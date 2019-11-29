Финансы

ИзвестияИзвестияВ Почта Банке запустили новогодний вклад

Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний» — процентная ставка по нему равняется 6,2% годовых. Клиенты банка смогут открыть вклад на 275 дней на сумму от 100 тыс. рублей, без пополнений и снятий средств со счета.
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В Почта Банке запустили новогодний вклад

Известия29 ноября в 09:00

Почта Банк запускает сезонный вклад «Новогодний»

ФедералПресс29 ноября в 08:45

Новогодний процент

Коммерсантъ04:26

Всероссийский Банк Развития Регионов предлагает открыть вклад «Новогодний бонус»

Банки.ру08:30

Почта Банк запустил сезонный рублевый вклад «Новогодний»

RuNews24.ru09:01
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Общество

Пилоты борта Путина рассказали о сложной посадке в Бишкеке

В сентябре бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, которая случилась во время полета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.
Взгляд.ру 06:32
Политика

На Украине заговорили о потере смысла существования страны

После распада СССР Украина не смогла стать самостоятельным государством и утратила смысл своего существования.
РЕН ТВ 29 ноября в 22:10
Происшествия

При крушении самолета в США погибли девять человек

В американском штате Южная Дакота в результате крушения легкомоторного самолета погибли девять человек.
Lenta.ru 02:46
Армия и оружие

В Мордовии новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

В Мордовии заступила на боевое дежурство новейшая радиолокационная станция (РЛС) типа «Контейнер», об этом 1 декабря заявил командующий первой армией ПВО-ПРО генерал-лейтенант Андрей Дёмин.
REGNUM 08:19
Происшествия

Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

В результате падения автобуса с пассажирами с моста в Забайкальском крае, по уточненным данным, погибли 20 человек.
Вести.Ru 04:53
Происшествия

Осипов навестил в Нерчинской ЦРБ пассажиров упавшего с моста автобуса

Ещё Осипов запланировал посетить Сретенскую и Шилкинскую ЦРБ, где также госпитализированы пострадавшие.
Чита.Ру 09:13
Космос

На Северном полюсе Земли нашли загадочный феномен

Агентство планирует послать к Северному полюсу три миссии, одна из которых — Cusp Region Experiment-2 — займется исследованием атмосферной аномалии.
Lenta.ru 29 ноября в 11:01
Футбол

Мариуполь — Шахтер 1:1

В 1-м круге Мариуполь был уничтожен 5-1. Сам Мариуполь идёт на 8-м месте, в прошлом туре был бит киевским Динамо 3-0.
Ставка TV 06:40
Здоровье

Врачи рассказали, кто чаще заражается ВИЧ в Челябинской области

Челябинская область входит в десятку российских регионов с высоким уровнем заболеваемости ВИЧ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 01:16
Армия и оружие

Китайские СМИ сообщили о «затаившейся» ядерной державе

Настоящей ядерной державой является Япония, а не Россия или Соединенные Штаты, и соседние с ней страны должны быть бдительными, сообщил китайский интернет-портал Sohu.
РБК вчера в 00:54
Политика

Лавров оценил шансы восстановления отношений России и Украины

Москва готова к улучшению отношений с Киевом, если украинская сторона проявит инициативу и заинтересованность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 08:04
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru вчера в 08:19
Футбол

Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед

Sports.ru 29 ноября в 15:47
Авто

Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году

В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
Автоновости дня 04:24
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Политика

Прилепин рассказал об отторжении Донбасса от Украины

Российский писатель Захар Прилепин находился в Донбассе с декабря 2015 года, работал советником главы ДНР и заместителем командира одного из батальонов спецназа ДНР по работе с личным составом.
РИА Новости вчера в 19:11
Шоу-бизнес

Каменских пошла в народ без трусов и в маске

Перед началом церемонии Каменских прошлось перед публикой и фотографами.
Утро.ru 06:25
Шоу-бизнес

Анна Семенович призналась в уменьшении груди

Российская певица Анна Семенович в эфире шоу на НТВ рассказала, что страдает от редкой патологии — гигантомастии.
Известия вчера в 23:08
Политика

Соратник Порошенко назвал СНБО Украины посмешищем с клоунами

Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос сравнил СНБО со сборищем клоунов, ставших посмешищем.
Народные новости вчера в 21:28
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Происшествия

В Ярославле произошёл взрыв газа в жилой пятиэтажке

По информации источников РИА Новости, при взрыве пострадал ребёнок, однако источники «Интерфакса» говорят, что с места происшествия госпитализировали мужчину.
Говорит Москва вчера в 15:28
Армия и оружие

В ДНР заявили, что при снайперском обстреле погибли два ополченца

Радио Sputnik 09:00
Единоборства

Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском бою

В ходе вчерашнего боксерского боя Александр Емельяненко, боец MMA, смог нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева.
Discover24 вчера в 01:20
Происшествия

Джонсон предложил лишить террористов права на досрочное освобождение

По итогам посещения места теракта на Лондонском мосту премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что осуждённых за террористическую деятельность необходимо лишить права на условно-досрочное освобождение.
News.ru вчера в 09:03
Политика

Генсек ООН призвал человечество прекратить «войну против природы»

РИА "Новости" / Владимир Астапкович Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в воскресенье, 1 декабря, призвал человечество прекратить вести "войну против природы".
РЕН ТВ 08:33
Футбол

Стали известны соперники сборной России на Евро-2020

Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.
Экономика сегодня вчера в 13:09
Политика

В ЕС заявили об отсутствии однозначной позиции в отношении России

У стран, входящих в Евросоюз, нет единой позиции касательно России, заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье, 1 декабря, интервью газете El Pais.
Известия 06:35
Политика

Депутата Пензенского ЗакСа исключили из «Единой России» за пьяную езду

Депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин был исключен из партии "Единая Россия" за вождение в нетрезвом состоянии.
Народные новости вчера в 21:11
Транспорт

МЦД-1 перейдет на удлиненные поезда уже с понедельника

С понедельника, 2 декабря, на МЦД-1 ("Белорусско-Савеловском") будут ходить удлиненные составы из 11 вагонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Интерфакс 04:30
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