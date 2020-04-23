«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.

В Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города

Общество Начальник Военно-медицинской академии уволен после заражения курсантов Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун освобожден от должности из-за просчетов в организации борьбы с коронавирусом. 441

Энергетика Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года. 9

Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,4K

Политика Помпео заявил, что Китай «заплатит цену» за сокрытие данных о COVID-19 Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай должен понести ответственность за возможное сокрытие информации о вспышке COVID-19.

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 357

Общество В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы). 1K

Политика Трамп считает, что сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына некорректны Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о плохом здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына не соответствует действительности, он надеется, что так оно и есть.

Общество Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч: всего умерли 190 549 человек.

Общество В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией. 10

Здоровье В Казахстане увеличилось число медиков, которым выплатят премии Нур-Султан, 23 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Вдвое увеличится число медиков в Казахстане, которым выплатят премии за борьбу с коронавирусом.

Происшествия «Газель» загорелась вечером 23 апреля на ул. Красноармейской в Чите Автомобиль «Газель», стоящий рядом с газовой колонкой, воспламенился вечером 23 апреля по ул. Красноармейской в Чите.

Экономика Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых. 927

Общество Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране. 110

Общество Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. 201

Общество Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. 699

Шоу-бизнес Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная «Комсомольской правдой» справка с диагнозом «глиобластома», якобы выданная Заворотнюк, является подделкой. 120

Здоровье Потенциальное лекарство от коронавируса Remdesivir провалило испытания Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, не прошёл клинические испытания.