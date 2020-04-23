Коронавирус
Московский КомсомолецВ Петербурге заявили о перегрузке системы здравоохранения
В Санкт-Петербурге система здравоохранения перегружена на фоне распространения коронавируса. Как отметили в пресс-службе комитета по здравоохранению, для снижения этой нагрузки жители должны соблюдать режим самоизоляции. Отмечается, что нынешняя ситуация является беспрецедентной.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
В Комздраве прокомментировали очереди из скорых в городские стационары
Петербургский дневниквчера в 11:39
Комздрав: Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, соблюдая режим самоизоляции
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:05
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Наука
Планеты-океаны в нашей Галактике не имеют дна
Существующие в нашей Галактике планеты-океаны могут вообще не иметь определенного твердого дна.
Русская Планета вчера в 01:33
Общество
Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа
Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически.
РБК 01:30
Общество
Банки сообщили о видах мошенничества в условиях пандемии коронавируса
Российские банки зафиксировали новые способы мошенничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 20:06
Здоровье
Врачи предупредили о новых странных симптомах коронавируса
По словам доктора Камила Вогана, выяснилось, что многие люди в возрасте реагируют на заражение следующими симптомами - внезапной апатией, головокружением, сонливостью, отказом от пищи, потерей интереса к общению.
Российская газета 01:21
Общество
ВОЗ отнесла девять российских вакцин против COVID-19 к перспективным
Девять российских разработок вакцин против коронавирусной инфекции включены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень перспективных.
RT на русском 01:54
Политика
Россия расценила блокировку Украиной резолюции в ООН как кощунство
Нью-Йорк, США, 24 апреля 2020, 08:20 — REGNUM Позиция Киева, который заблокировал принятие Генассамблеей ООН российской резолюции, касающейся борьбы с пандемией коронавируса, подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением COVID-19.
REGNUM 01:20
Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
Ограничения в столице, принятые из-за пандемии коронавируса COVID-19, необходимо точечно донастраивать, более жесткие меры пока не нужны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 12:35
Здоровье
Учёные и врачи дали прогнозы о начале пика коронавируса в России
Завкафедрой инфекционных заболеваний РУДН Галина Кожевникова предположила, что пик заболеваемости коронавируса наступит уже в начале мая.
Газета Кемерова вчера в 14:56
Политика
Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России
Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
Общество
В Ненецком АО выписали единственного пациента с коронавирусом
Нарьян-Мар, 23 апреля 2020, 19:48 — REGNUM Житель столицы Ненецкого АО, у которого был подтвержден коронавирус SARS-CoV2, выписан из больницы.
REGNUM вчера в 12:48
Единоборства
Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо
Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
РЕН ТВ 22 апреля в 15:29
Происшествия
В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе
Газета.Ru 02:07
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Определено влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни
Смерть человека от коронавируса наступает в среднем на 10 лет раньше, чем она бы наступила по естественным причинам.
Lenta.ru вчера в 21:04
Общество
В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков
Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС вчера в 03:57
Общество
Названа дата начала нового учебного года в вузах
Учебный год 2020/21 в высших учебных заведениях России начнется 1 сентября, несмотря на новые условия обучения.
Первое Студенческое агентство вчера в 04:10
Общество
Более 40% системы здравоохранения Москвы борются с коронавирусом
RT на русском 01:42
Здоровье
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом
На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ вчера в 11:11
Общество
Умерла автор рецепта конфет «Птичье молоко» Анна Чулкова
Автор рецепта и технологии изготовления легендарных советских конфет "Птичье молоко", почетный житель Владивостока Анна Чулкова умерла на 87-м году жизни.
ТАСС вчера в 23:54
Общество
«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку
Вести.Ru вчера в 20:10
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка
ТАСС вчера в 02:24
Общество
Коронавирус на начальном этапе нельзя отличить от ОРВИ, заявила Ракова
Коронавирус на начальном этапе невозможно отличить от ОРВИ, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала.
РИА Новости 02:34
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Общество
Источник назвал июнь крайним сроком карантина в России
Карантин и самоизоляция в России не продлятся дольше июня, сообщил Дождю источник, близкий к оперативному штабу по противодействию коронавирусу в России.
Дождь вчера в 11:21
Здоровье
В Саратовской области поменяли министра здравоохранения
В Саратовской области сменили министра здравоохранения, должность Натальи Мазиной занял руководитель перинатального центра на ул. Рабочей Олег Костин.
Четвертая Власть 02:21
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости вчера в 06:42