Коронавирус

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВ Подмосковье 6 апреля появится платформа по контролю за самоизоляцией

Платформа, через которую можно будет получать разрешения на передвижение, появится в Подмосковье 6 апреля. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

«Никакой бумаги». Жители Подмосковья смогут получать электронные пропуска во время самоизоляции

Скоро в Подмосковье появятся электронные пропуска, чтобы жители могли выходить на улицу в случае необходимости. Их можно будет оформить через сайт mosreg.ru. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Телеканал 360°11:23

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Воробьев назвал срок создания системы выдачи спецпропусков в Подмосковье

РБК13:08

В Подмосковье запустят систему контроля за самоизоляцией

Российская газета12:02

Систему для пропусков в Подмосковье интегрируют со столичной платформой

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«Забора не будет»: подмосковную систему пропусков соединят с московской

Телеканал 360°13:07

Платформа по контролю соблюдения режима самоизоляции появится в Подмосковье к 6 апреля

ТАСС12:01

Систему контроля над самоизоляцией запустят в Подмосковье

Live2412:53
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Интерфакс 16:44
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Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 20:13
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Sohu рассказало, чем грозит Японии попытка захвата Курил

Попытка силового захвата Курильских островов может привести к большим неприятностям для Японии.
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Общество

Трамп назвал условия участия в переговорах по ценам на нефть

Globallookpress Если возникнет такая необходимость, президент США Дональд Трамп согласен принять участие в переговорах России и Саудовской Аравии из-за резкого падения цен на нефть.
РЕН ТВ вчера в 23:02
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В Коми более 50 пациентов одной больницы заражены коронавирусом

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РИА Новости 09:21
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Земфира выпустила новую песню «Крым».
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Общество

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Шесть из 85 регионов России не стали пока в рамках борьбы с распространением коронавируса вводить режим жесткого карантина для своих жителей, 1 апреля сообщает ТАСС.
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Super.ru 14:08
Общество

Режим самоизоляции вводится в Новосибирской области

"Режим самоизоляции" установлен в 21 регионе, включая Москву и Санкт-Петербург.
Тайга.инфо вчера в 01:46
Технологии

Анонс ремастера или первоапрельская шутка — разработчики обновили сайт Crysis

Компания Crytek обновила официальный сайт первой части Crysis.
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Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
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Футбол

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объявил о том, что все футбольные соревнования в стране приостановлены как минимум до 31 мая, а старт сезона-2021/22 будет передвинут как минимум на конец лета, в то время как обычно матчи начинаются в середине июля.
Газета.Ru 16:41
Киберспорт

Virtus.pro объявила об открытии второго состава по Dota 2

Киберспортивная организация Virtus.pro представила второй состав по Dota 2.
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В Якутии риелтор присвоила 29 млн рублей

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Воробьёв заверил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется

Глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что блокировка этого региона и столицы не планируется.
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Траты россиян на услуги ЖКХ в самоизоляции вырастут на 30%

По словам эксперта площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, если ограничения продлятся 2–4 недели, семья из трех человек может переплатить за услуги ЖКХ — воду и свет — до 30%.
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IPhone 9 появился на официальном сайте Apple вместе с ценой

Сегодня на официальном китайском сайте Apple появилось изображение нового смартфона iPhone 9, который показан задней панелью в двух цветовых вариантах: сером и синем.
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Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи по всему миру сообщали о сбое в работе мессенджера WhatsApp, а также соцсетей Instagram и Facebook.
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В Италии у жителей города Феррара обнаружили иммунитет к коронавирусу

В Италии у жителей провинции Феррара ученые обнаружили иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила La Nuova Ferrara.
МонаВиста 06:54
Общество

В России за сутки выявили еще 440 случаев коронавируса

На территории Российской Федерации за минувшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Сергей Цивилев разогнал посетителей торгового центра в Новокузнецке

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Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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