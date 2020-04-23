Коронавирус
ИзвестияВ Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города
«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
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Комздрав: Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, соблюдая режим самоизоляции
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:05
В Комздраве прокомментировали очереди из скорых в городские стационары
Петербургский дневниквчера в 11:39
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Экономика
Число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось почти вдвое
Число задолжавших микрофинансовым организациям (МФО) россиян увеличилось почти вдвое.
Lenta.ru 00:05
Происшествия
Число заразившихся коронавирусом жителей Хакасии превысило 100
Сегодня, 24 апреля, ещё у 3 жителей Хакасии подтвердился коронавирус. Все заболевшие – из Алтайского района.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 23:27
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК вчера в 07:43
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru 22 апреля в 15:35
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости 22 апреля в 10:34
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
Экономика
Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru вчера в 22:06
Общество
Во время самоизоляции россияне сократили траты на товары и услуги
Во время всеобщей самоизоляции россияне стали сокращать свои расходы на товары и различные услуги.
Местное время (г. Пермь) вчера в 01:25
Гаджеты
В России стартуют продажи бюджетного iPhone SE
Продажи iPhone SE второго поколения стартуют в пятницу в более чем 40 странах, включая Россию, где новинка будет стоить 39,9 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 17:15
Здоровье
Количество заражений коронавирусом в Приморье достигло 220
По информации регионального штаба, в регионе зафиксировано ещё 35 новых случая заболевания COVID-19.
Восток-Медиа вчера в 23:28
Общество
Губернатор Подмосковья прогнозирует «более сложный период» в мае
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем из-за распространения коронавируса COVID-19 и борьбы с ним.
Коммерсантъ вчера в 10:48
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru вчера в 03:18
Авто
В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»
Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс вчера в 02:59
Экономика
Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 15:26
Авто
На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня 22 апреля в 03:10
Авто
Начал продаваться недорогой аналог кросса Nissan X-Trail
Концерн Nissan и производитель из Китая Dongfeng сообщили о начале реализации нового паркетника Venucia Star, сконструированного на обновленной архитектуре Nissan X-Trail.
Pnzdrive вчера в 02:21
Музыка
The Rolling Stones посвятили песню коронавирусу
МИР 24 вчера в 17:54
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 22 апреля в 10:48
Футбол
«Лацио» поборется с «Ромой» за Гетце
Римский «Лацио» рассматривает вариант приглашения полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, который летом станет свободным агентом.
Sport24.ru вчера в 22:33
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч
Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч: всего умерли 190 549 человек.
Lenta.ru вчера в 21:11
Экономика
«Росгеология» теряет недра под ногами
Компания нарушила ковенанты по кредитам Как стало известно "Ъ", "Росгеология" сообщила в правительство об угрозе банкротств своих структур из-за резкого сокращения заказов на геологоразведку.
Коммерсантъ вчера в 18:27
Общество
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
Общество
Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом
Президент США Дональд Трамп предложил изучить возможность лечения коронавируса солнечным светом.
Телеканал 360° вчера в 21:56
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин в России
Министр энергетики России выступил против снижения цен на бензин в России.
Деловое.ТВ 22 апреля в 11:05
Общество
Главврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации
Главный врач московской клинической больницы №15 Валерий Вечорко сообщил об увеличении числа больных коронавирусом, поступающих в тяжелом состоянии, особо отметив, что это люди в возрасте до 40 лет.
Вести.Ru вчера в 11:00