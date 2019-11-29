Экономика

ИзвестияИзвестияВ Почта Банке запустили новогодний вклад

Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых. Клиенты банка смогут открыть вклад на 275 дней на сумму от 100 тыс. рублей, без пополнений и снятий средств со счета.
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В Почта Банке запустили новогодний вклад

Известия29 ноября в 09:00

Почта Банк запускает сезонный вклад «Новогодний»

ФедералПресс29 ноября в 08:45

Новогодний процент

Коммерсантъ04:26

Всероссийский Банк Развития Регионов предлагает вклад «Новогодний бонус»

Банки.ру12:07

Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний»

RuNews24.ru09:01
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Футбол

«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 10:36
Происшествия

Водитель автобуса, рухнувшего с моста в Забайкалье, погиб

Водитель рейсового автобуса Kia Granbird, который днем 1 декабря рухнул с моста через замерзшую реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края, погиб в ходе ДТП.
Российская газета 10:08
Авто

Что изменится для российских автомобилистов с 1 декабря

Первый зимний месяц в этом году принесёт российским водителям новые налоги и правила, которые касаются как самих автомобилей, так и зимних покрышек, которые необходимо установить до 1 декабря.
Тарантас Ньюс 29 ноября в 16:10
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Lenta.ru 02:15
Политика

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Футбол

«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завершился первый тайм матча между «Зенитом» и «Спартаком».
Нева Спорт 11:50
Происшествия

В убийстве журналистки Галиции обвинили мальтийского бизнесмена

Мальтийский бизнесмен Йорген Фенек обвиняется в причастности к убийству известной журналистки Дафне Каруаны Галиции.
Комсомольская правда вчера в 20:36
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Технологии

«Мегафон» запустил платформу грузовых автоперевозок

Как следует из официального сообщения компании, платформа представляет собой автоматизированный сервис c полноценным электронным документооборотом, который позволяет отправлять грузы любого масштаба — от коробки до фуры — по всей России.
Грузовики и дороги 29 ноября в 07:59
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Общество

В Китае ввели обязательное сканирование лица при покупке сим-карт

Для покупки сим-карты в Китае ранее гражданам было необходимо в обязательном порядке предоставить удостоверение личности или паспорт.
Радио Sputnik 09:42
Музыка

Сергей Шнуров отправил домой самую сильную участницу «Голоса»

REGNUM вчера в 11:24
Футбол

Около 200 фанатов «Спартака» задержаны в Петербурге

Что интересно, конфронтация фанатов началась еще на матче молодежных команд: 31-го числа во время матча 18-го тура молодежного первенства России между все теми же "Зенитом" и "Спартаком" (2:0) были задержаны болельщики красно-белых, оскорблявшие форварда сине-бело-голубых, воспитанника москвичей Артема Дзюбу.
Газета.Ru 08:07
Авто

Составлен топ-5 самых доступных трехлетних бизнес-седанов в РФ

Тарантас Ньюс 28 ноября в 23:30
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru 29 ноября в 18:47
Технологии

Разговорчивый кубит: российские ученые готовят квантовый прорыв

Группа прорыва В 1999 году научная группа Джоу-Шэнь Цая и Ясунобу Накамуры из японской компании NEC, объявила о первых успешных манипуляциях со сверхпроводящим кубитом — квантовым битом, доказав таким образом, что из него можно создать квантовый компьютер.
РИА Новости 28 ноября в 00:00
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Происшествия

Бригада скорой приехала на вызов к ребенку и погуглила диагноз

Lenta.ru 11:12
Происшествия

Историка Соколова перевезли в Москву для прохождения экспертизы

Известия вчера в 09:41
Хоккей

«Автомобилист» выиграл у «Локомотива» в Ярославле

«Автомобилист» нанес поражение «Локомотиву» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Sport24.ru 11:21
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец 06:33
Экономика

Набиуллина объяснила укрепление рубля

Основной причиной укрепления рубля Набиуллина назвала приток капитала.
РБК 10:57
Политика

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Известия 11:08
Футбол

«Арсенал» в первом матче без Эмери сыграл вничью с «Норвичем»

«Арсенал» не может победить уже в девяти матчах во всех турнирах и занимает восьмое место в турнирной таблице, «Норвич» идет девятнадцатым.
Bookmaker-ratings.ru 10:52
Экономика

Набиуллина допустила снижение ставок по ипотеке до 7–8% годовых

На фоне снижения Центробанком ключевой ставки с 7 до 6,5% Сбербанк 31 октября снизил ставки по ипотеке до 9,3%. В тот же день аналитики центра Дом.рф сообщили о возможном снижении ставок по ипотеке до отметки 8,5–8,7% в 2020 году.
Известия 11:36
Политика

Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума о независимости

Лидер Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума о поддержке провозглашения независимости страны и призвал граждан оставаться едиными ради будущих поколений.
RT на русском 11:24
Кино

Ветераны стали первыми зрителями нового фильма «Ржев»

В Тверской области состоялась премьера фильма «Ржев». Первыми фильм увидели ветераны Великой Отечественной войны.
Inc-news.ru 29 ноября в 16:22
Космос

Новая книга Джеммы Лавендер описывает судьбу Млечного Пути

ГЛАС.RU вчера в 12:34
Технологии

Пользователи все еще могут бесплатно перейти на Windows 10

Проще говоря, следует загрузить утилиту, выбрать в ней пункт «Обновить сейчас» вместе «Создания установочного носителя» и получить бесплатный доступ к самой последней версии операционной системы Windows 10.
Дни24 06:00
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