

В Саратовской области поменяли министра здравоохранения

В Саратовской области сменили министра здравоохранения, должность Натальи Мазиной занял руководитель перинатального центра на ул. Рабочей Олег Костин.
Четвертая Власть 02:21
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42
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