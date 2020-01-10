Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Подмосковье двое детей погибли, провалившись под лед

"В селе Сынково на улице Городская на территории частного домовладения на пруду провалились под лед двое детей в возрасте пяти и восьми лет",- сказал собеседник агентства. По его словам, тела погибших уже извлекли на поверхность.
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