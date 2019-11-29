Финансы

ИзвестияИзвестияВ Почта Банке запустили новогодний вклад

Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых. Клиенты банка смогут открыть вклад на 275 дней на сумму от 100 тыс. рублей, без пополнений и снятий средств со счета.
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В Почта Банке запустили новогодний вклад

Известия29 ноября в 09:00

Почта Банк запускает сезонный вклад «Новогодний»

ФедералПресс29 ноября в 08:45

Новогодний процент

Коммерсантъ04:26

Всероссийский Банк Развития Регионов предлагает открыть вклад «Новогодний бонус»

Банки.ру08:30
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Футбол

Кирилл Новиков высказался о возможном назначении Слуцкого в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Спорт-Экспресс 08:21
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Происшествия

Более 20 человек погибли в аварии с туристическим автобусом в Тунисе

В Тунисе произошло дорожно-транспортное происшествие с туристическим автобусом. В результате него 22 человека погибли, еще 21 пострадал.
Вечерняя Москва 07:54
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Политика

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Здоровье

Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

Британские ученые рассказали, как можно быстро выявить рак легких по рукам, об этом информирует издание The Sun.
Ugpressa.ru вчера в 23:43
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане

По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости 07:40
Политика

На Украине заговорили о потере смысла существования страны

После распада СССР Украина не смогла стать самостоятельным государством и утратила смысл своего существования.
РЕН ТВ 29 ноября в 22:10
Шоу-бизнес

Собчак поделилась трогательным фото с сыном с отдыха на Мальдивах

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram фотографию с трёхлетним сыном Платоном, с которым она проводит отдых на Мальдивах.
78.ru 05:34
Единоборства

Емельяненко нокаутом одолел Кокляева в первом раунде

Самый ожидаемый поединок года — встреча 38-летнего бойца смешанных единоборств и 40-летнего тяжелоатлета — закончилась уверенной победой Александра Емельяненко нокаутом в первом раунде.
Пятый канал 29 ноября в 16:58
Происшествия

Семья из пяти человек погибла в ДТП в Красноярском крае

В результате столкновения легковушки с грузовиком погибли пять человек, в том числе трое детей, передает ТАСС со ссылкой на краевое ГУ МВД.
Московский Комсомолец 29 ноября в 22:24
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Происшествия

Медведев выразил соболезнования родным погибших в ДТП в Забайкалье

REGNUM 06:35
Армия и оружие

В Арктике впервые выстрелили российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Российские СМИ узнали, что в середине ноября истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в Арктике.
Ferra вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши

В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Bimru.ru 02:11
Общество

Le Monde сообщила о победе России над алкоголизмом

15 октября Минздрав заявил о том, что в России стали реже умирать от алкоголя. За девять лет показатель смертности снизился на 30%.
Известия 07:34
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском 29 ноября в 20:15
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Биатлон

Биатлонист Елисеев выиграл бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Газета.Ru 08:09
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости вчера в 02:07
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Авто

Названы новые правила для российских автомобилистов с 1 декабря

С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
SpeedMe 29 ноября в 03:38
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль вчера в 01:05
Хоккей

Разрыв контракта с хоккеистом объяснили эффектностью его жены

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский заявил, что хоккейный клуб расторг контракт с Никитой Щербаком из-за его жены.
Life.ru вчера в 13:13
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 29 ноября в 09:35
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась, что сделала пластику груди

Как оказалось, Семенович, действительно делала пластическую операция, но только не для увеличения груди, а для её уменьшения.
Paparazzi.ru 02:48
Музыка

Сергей Шнуров попрощался с одной из сильнейших участниц шоу «Голос»

Сергей Шнуров в новом сезоне музыкального шоу «Голос» попрощался с одной из сильнейших участниц проекта Миланой Рахмановой.
OAnews 06:16
Происшествия

При крушении легкомоторного самолета в США погибли девять человек

Девять человек погибли при крушении легкомоторного самолета, произошедшего в субботу вечером в штате Южная Дакота, сообщает телеканал KSFY со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 21:38
Армия и оружие

В ДНР двое военных погибли от снайперского огня

В результате снайперского огня с украинской стороны убиты двое военнослужащих народной милиции Донецкой народной республики, еще один военный пострадал, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.
Взгляд.ру 08:18
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