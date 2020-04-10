Коронавирус

Министерство здравоохранения МОМинистерство здравоохранения МОВ Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
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Опубликована обновленная карта распространения Covid‑19 в Подмосковье

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Стало известно, где в Подмосковье больше всего зараженных COVID-19

РЕН ТВвчера в 18:54

В Подмосковье за сутки выявлено 152 новых случая заболевания коронавирусом. Ситуация по городам на 11 апреля

Чехов Видвчера в 13:36

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года составило 1082 человека

Комсомольская правда01:05

В Подмосковье за сутки выявлено 152 новых случая заболевания коронавирусом

Подмосковье Сегоднявчера в 11:38

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Портал Поиск10 апреля в 22:29

Распределение заболевших коронавирусом в городах Московской области на 10 апреля

Радио 110 апреля в 10:20
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Происшествия

Умер муфтий Ингушетии, у которого предварительно выявили коронавирус

РИА Новости вчера в 09:53
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Общество

179 россиян вылетели из Токио в Москву

Аргументы и Факты 01:47
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Политика

Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия

"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал он.
РИА Новости вчера в 21:42
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Транспорт

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Происшествия

Шесть пациентов сбежали из психиатрической больницы в Иркутске

ТАСС вчера в 23:59
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Общество

Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса

Самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России — начало июня, заявил ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
Невские Новости 10 апреля в 23:41
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Экономика

Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ

70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия 10 апреля в 12:43
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Политика

Зеленский признался, что устал от борьбы с коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что устал в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru вчера в 23:54
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Политика

Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия 00:44
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Общество

Для водителей Кубани ввели «беспропускное окно»

«КИ» писали, что на Кубани до 18 апреля продлили карантин. Однако для жителей ввели некоторые послабления.
Краснодарские известия вчера в 10:25
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Религия

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

РИА Новости вчера в 17:54
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти позволила прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru вчера в 17:59
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Происшествия

В больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов

В инфекционную больницу в Коммунарке за сутки поступили 49 пациентов, выписались пять.
РБК 02:32
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Общество

Премьер РФ утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей, которые имеют детей в возрасте до трех лет.
RuNews24.ru 10 апреля в 21:17
91
Общество

В Подмосковье увеличат мощности тестирования на коронавирус

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что власти Подмосковья готовы развернуть мощности для проведения в сутки порядка 7 тыс. тестов на наличие коронавирусной инфекции.
RT на русском 01:57
1
Общество

Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX

Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 10 апреля в 10:55
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Культура

За сутки «Щелкунчик» Большого театра посмотрели более 800 тыс. раз

Онлайн-трансляцию одного из самых популярных спектаклей Большого театра — балета «Щелкунчик» — за сутки посмотрели более 800 тыс. человек.
Невские Новости вчера в 16:22
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
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Происшествия

Один заключенный погиб во время беспорядков в иркутской колонии

При разборе завалов после пожара в колонии строгого режима в Ангарске Иркутской области спасатели обнаружили тело погибшего заключенного.
Ведомости вчера в 07:37
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Общество

В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов

В конце марта коллегия ЕЭК на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 решила ввести временный запрет на вывоз с территории ЕАЭС ряда продуктов, в том числе круп, муки, лука и чеснока.
RT на русском вчера в 22:16
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Кино

Все фильмы про зомби от худшего к лучшему. Часть 1

ИА Вебург 09 апреля в 06:47
Хоккей

Хоккеист «Эдмонтона» Колби Кейв умер в возрасте 25 лет

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния.
ТАСС Спорт вчера в 11:07
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Происшествия

В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла и дыма высотой в полкилометра.
Газета.Ru вчера в 07:08
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Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
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Здоровье

Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa вчера в 03:54
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Происшествия

Десять новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

В Новосибирской области за сутки было выявлено 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Известия 00:31
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

RT на русском вчера в 16:47
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Здоровье

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил РКБ имени Куватова

Одиннадцатого апреля Глава Башкортостана Радий Хабиров навестил пациентов в закрытой на карантин республиканской клинической больнице им. Куватова.
ToDay News Ufa вчера в 17:52
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Происшествия

Массовое ДТП на мосту Саратов-Энгельс. Пострадали фельдшеры и ребенок

Во вчерашней вечерней аварии на мосту Саратов – Энгельс пострадала 4-летняя девочка.
Взгляд-инфо 02:11
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