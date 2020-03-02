Общество

RT на русскомRT на русскомВ петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.
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Петербургские ученые приступили к разработке вакцины от коронавируса

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Военные КНДР запустили два неопознанных снаряда в сторону Японского моря.
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1. В Роспотребнадзоре подтвердили первое заражение коронавирусом в Москве Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 13:20
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«Не могу больше молчать»: Савичева сделала заявление после трагедии

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В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 11:45
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Статистика MindFactory: AMD теснит Intel даже на падающем рынке

Популярный в Германии интернет-магазин не скрывает данные о количестве проданных процессоров и выручке, поэтому энтузиасты ежемесячно формируют красивые графики, на которых укрепление позиций AMD демонстрируется даже во время сезонного падения спроса на настольные процессоры.
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Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

РИА Новости вчера в 20:40
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В Раде назвали цинизмом отказ Украины отмечать День Победы

Медведчук отметил, что заявление Пристайко об отказе праздновать День Победы является смесью цинизма, идолопоклонничества перед Западом, русофобской истерии и «ура-патриотической зашоренности».
Lenta.ru вчера в 14:27
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Сочи — Арсенал (Тула) 1:2

RT на русском вчера в 12:29
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В Иркутской области чиновника арестовали по делу о крупной взятке

СК возбудил уголовное дело и в отношении ряда других должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).
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Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом

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РИА Новости вчера в 23:43
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Общество

У православных христиан начинается Великий пост

Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих.
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Число пострадавших в ДТП под Владимиром возросло до 16

RT на русском вчера в 23:54
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Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы

Человечество на сегодняшний день не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего космического шума и расшифровать сигналы внеземных цивилизаций, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне этих шумов, пишет «ПМ».
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Технологии

На смартфонах Huawei и Honor появилась замена Google

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Происшествия

В Башкирии горит ферма на площади 1800 «квадратов»

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РБК вчера в 16:39
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Aurus получила более 700 предзаказов на автомобили

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Коммерсантъ вчера в 20:06
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Впервые трое россиян вошли в топ-15 рейтинга ATP

Впервые в истории три представителя России оказались в топ-15 рейтинга.
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В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

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РБК вчера в 07:11
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