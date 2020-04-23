В Санкт-Петербурге система здравоохранения перегружена на фоне распространения коронавируса. Как отметили в пресс-службе комитета по здравоохранению, для снижения этой нагрузки жители должны соблюдать режим самоизоляции. Отмечается, что нынешняя ситуация является беспрецедентной.

В Петербурге заявили о перегрузке системы здравоохранения

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