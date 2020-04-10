Коронавирус
Министерство здравоохранения МОВ Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки
В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
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Число заболевших коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года составило 1082 человека
Комсомольская правда01:05
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