Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России планирует создать вакцину от новой коронавирусной инфекции в третьем квартале 2020 года.

В петербургском НИИ назвали сроки создания вакцины от коронавируса

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