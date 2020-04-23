Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города

«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
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Комздрав: Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, соблюдая режим самоизоляции

Телеканал Санкт-Петербург12:05

В Комздраве прокомментировали очереди из скорых в городские стационары

Петербургский дневник11:39

Комздрав: система здравоохранения Петербурга перегружена

КП - Санкт-Петербург12:26

Власти Петербурга назвали причину появления очереди из машин скорой помощи

ТАСС11:38

Ещё пять петербургских медучреждений перепрофилируют для приёма больных коронавирусом

78.ru11:03

Комздрав: система здравоохранения Петербурга перегружена из-за коронавируса

МР7.ру10:57

Смольный: Пробка из скорых у Покровской больницы связана с перегрузкой системы здравоохранения Петербурга

Фонтанка.Ру11:10
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Общество

Начальник Военно-медицинской академии уволен после заражения курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун освобожден от должности из-за просчетов в организации борьбы с коронавирусом.
Свободная Пресса 07:14
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Энергетика

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru 22:06
9
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,4K
Политика

Помпео заявил, что Китай «заплатит цену» за сокрытие данных о COVID-19

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай должен понести ответственность за возможное сокрытие информации о вспышке COVID-19.
РЕН ТВ 22:26
Шоу-бизнес

Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове

РИА Новости 21:40
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Общество

Число заразившихся коронавирусом на авианосце США возросло до 840

Известия 20:29
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
3K
Общество

В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
1K
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
1,8K
Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Политика

Трамп считает, что сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына некорректны

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о плохом здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына не соответствует действительности, он надеется, что так оно и есть.
РИА Новости 19:19
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч

Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч: всего умерли 190 549 человек.
Lenta.ru 21:11
Общество

В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения

Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM 18:36
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Здоровье

В Казахстане увеличилось число медиков, которым выплатят премии

Нур-Султан, 23 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Вдвое увеличится число медиков в Казахстане, которым выплатят премии за борьбу с коронавирусом.
REGNUM 08:08
Происшествия

«Газель» загорелась вечером 23 апреля на ул. Красноармейской в Чите

Автомобиль «Газель», стоящий рядом с газовой колонкой, воспламенился вечером 23 апреля по ул. Красноармейской в Чите.
ZAB.RU 22:21
Политика

Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану

Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
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Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
3,3K
Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС вчера в 05:01
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Общество

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
201
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 13:52
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Культура

На Netflix состоялся релиз нового «Призрака в доспехах»

Игромания.ру 07:22
Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
13
Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости 09:19
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Шоу-бизнес

Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы

Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная «Комсомольской правдой» справка с диагнозом «глиобластома», якобы выданная Заворотнюк, является подделкой.
Gazeta.SPb вчера в 13:25
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
2,9K
Общество

Отреставрированный памятник маршалу Жукову вернули на Манежную площадь

Эхо Москвы 13:31
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Здоровье

Потенциальное лекарство от коронавируса Remdesivir провалило испытания

Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, не прошёл клинические испытания.
News.ru 15:13
Политика

Горбачев назвал виновников срыва перестройки

Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
2,5K
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