Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города

«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
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Комздрав: Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, соблюдая режим самоизоляции

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:05

В Комздраве прокомментировали очереди из скорых в городские стационары

Петербургский дневниквчера в 11:39

Комздрав: система здравоохранения Петербурга перегружена из-за коронавируса

МР7.рувчера в 10:57

Комздрав: система здравоохранения Петербурга перегружена

КП - Санкт-Петербургвчера в 12:26

Ещё пять петербургских медучреждений перепрофилируют для приёма больных коронавирусом

78.ruвчера в 11:03

Власти Петербурга назвали причину появления очереди из машин скорой помощи

ТАССвчера в 11:38

Смольный: Пробка из скорых у Покровской больницы связана с перегрузкой системы здравоохранения Петербурга

Фонтанка.Рувчера в 11:10
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Экономика

Число задолжавших по микрозаймам россиян увеличилось почти вдвое

Число задолжавших микрофинансовым организациям (МФО) россиян увеличилось почти вдвое.
Lenta.ru 00:05
Происшествия

Число заразившихся коронавирусом жителей Хакасии превысило 100

Сегодня, 24 апреля, ещё у 3 жителей Хакасии подтвердился коронавирус. Все заболевшие – из Алтайского района.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 23:27
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,4K
Политика

Российские дипломаты оценили блокировку Киевом в ООН проекта резолюции

Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости вчера в 19:03
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Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
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Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
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Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК вчера в 07:43
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Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru 22 апреля в 15:35
5,2K
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости 22 апреля в 10:34
1,4K
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета 22 апреля в 06:43
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Происшествия

На территории кемеровского кадетского училища загорелось здание

REGNUM 00:07
Экономика

Спрогнозированы сроки исчерпания резервов России

Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Министерства финансов могут быть исчерпаны чуть более чем за два года.
Lenta.ru вчера в 22:06
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Общество

Во время самоизоляции россияне сократили траты на товары и услуги

Во время всеобщей самоизоляции россияне стали сокращать свои расходы на товары и различные услуги.
Местное время (г. Пермь) вчера в 01:25
1,3K
Гаджеты

В России стартуют продажи бюджетного iPhone SE

Продажи iPhone SE второго поколения стартуют в пятницу в более чем 40 странах, включая Россию, где новинка будет стоить 39,9 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 17:15
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Здоровье

Количество заражений коронавирусом в Приморье достигло 220

По информации регионального штаба, в регионе зафиксировано ещё 35 новых случая заболевания COVID-19.
Восток-Медиа вчера в 23:28
Общество

Губернатор Подмосковья прогнозирует «более сложный период» в мае

Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем из-за распространения коронавируса COVID-19 и борьбы с ним.
Коммерсантъ вчера в 10:48
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Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru вчера в 03:18
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Авто

В Казахстане продают уникальный гибрид «Уазика» и «Шишиги»

Пикап Барс-01 был разработан по заказу вооруженных сил Казахстана на площадке АО «811 авторемонтный завод КИ».
Тарантас Ньюс вчера в 02:59
Экономика

Кабмин утвердил программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru вчера в 15:26
1K
Авто

На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей

Новые правила прохождения техосмотра, принимаемые для минимизации издержек бизнеса и граждан в этой сфере, позволят владельцам легковых автомобилей сэкономить 1,5 млрд рублей за 3 года, а владельцам автобусов – 350 млн рублей за 5 лет.
Автоновости дня 22 апреля в 03:10
68
Авто

Начал продаваться недорогой аналог кросса Nissan X-Trail

Концерн Nissan и производитель из Китая Dongfeng сообщили о начале реализации нового паркетника Venucia Star, сконструированного на обновленной архитектуре Nissan X-Trail.
Pnzdrive вчера в 02:21
Музыка

The Rolling Stones посвятили песню коронавирусу

МИР 24 вчера в 17:54
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Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 22 апреля в 10:48
Футбол

«Лацио» поборется с «Ромой» за Гетце

Римский «Лацио» рассматривает вариант приглашения полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, который летом станет свободным агентом.
Sport24.ru вчера в 22:33
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч

Число жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч: всего умерли 190 549 человек.
Lenta.ru вчера в 21:11
Экономика

«Росгеология» теряет недра под ногами

Компания нарушила ковенанты по кредитам Как стало известно "Ъ", "Росгеология" сообщила в правительство об угрозе банкротств своих структур из-за резкого сокращения заказов на геологоразведку.
Коммерсантъ вчера в 18:27
Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
55
Общество

Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом

Президент США Дональд Трамп предложил изучить возможность лечения коронавируса солнечным светом.
Телеканал 360° вчера в 21:56
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин в России

Министр энергетики России выступил против снижения цен на бензин в России.
Деловое.ТВ 22 апреля в 11:05
1,8K
Общество

Главврач московской больницы показал видео из переполненной реанимации

Главный врач московской клинической больницы №15 Валерий Вечорко сообщил об увеличении числа больных коронавирусом, поступающих в тяжелом состоянии, особо отметив, что это люди в возрасте до 40 лет.
Вести.Ru вчера в 11:00
1K
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