Общество
RT на русскомВ петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
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Петербургские ученые приступили к разработке вакцины от коронавируса
Петербургский дневниквчера в 23:45
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СК возбудил уголовное дело и в отношении ряда других должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
Экономика
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Выдав самому себе кредит в размере 1,395 млрд руб. по ставке 8,5% годовых, господин Ананьев тут же положил эти деньги на депозит своей супруги — уже под 12,9%.
Происшествия
В Хабаровске нашли тело полицейского с огнестрельным ранением
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Общество
Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
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Происшествия
Предприниматель из Якутска заказал мошенникам 20 тысяч тюльпанов
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Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих.
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Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16
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Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы
Человечество на сегодняшний день не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего космического шума и расшифровать сигналы внеземных цивилизаций, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне этих шумов, пишет «ПМ».
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Родители в Германии собрались опротестовать закон об обязательной прививке
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Впервые в истории три представителя России оказались в топ-15 рейтинга.
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