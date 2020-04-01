Коронавирус
Национальная служба новостейВ Подмосковье 6 апреля появится платформа по контролю за самоизоляцией
Платформа, через которую можно будет получать разрешения на передвижение, появится в Подмосковье 6 апреля. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Скоро в Подмосковье появятся электронные пропуска, чтобы жители могли выходить на улицу в случае необходимости. Их можно будет оформить через сайт mosreg.ru. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.Телеканал 360°11:23
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Платформу для пропусков во время самоизоляции в Московской области подготовят к 6 апреля
Правительство Московской области12:20
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