Коронавирус
ИзвестияВ Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города
«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
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Комздрав: Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, соблюдая режим самоизоляции
Телеканал Санкт-Петербург12:05
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Общество
Начальник Военно-медицинской академии уволен после заражения курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун освобожден от должности из-за просчетов в организации борьбы с коронавирусом.
Свободная Пресса 07:14
Энергетика
Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru 22:06
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Политика
Помпео заявил, что Китай «заплатит цену» за сокрытие данных о COVID-19
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай должен понести ответственность за возможное сокрытие информации о вспышке COVID-19.
РЕН ТВ 22:26
Шоу-бизнес
Жена Петросяна удивила поклонников пакетом на голове
РИА Новости 21:40
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Политика
Трамп считает, что сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына некорректны
Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о плохом здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына не соответствует действительности, он надеется, что так оно и есть.
РИА Новости 19:19
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч
Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч: всего умерли 190 549 человек.
Lenta.ru 21:11
Общество
В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения
Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM 18:36
Здоровье
В Казахстане увеличилось число медиков, которым выплатят премии
Нур-Султан, 23 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Вдвое увеличится число медиков в Казахстане, которым выплатят премии за борьбу с коронавирусом.
REGNUM 08:08
Происшествия
«Газель» загорелась вечером 23 апреля на ул. Красноармейской в Чите
Автомобиль «Газель», стоящий рядом с газовой колонкой, воспламенился вечером 23 апреля по ул. Красноармейской в Чите.
ZAB.RU 22:21
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, который инициировал снос памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, взяли под охрану.
Lenta.ru вчера в 14:26
Экономика
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости 15:40
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Общество
Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС вчера в 05:01
Общество
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 13:52
Культура
На Netflix состоялся релиз нового «Призрака в доспехах»
Игромания.ру 07:22
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
Общество
Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости 09:19
Шоу-бизнес
Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная «Комсомольской правдой» справка с диагнозом «глиобластома», якобы выданная Заворотнюк, является подделкой.
Gazeta.SPb вчера в 13:25
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:38
Здоровье
Потенциальное лекарство от коронавируса Remdesivir провалило испытания
Противовирусный препарат Remdesivir, который рассматривался как возможное лекарство от COVID-19, не прошёл клинические испытания.
News.ru 15:13
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42