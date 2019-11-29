Финансы
ИзвестияВ Почта Банке запустили новогодний вклад
Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых. Клиенты банка смогут открыть вклад на 275 дней на сумму от 100 тыс. рублей, без пополнений и снятий средств со счета.
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Общество
Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке
В сентябре бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, которая случилась во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.
Политика
На Украине заговорили о потере смысла существования страны
После распада СССР Украина не смогла стать самостоятельным государством и утратила смысл своего существования.
Происшествия
При крушении самолета в США погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета погибли девять человек.
Армия и оружие
В Мордовии новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
В Мордовии заступила на боевое дежурство новейшая радиолокационная станция (РЛС) типа «Контейнер», об этом 1 декабря заявил командующий первой армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Дёмин.
Происшествия
Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье
В результате падения автобуса с пассажирами с моста в Забайкальском крае, по уточненным данным, погибли 20 человек.
Происшествия
Осипов навестил в Нерчинской ЦРБ пассажиров упавшего с моста автобуса
Ещё Осипов запланировал посетить Сретенскую и Шилкинскую ЦРБ, где также госпитализированы пострадавшие.
Космос
На Северном полюсе Земли нашли загадочный феномен
Агентство планирует послать к Северному полюсу три миссии, одна из которых — Cusp Region Experiment-2 — займется исследованием атмосферной аномалии.
Футбол
Мариуполь — Шахтер 1:1
В 1-м круге Мариуполь был уничтожен 5-1. Сам Мариуполь идёт на 8-м месте, в прошлом туре был бит киевским Динамо 3-0.
Здоровье
Врачи рассказали, кто чаще заражается ВИЧ в Челябинской области
Челябинская область входит в десятку российских регионов с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Армия и оружие
Китайские СМИ сообщили о «затаившейся» ядерной державе
Настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительными, сообщил китайский интернет-портал Sohu.
Политика
Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины
Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Футбол
Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед
Авто
Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году
В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
Футбол
Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»
В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
Политика
Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины
Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
Шоу-бизнес
Каменских пошла в народ без трусов и в маске
Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призналась в уменьшении груди
Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Политика
Соратник Порошенко назвал СНБО Украины посмешищем с клоунами
Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос сравнил СНБО со сборищем клоунов, ставших посмешищем.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
Происшествия
В Ярославле произошёл взрыв газа в жилой пятиэтажке
По информации источников РИА Новости, при взрыве пострадал ребёнок, однако источники «Интерфакса» говорят, что с места происшествия госпитализировали мужчину.
Единоборства
Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском бою
В ходе вчерашнего боксерского боя Александр Емельяненко, боец MMA, смог нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева.
Происшествия
Джонсон предложил лишить террористов права на досрочное освобождение
По итогам посещения места теракта на Лондонском мосту премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что осуждённых за террористическую деятельность необходимо лишить права на условно-досрочное освобождение.
Политика
Генсек ООН призвал человечество прекратить «войну против природы»
РИА "Новости" / Владимир Астапкович Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье, 1 декабря, призвал человечество прекратить вести "войну против природы".
Футбол
Стали известны соперники сборной России на Евро-2020
Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
Политика
В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России
У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Политика
Депутата Пензенского ЗакСа исключили из «Единой России» за пьяную езду
Депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин был исключен из партии "Единая Россия" за вождение в нетрезвом состоянии.
Транспорт
МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника
С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 ("Белорусско-Савеловском") будут ходить удлиненные составы из 11 вагонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.