Финансы

ИзвестияИзвестияВ Почта Банке запустили новогодний вклад

Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых. Клиенты банка смогут открыть вклад на 275 дней на сумму от 100 тыс. рублей, без пополнений и снятий средств со счета.
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В Почта Банке запустили новогодний вклад

Известия29 ноября в 09:00

Почта Банк запускает сезонный вклад «Новогодний»

ФедералПресс29 ноября в 08:45

Новогодний процент

Коммерсантъ04:26
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Происшествия

Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

Вести.Ru 04:53
Политика

МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру

"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
РБК 00:20
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

REGNUM вчера в 23:15
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK вчера в 13:30
Политика

Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru вчера в 18:40
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В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:05
Шоу-бизнес

Семенович сообщила о своей болезни

В эфире НТВ певица призналась, что несколько лет назад ей поставили диагноз, связанный с размером груди.
ФАН вчера в 22:28
Происшествия

В Ярославле после хлопка газа в жилом доме эвакуировали 350 человек

Спасатели эвакуировали 350 жильцов дома в Ярославле, где произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщила РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 15:51
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

РБК вчера в 10:02
Политика

В Госдуме прокомментировали реакцию США на закон об иноагентах

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков выразил мнение насчет реакции Госдепа на российский закон, согласного которому физические лица могут признаваться иностранными агентами.
Газета.Ru 02:45
Здоровье

Известно, для чего в Уфу приехала Вероника Скворцова

UfaTime.ru 29 ноября в 07:52
Кино

В Сети показали новый корабль и рассказали о трейлере «Аватара 2»

В сети появилась первая информация о трейлере нового долгожданного «Аватара».
Evo-rus.com 03:48
Происшествия

Капитан «Амура» попал в больницу, защищая жену

Защищая жену, хоккеист получил тяжелый удар по голове. На данный момент капитан "Амура" находится в одной из местных больниц.
Газета.Ru 05:17
Политика

Националисты пригрозили Зеленскому новым Майданом

Националисты уверяют, что акция будет носить «информационно-просветительский характер».
Взгляд.ру 04:06
Футбол

Малком тренируется с «Коринтиансом» в Бразилии

Полузащитник «Зенита» Малком тренируется в расположении бразильского клуба «Коринтианс».
Бомбардир.ру 29 ноября в 07:26
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Армия и оружие

В Мордовии на дежурство встал радар-охотник за самолетами «стелс»

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, новейшая станция РЛС находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря прошлого года.
Российская газета 04:13
Происшествия

По делу о расправе над мальчиком в Екатеринбурге задержана глава секты

Новой фигуранткой дела об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге стала глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина.
Lenta.ru 05:36
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Политика

«Северному потоку – 2» пригрозили «новогодним трюком» из Вашингтона

Соединенные Штаты все еще могут остановить строительство «Северного потока – 2». Вашингтон готовит «санкционный трюк» против российского газопровода и рассчитывает исполнить его еще до Нового года, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники в американском Сенате.
Взгляд.ру 05:39
Общество

Расширен список сильнодействующих препаратов

С 1 декабря в России еще три препарата вошли в список сильнодействующих веществ, производство и оборот которых в стране ограничены.
Коммерсантъ 01:10
Транспорт

МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника

С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 ("Белорусско-Савеловском") будут ходить удлиненные составы из 11 вагонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Интерфакс 04:30
Общество

Россиян 1 декабря ждет несколько важных нововведений

С 1 декабря россиян ждет несколько важных нововведений. «МИР 24» рассказывает о самых заметных из них.
МИР 24 вчера в 23:17
Экономика

России предрекли скорое падение ставок по ипотеке

В октябре средняя ставка по ипотеке опустилась до 9,4 процента, что является минимумом последних двух лет.
Lenta.ru 05:23
Технологии

В Сети показали Sony PlayStation 5 и новый DualShock 5 на «живом» фото

Sony PlayStation 5 появится в другом дизайне, уверены эксперты, хотя некоторые элементы могут остаться.
OAnews вчера в 22:04
Происшествия

Дети нашли вмерзшее в лед тело младенца под Саратовом

Газета.Ru вчера в 13:10
Авто

Названы новые правила для российских автомобилистов с 1 декабря

В России назвали основные изменения законов и ПДД для автомобилистов с 1 декабря.
Автоновости дня 29 ноября в 16:51
Армия и оружие

Один из лидеров талибов убит в Афганистане

Один из командующих движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Мавлави Нуриддин был убит в ходе столкновений с правительственными войсками в Афганистане.
Фонтанка.Ру 02:25
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