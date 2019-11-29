Финансы
ИзвестияВ Почта Банке запустили новогодний вклад
Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых. Клиенты банка смогут открыть вклад на 275 дней на сумму от 100 тыс. рублей, без пополнений и снятий средств со счета.
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Футбол
Кирилл Новиков высказался о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Происшествия
Более 20 человек погибли в аварии с туристическим автобусом в Тунисе
В Тунисе произошло дорожно-транспортное происшествие с туристическим автобусом. В результате него 22 человека погибли, еще 21 пострадал.
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Политика
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Здоровье
Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи
Британские ученые рассказали, как можно быстро выявить рак легких по рукам, об этом информирует издание The Sun.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане
По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
Политика
На Украине заговорили о потере смысла существования страны
После распада СССР Украина не смогла стать самостоятельным государством и утратила смысл своего существования.
Шоу-бизнес
Собчак поделилась трогательным фото с сыном с отдыха на Мальдивах
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram фотографию с трёхлетним сыном Платоном, с которым она проводит отдых на Мальдивах.
Единоборства
Емельяненко нокаутом одолел Кокляева в первом раунде
Самый ожидаемый поединок года — встреча 38-летнего бойца смешанных единоборств и 40-летнего тяжелоатлета — закончилась уверенной победой Александра Емельяненко нокаутом в первом раунде.
Происшествия
Семья из пяти человек погибла в ДТП в Красноярском крае
В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли пять человек, в том числе трое детей, передает ТАСС со ссылкой на краевое ГУ МВД.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Происшествия
В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости
В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
Армия и оружие
В Арктике впервые выстрелили российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Российские СМИ узнали, что в середине ноября истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в Арктике.
Шоу-бизнес
Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши
В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Общество
Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом
15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
Армия и оружие
NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку
Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Экономика
Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов
В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Авто
Названы новые правила для российских автомобилистов с 1 декабря
С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Хоккей
Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась, что сделала пластику груди
Как оказалось, Семенович, действительно делала пластическую операция, но только не для увеличения груди, а для её уменьшения.
Музыка
Сергей Шнуров попрощался с одной из сильнейших участниц шоу «Голос»
Сергей Шнуров в новом сезоне музыкального шоу «Голос» попрощался с одной из сильнейших участниц проекта Миланой Рахмановой.
Происшествия
При крушении легкомоторного самолета в США погибли девять человек
Девять человек погибли при крушении легкомоторного самолета, произошедшего в субботу вечером в штате Южная Дакота, сообщает телеканал KSFY со ссылкой на местные власти.
Армия и оружие
В ДНР двое военных погибли от снайперского огня
В результате снайперского огня с украинской стороны убиты двое военнослужащих народной милиции Донецкой народной республики, еще один военный пострадал, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.