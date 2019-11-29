Экономика
ИзвестияВ Почта Банке запустили новогодний вклад
Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых. Клиенты банка смогут открыть вклад на 275 дней на сумму от 100 тыс. рублей, без пополнений и снятий средств со счета.
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Футбол
«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ
Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:36
Происшествия
Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб
Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Российская газета 10:08
Авто
Что изменится для российских автомобилистов с 1 декабря
Первый зимний месяц в этом году принесёт российским водителям новые налоги и правила, которые касаются как самих автомобилей, так и зимних покрышек, которые необходимо установить до 1 декабря.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Хоккей
Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Lenta.ru 02:15
Политика
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Футбол
«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма
В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завершился первый тайм матча между «Зенитом» и «Спартаком».
Нева Спорт 11:50
Происшествия
В убийстве журналистки Галиции обвинили мальтийского бизнесмена
Мальтийский бизнесмен Йорген Фенек обвиняется в причастности к убийству известной журналистки Дафне Каруаны Галиции.
Комсомольская правда вчера в 20:36
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Технологии
«Мегафон» запустил платформу грузовых автоперевозок
Как следует из официального сообщения компании, платформа представляет собой автоматизированный сервис c полноценным электронным документооборотом, который позволяет отправлять грузы любого масштаба — от коробки до фуры — по всей России.
Грузовики и дороги 29 ноября в 07:59
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Общество
В Китае ввели обязательное сканирование лица при покупке сим-карт
Для покупки сим-карты в Китае ранее гражданам было необходимо в обязательном порядке предоставить удостоверение личности или паспорт.
Радио Sputnik 09:42
Музыка
Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»
REGNUM вчера в 11:24
Футбол
Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге
Что интересно, конфронтация фанатов началась еще на матче молодежных команд: 31-го числа во время матча 18-го тура молодежного первенства России между все теми же "Зенитом" и "Спартаком" (2:0) были задержаны болельщики красно-белых, оскорблявшие форварда сине-бело-голубых, воспитанника москвичей Артема Дзюбу.
Газета.Ru 08:07
Авто
Составлен топ-5 самых доступных трехлетних бизнес-седанов в РФ
Тарантас Ньюс 28 ноября в 23:30
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Технологии
Разговорчивый кубит: российские ученые готовят квантовый прорыв
Группа прорыва В 1999 году научная группа Джоу-Шэнь Цая и Ясунобу Накамуры из японской компании NEC, объявила о первых успешных манипуляциях со сверхпроводящим кубитом — квантовым битом, доказав таким образом, что из него можно создать квантовый компьютер.
РИА Новости 28 ноября в 00:00
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы
Известия вчера в 09:41
Хоккей
«Автомобилист» выиграл у «Локомотива» в Ярославле
«Автомобилист» нанес поражение «Локомотиву» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Sport24.ru 11:21
Авто
Названы самые угоняемые в Москве автомобили
По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец 06:33
Экономика
Набиуллина объяснила укрепление рубля
Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
РБК 10:57
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Известия 11:08
Футбол
«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»
«Арсенал» не может победить уже в девяти матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Норвич» идет девятнадцатым.
Bookmaker-ratings.ru 10:52
Экономика
Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых
На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.
Известия 11:36
Политика
Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости
Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.
RT на русском 11:24
Кино
Ветераны стали первыми зрителями нового фильма «Ржев»
В Тверской области состоялась премьера фильма «Ржев». Первыми фильм увидели ветераны Великой Отечественной войны.
Inc-news.ru 29 ноября в 16:22
Космос
Новая книга Джеммы Лавендер описывает судьбу Млечного Пути
ГЛАС.RU вчера в 12:34
Технологии
Пользователи все еще могут бесплатно перейти на Windows 10
Проще говоря, следует загрузить утилиту, выбрать в ней пункт «Обновить сейчас» вместе «Создания установочного носителя» и получить бесплатный доступ к самой последней версии операционной системы Windows 10.
Дни24 06:00